2020-06-09T18:40:23+03:00
Экономика

Родителям несовершеннолетних детей отечественные авто продадут со скидкой в 10%, а электрокары еще дешевле

Программа льготного автокредитования существенно расширена
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
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С июня в России расширена программа льготного автокредитования.С июня в России расширена программа льготного автокредитования.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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С июня в России расширена программа льготного автокредитования. Таким образом, государство решило убить двух зайцев: поддержать население в условиях падающих доходов и стимулировать одну из наиболее пострадавших отраслей экономики – автопром.

На субсидии по льготным кредитам выделено 7 млрд рублей. Этих денег хватит на поддержку покупки около 150 тысяч новых авто.

Теперь со скидкой от 10% до 25% новые машины отечественного производства, включая иномарки, которые собираются на российских заводах, могут все семьи с несовершеннолетними детьми. Ранее для участия в программе «Семейный автомобиль» претендовали только семьи с двумя и более детьми. Кроме того, скидки получат работники государственных медучреждений и граждане, продавшие свой автомобиль возрастом свыше 6 лет автомобильному дилеру (по программе trade-in). А максимальная цена автомобиля увеличена с одного до полутора млн рублей. Программа действует и при покупке электромобиля (скидка 25%). Ссуду с господдержкой выдадут максимум на 5 лет.

Также в России действует программа «Первый автомобиль» - льготные кредиты положены людям, у которых ранее в собственности не было авто.

Вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин считает, что программы льготных автокредитов — реальная поддержка не только автопроизводителей, но и других отраслей, так как одно рабочее место в автопроме генерирует 6 рабочих мест в смежных сферах. Однако действие программы необходимо расширять.

- 7 миллиардов — это крайне мало, цифры должны быть радикально больше, - убежден Шапарин. - Кроме того, можно совершенно смело разрешить тратить на покупку отечественных автомобилей средств маткапитала.

Эксперт также удивлен 25-процентной субсидии на покупку электромобилей. Зачем заниматься такой поддержкой, если в России они не производятся? К тому же под них нет инфраструктуры.

- В наших условиях электромобили покупать не имеет смысла, - продолжает вице-президент Национального автомобильного союза. - Для них нет вообще ничего, чистое поле. Единичные зарядные станции только в крупных городах, и те на закрытых территориях. Наш выход — автомобили на газомоторном топливе. Программа на газификацию транспорта - это дешево, экологично, современно и недорого в эксплуатации. Программа есть, но на нее направлены скромные средства. Ее надо расширять и выделять больше денег.

ИСТОЧНИК KP.RU

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