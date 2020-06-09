"Все, это конец": раскаявшийся Михаил Ефремов заявил, что его не надо "отмазывать" после смертельного ДТП

Ночная авария с участием Михаила Ефремова, в которой погиб человек, обернулась волной ненависти не только против горе-водителя, но и против его друга - экс-мужа Марины Александровой, актера Ивана Стебунова. Очевидцы разглядели, что он якобы находился в машине Ефремова, а значит, пустил его пьяным за руль и теперь должен нести ответственность как соучастник.

- Откуда это пошло, я не понимаю. Нас с женой не было в его джипе, мы приехали на место аварии за три минуты до Сергея Гармаша, - рассказал kp.ru Стебунов, который после бессонной ночи все еще не может прийти в себя. - Послушайте, как было дело. Мне позвонила одна актриса, сказала, мол, так и так, Миша в беде. Мы были недалеко, быстро подъехали. Были еще несколько коллег, а вот членов семьи не было - жена с детьми сейчас на даче. Потом уже ночью мы оставили Михаила Олеговича в больнице...

Водитель фургона серьезно пострадал. Его экстренно госпитализировали. Утром стало известно, что мужчина скончался

- Он получил травмы?

- Нет, он цел. Но его надо было осмотреть на всякий случай.

- Что случилось в тот вечер, как же он пьяным сел за руль?

- Ну как, как... Я не знаю. Как это бывает - выпил, сел за руль.

- Он вообще понимает, что натворил?

- Он в шоке, мы все в шоке. Ужас просто. Но он все осознает. Я подбежал к нему, когда он был на заднем сиденье полицейской машины, говорю - "Ты чего?!". А он сидит, прислонил голову к окну: "Ваня, все. Это конец". Конечно, он осознает свою вину. Сказал: "Пусть все будет по закону".

- То есть он готов понести наказание по всей строгости?

- Да. Никто отмазывать его не собирается. Ефремов ответит за все, что натворил. Конечно, уже подключилось много народу, ему ищут адвоката. Но он готов к реальному сроку. Он готов ответить.

Михаил Ефремов заявил, что его не надо "отмазывать" после смертельного ДТП

Напомним, вечером 8 июня актер Михаил Ефремов на Смоленской площади в Москве выехал на встречную полосу и врезался в грузовик. Водитель фургона серьезно пострадал. Его экстренно госпитализировали. Утром стало известно, что мужчина скончался.

Сам Ефремов в момент ДТП находился в нетрезвом состоянии. Его задержала полиция. Однако во вторник СМИ сообщили, что артиста отпустили под подписку о невыезде.

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