Сбитый летчик или хозяин Красноярска: почему авторитета 90-х Толю Быка арестовали только сейчас

Окончание.

Часть 1.

Арест этой весной Анатолия Быкова — бывшего владельца Красноярского алюминиевого завода и депутата наделал много шума. Все вспомнили лихие ельцинские времена, когда имя Быкова гремело на всю страну как персонажа бандитских разборок и битв олигархов. Почему за грехи тех лет его взяли только сейчас? Корреспонденты «КП» отправились за разгадкой в Красноярск.

ВОЙНА С БЕРЕЗОВСКИМ

В тот момент, когда Анатолия Быкова с его голливудской бейсболкой и «челентановским оскалом» под крики «Дело сфабриковано губернатором Уссом и Речицким!» (глава местного УВД) запихивали в черный микроавтобус, мы с Володей, охранником детского дома «Иван да Марья», смотрели с вышки, как волочится по земле сельский дождь.

Городок из красиво вырубленных изб-корпусов опустел. Сирот Быков вырастил. Купил им квартиры. Что важно - соседняя деревня Гляден вспоминает о детях тепло: хорошие были быковские детишки, воспитанные.

Маленький, сухенький, густо покрытый наколками Володя наливает забористый чай. Говорит, сам он из далекой деревни. Вахта. 5 тысяч рублей в неделю. Хозяйство, мол, огород - хватает.

- Душевный мужик, Быков, – пожимает плечами охранник Володя. – И платил вовремя. Детей не бросал. Вчера приезжали погостить. Из других интернатов. Видно, что больные детишки, жаль их...

За детдомом быковская конюшня с последней парой жеребцов. За околицей быковский элеватор, где ржавеют комбайны. Вдали, у деревни, на холме словно на рождественской открытке – конфетка-часовня...

Все это построил теневой хозяин Красноярска 90-х Толя-Бык.

Вот только Петрович в последнее время строил нервно. Памятники, храмы, форумы, партии, движения.

Лихорадочно.

Будто стараясь вернуть... прошлое.

За глаза Быкова называли «сбитым летчиком». Редко упоминали в прессе. Чиновники, словно по команде, экс-главу КрАЗа и миллиардера избегали. Даже при подарках городу на церемонии ни ногой.

В отчаянии Быков даже арендовал московский Дом Союзов для форума карманной организации «Трудовая доблесть», но все понимали - для столичных друзей. Быков хотел показать Красноярску – «Я в силе!».

Как в старые добрые времена рассчитывал собрать московскую элиту, не раз спасавшую его из передряг.

Например, в войне с Березовским.

- Звонит ему якобы дочка Ельцина и требует огромную сумму, – вспоминает друг Быкова, экс-депутат краевого Заксобрания Пащенко. - У вас, говорит, на КрАЗе не продали ни дом отдыха, ни стадионы, зарплаты у вас высокие. Богатые, значит. Не будет ни копейки, - рычит Быков и кладет трубку. Тут же прилетает Березовский. Влетает в кабинет (шнурки у него еще были развязаны) и по-хамски, даже не присев, говорит ровно те же слова: «Денег дай!». Оскорблять начал, словно, - вспоминал Быков, - мы его холопы. «Пошел на х.., - сказал Быков, - жидяра».

- Бросай теперь все и беги отсюда, - пригрозил в дверях Березовский.

Но Петрович «победил». Перетерпев (а по слухам – подкупив) несколько следственных комиссий, он не только уцелел, он стал политиком федерального масштаба, чей взлет на высокий пост казался лишь делом времени...

Но прошло 20 лет. И в Дом Союзов никто из высокопоставленных персон не пришел. Кончились «веселые времена», знакомство с Толей-Быком - теперь компромат...

И все это задолго до ареста.

«Иван да Марья» опустела.

Агрофирма, которая считалась одной из лучших в крае, разорилась. Родня с арендаторами погрузили деревню Гляден в разудалое русское воровство. И вложив 1,5 миллиарда рублей, Быков теперь пытается продать остатки своей мечты за 500 миллионов.

Такой же бардак и в политике.

Привел Быков в красноярский горсовет несколько десятков депутатов под свое «робин-гудовское» имя, а те разбрелись, переметнулись кто куда и бросили великого Петровича...

Словно, понимая, что скоро ждет их хозяина.

А ведь когда-то Быкова действительно считали великим.

Быков успел построить полдюжины храмов, словно замаливая криминальные прегрешения. На фото - один из них.Фото: Мария ЛЕНЦ

ПУТЬ ОТ ФИЗРУКА ДО МАГНАТА

- Сейчас невозможно вообразить, чтобы простой школьный физрук за несколько лет превратился во владельца могучего КрАЗа и перемолотил всех авторитетов Красноярска. – говорит московский бизнесмен Виктор Исаков. – А я помню, как все началось.

Отец Виктора Игорь Исаков служил заместителем еще одной красноярской легенды – мятежного начальника УБОПа подполковника Евгения Коноваленко (он обвинил в коррупции чиновников, а те его - в связи с Быковым, с врагом всех местных губернаторов – от Зубова до Усса. Коноваленко умер при загадочных обстоятельствах).

Виктор торговал дисками на радиорынке и познакомился с пареньком из Назарова.

- О Быкове тогда еще никто не знал, – вспоминает Исаков. - Отец рассказывал, что впервые увидел его на оперативной видеосъемке. Следили за какими-то жуликами, а на кадрах бежит долговязый Толя с коробками из-под обуви (смеется).

В тот момент Быков только перебрался из своего Назарова и тихо приторговывал на рынке. Пришли бандиты – плати. Подъехали назаровские друзья-спортсмены – то ли боксеры, то ли начинающие рэкетиры (хотя в те времена – какая разница?), и под аплодисменты торговцев бандиты перед молодежью отступили.

Рынок новичка так зауважал, что попросил... крышу. Лучше платить спортсменам, рассудили купцы, чем уголовникам.

Чем, кстати, хороши 90-е! Сумасшедшими социальными лифтами! Вчера Быков торговал обувью, через пару месяцев - подсолнечным маслом (подвернувшийся знакомый увлек Быкова затеей – разливать его в одном из цехов КрАЗа и поставлять оптом), потом – в охране завода, а завтра его замечает руководство завода и думает – хороший паренек, не блатной...

Так Быков со своими спортсменами начал «крышевать» одно из крупнейших производств бывшего СССР.

Немного повозившись с ваучерами (люди Быкова скупали их прямо у заводской проходной с грузовика), школьный учитель физкультуры получает кресло в совете директоров и 20% акций. И его партнерами стали не торговцы китайской техникой, а главные воротилы 90-х – например, братья Черные.

Мило выглядит, да? Потому что это неправда.

Или, скажем, официальная, «обескровленная» ее часть.

Красноярск знает, что путь к вершине КрАЗа – кладбищенская «Аллея героев», где закопаны желавшие ее покорить.

О чем Быков сам в сердцах как-то сказал:

«Допустим, то, что я всех поубивал, это правда. Но вы мне должны тогда орден под столом дать за то, что я очистил эту землю от таких людей».

«МАФИЯ ПРАВИТ? ТАК ОТДАЙТЕ ЕЙ ВСЕ!»

Быковская фраза «Вы мне должны орден...» зацепила.

Вспомнилась другая: «С самого раннего детства я ненавидел блатных».

Быковские бригады, наводнившие Красноярск, – молодые спортсмены, выросшие из обыкновенной уличной шпаны, наглые, борзые, понимали, с кем сейчас война за Красноярск. С престарелыми уголовниками («синими», как они назывались) расправлялись непринужденно. Без всяких воровских церемоний и неписанных уркаганских правил. Один вор, например, бросил раздраженно: «быковское стадо». За что его, плюнув на все его регалии, избили. Потом испугались, что «ответит» - вернулись и убили в подъезде.

Затем пошла война загадочных расправ над теми, кто имеет хоть какое-то отношение к КрАЗу. Воры тоже начали свою игру.

Причем каждая из сторон следовала железному правилу – если не убьешь ты, убьют тебя.

Недаром у быковских сторонников свирепствует логика: «Петрович только защищался!»

И в этом клубке подворотной войны, где гибли сотни и сотни, ты замечаешь... Интересная штука.

На Быкова работал целый штаб бывших сотрудников спецслужб и милиции, своя разведка и контрразведка. Его бронированный Мерседес носился по городу со страшной скоростью, передавив всех бродячих собак в округе. У него была своя армия под предводительством профессиональных убийц – Паши Цветомузыки и Татаренкова.

Да там один Татаренков стоил целой армии!

По словам местных журналистов, он звонил в редакции и многозначительно спрашивал:

«Будете писать об обстреле посольства США из гранатомета? Не надо». (это было после бомбардировок Югославии)

И после эффектной паузы добавлял:

«Если все-таки будете, напишите, что это я».

И, зная Татарина, все верили...

И не удивительно, что когда Быкова арестовали, именно эксцентричный Татаренков дал показания: о взрыве перед машиной Петровича (бомба была вмонтирована в канализационный люк, но сработала на пару секунд раньше), о его звонке среди ночи. Как бригада Татаренкова мчится к нему, и он говорит о «предателях» Наумове и Войтенко: «Они организовали покушение. Ты можешь убить этих крыс?»

И все равно. В многочисленных интервью Быков прозрачно намекает на какое-то важное обстоятельство, которое он не называет прямо. Он словно пытается сказать – на чьей он стороне...

- В те времена такой человек был нужен, – говорит сын замначальника УБОПа тех времен Исаков. - Если бы криминальный мир не был необходим для каких-либо целей и задач, его давно бы истребили. Быкову дали карт-бланш, в нем увидели человека, с помощью которого можно устранять неподконтрольных. Если бы не убирал он, убрали бы его, и притом достаточно быстро.

Известный журналист Юлия Латынина вспоминает об одном странном эпизоде:

«В августе 1997 года губернатор Зубов уезжает в отпуск, а Быков созывает внеочередное собрание акционеров корпорации. Повестки разносят бритые парни характерного вида. «Вы, в натуре, определитесь с голосованием», советуют они. Акционеры определяются: госпредставитель исчезает из совета директоров. Губернатор Зубов, профессор и интеллигент, случайно попавший во власть на волне реформ, был идеальным губернатором для Быкова... Скоро до интеллигента Зубова доходит, что в крае сложилась параллельная система власти... Зубов приказывает налоговикам проверить КрАЗ — приказ саботируют. Он привозит из Москвы комиссию зама главы МВД Колесникова. Комиссию с шиком принимает сам Быков — в бизнес-центре «Яхонт». Говорят, в числе подарков, поднесённых гостям, фигурирует корзинка с половинкой «лимона». Долларов.

И получается, Быков (или кто-то за его спиной – на что в своих речах о патриотизме и государничестве намекал Петрович), устранив из города авторитетов, принимается теснить и официальную власть.

Тем более что у него все козыри – 30% краевого бюджета дает процветающий КрАЗ (сейчас – чуть больше 1%).

- А что плохого, что завод приносит деньги? Мафия им правит? Так отдайте такой мафии все другие заводы! - смеялся над критиками Петрович.

Уголовники после «крошилова» забывают в быковский Красноярск дорогу, Петрович становится для народа «робингудовским» меценатом, а для московской элиты – пусть насквозь провинциальным, но богатым пареньком, у которого можно подкормится «зеленью».

Это был пик могущества мальчика из бедного Назарова, у которого теперь в приятелях Лужков, Кобзон и многие федеральные чиновники.

И все (хорошо, пусть это будет версией) благодаря одному человеку.

Помните фразу: «Быкову дали карт-бланш, в нем увидели человека, с помощью которого можно устранять неподконтрольных».

Или это тяжелое прозрение киллера и поэта Татаренкова в греческой тюрьме:

Жил да был на свете Бык,

Звали его Толя.

Он повелевать привык,

Такая его доля...

И Бык уверовал в себя:

Он - главный Бык, все остальные - стадо.

И, с каждого налог скребя,

Он строил свое благо.

Позднее, снюхавшись с ментами,

У Толи разыгрался аппетит.

Менты становятся кентами,

Быку несказанно фартит.

И новая жена-молодка -

Родная дочка милицейского туза.

И тесть для доченьки-красотки

На зятьевы грехи закрыл глаза.

Вот тут-то Бык и начал бить копытом -

Отправил на тот свет всех недругов лихих

И, правосудием и прессою отмытый,

Сгрузил дела все на других.

Генерала Петрунина называли крестным отцом Толи Быка. Фото: 24.мвд.рф

ПОКРОВИТЕЛЬ В ПОГОНАХ

Мы ехали в маленький поселочек Усть-Мана к главе краевого УВД тех времен генерал-лейтенанту Борису Петрунину.

Как писал заклятый враг Петровича, журналист-быкововед, Тарасов:

«Быков тесно связан с бывшим начальником Главного управления по борьбе с оргпреступностью МВД России генералом Егоровым (выходец из Красноярска) и представителями ГУОП по Восточно-Сибирскому региону. Быков был рекомендован Петрунину как наиболее перспективный агент, через которого планировалось управлять процессами в криминальной среде».

Именно Петрунина называли «крестным отцом» ночного губернатора Красноярска. Генерал-лейтенант конечно же знал о своем «подопечным» все. И защищал агента, исходя из идеи – пусть бандиты перебьют друг друга сами. Пусть власть над криминалом в крае представляет заклятый враг «синих» - Быков. Как говорил Петрунин, «пусть он контролирует все, одним человеком управлять легче».

Иезуитское решение оказалось успешным. Спортсмены аккуратно перебили в регионе почти всех воров в законе.

И это объясняло многое. Даже больше. Все.

Нам хотелось посмотреть в глаза Петрунина.

Теперь понятно, почему местная милиция не искала киллеров, даже когда приносили фотографии убийц. Более того, менты действительно знали заранее – кто кого «исполнит» и относились к этому, как к природному самоочищению. Гадюка сожрала жабу...

И когда гадюка стала сжирать гадюк (под нож пошли и сами «быковские» исполнители, как ненужные свидетели спецопераций), это тоже не сильно заботило силовиков.

Понятно, кстати, откуда у Быкова такой штаб из бывших сотрудников спецслужб.

Понятна и ревность чиновников. Успешный, популярный, ночной губернатор, которого не смеет тронуть даже силовик...

Теперь генерал на заслуженной пенсии.

В тихой, уютной Усть-Мане... И мы увидели то, что ожидали...

Напротив солидного дома Петруниных высится белый храм с золотой колокольней. Генерал построил.

Таких церквей его подопечный Быков перед Богом тоже поставил пол-дюжины.

Сейчас парализованный генерал прикован к инвалидному креслу. Инсульт после автомобильной аварии.

- 12 колоколов, полная звонница, - с гордостью говорит настоятель отец Димитрий. – Храм красивый, звон качественный. Борис Викторович после аварии очень воцерковлен стал. Книгу выпустил со своими суждения о том, как прийти к богу и спасти свою душу...

- Но вы знаете, кем был Петрунин, батюшка?

- В рай первым, как вы помните, попал разбойник, – ласково улыбнулся Димитрий. - Борис Викторович, конечно, раскаялся. Покаяние его было искренним...

ПОЧЕМУ АРЕСТОВАЛИ ИМЕННО СЕЙЧАС?

Его подручный Паша-Цветомузыка (он же Струганов) сделал тогда шикарный подарок следователям, притворившись... мертвым.

По версии следствия, Цветомузыка узнал, что его заказал Толя-Бык (в ответ на попытку «откусить» часть бизнеса), и силовики ухитрились Быкова провести. По теленовостям показали «исполненный» «труп», а киллер, обвешенный микрофонами, явился с докладом к заказчику.

Мещанский суд столицы признал Анатолия Быкова виновным в подготовке покушения на Струганова и приговорил к 6 годам колонии.

Условно!

Иначе нельзя. Заслуженный агент.

Петрович хоть и проиграл (пока он маялся в Лефортовской тюрьме, Дерипаска последовательно отбив у Татаринова Саяногорский алюминиевый завод, получил контроль и над КрАЗом). Но и продемонстрировал свою могучую силу – вопреки всем законам, оставшись на свободе...

И Быков не скрылся заграницей, проедая свои миллиарды во франциях, а стал жить в родном крае, как ни в чем не бывало. Легко избрался в Заксобрание. Был бы и в Госдуме, если бы его не сняли с выборов...

И все последние 20 лет Красноярск, кстати, уважал Петровича. И к попыткам властей припомнить Быкову прошлое, относился легко и снисходительно.

Даже с усмешкой – Боже, и кто это говорит?! Как будто кто-то в 90-ые решал проблемы по-другому?

...Хотя теперь это не главное. Главное – что Быков (наша версия) посадил себя сам.

Он давно мучил губернатора Усса расчесыванием краевых ран. Трубил, что в Красноярске пик заболеваний раком. Что китайцы скупают лес. Что контроль за алюминиевыми заводами скоро получат американцы.

И в прошлом году, когда горела тайга, а Красноярск душил смог, он заявил:

«Усс - политический труп... Ему осталось или застрелиться, или собрать вещи и убежать куда подальше».

Губернатор при слове «труп», видимо, сразу вспомнил 90-е, и (если верить официальному ответу главы местного МВД) обратился в полицию за дополнительной охраной. Но ведомство отправило Усса с этим вопросом в Москву.

Похоже (продолжаем нашу версию) в столице, получив просьбу губернатора, жутко удивились нахальству уже подзабытого Быкова... А тому бы лечь на дно, схорониться.

Не-е-т!

За две недели до ареста выходит широковещательное интервью Быкова, теперь возмечтавшего о новом СССР:

«Я считаю, что России, как государства, уже давно нет – это колония, которая обеспечивает своими ресурсами Запад... Нам всем нужно обратиться к Александру Григорьевичу (Лукашенко), чтобы он согласился возглавить такой Союз хотя бы на 5 лет!»

Видимо, даже оставшиеся друзья Петровича в Москве после таких слов развели руками, и с облегчением отдали «сепаратиста» на «растерзание». Решив, что Толя сильно сбрендил.

Но Быков был таким всегда. И возможно это главное его оправдание.

Он так и остался в душе учителем физкультуры из шахтерского Назарово с разбитыми во дворовых драках «за справедливость» кулаками.

«Если бы он подражал стандартам «синих», татуированных зэков, знал бы своё место, возможно репрессивная машина была бы к нему не так сурова, – предрек судьбу Петровича Эдуард Лимонов в книге: «Охота на Быкова», и думаю, удивился бы – насколько оказался прав.

КСТАТИ

В чем обвиняют «Челентано»

Формально Анатолия Быкова обвиняют в организации убийства одного из «сержантов» его «армии» 23-летнего Александра Наумова и Кирилла Войтенко. По версии силовиков, Наумов был возмущен несправедливостью дележа денег и критиковал Быкова. После одного из покушений на экс-главу КРАЗа, Быков решил, что в попытке подорвать его машину замешан Наумов. И как считает обвинение – дал команду Татаринкову «убить крысу» и его закадычного друга Наумова с Войтенко. И те были расстреляны в автомобиле ураганным автоматным огнем 24 июля 1994 года. (один из «исполнителей» получил за это пожизненное, Татаринков – 13 лет)

Интересно, что Татаренков заявил о Быкове, как об организаторе убийства еще... в начале «нулевых». Даже записал видеокассету с признанием. Но очередной раз выйдя из тюрьмы, отказался от своих слов, сославшись на тягу к розыгрышам.

Еще интересно, что следствие вспомнило о Татаренкове, когда у Быкова подходил к концу судебный срок лишения права выдвигаться на выборы.

Сам киллер, объясняя свою ненависть к Быкову, заметил, что не получил в тюрьме от него никакой помощи. И хочет «восстановить справедливость»

Тем более, что Татаринков выйдет на свободу через 2 месяца.

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Арест этой весной Анатолия Быкова - бывшего владельца Красноярского алюминиевого завода и депутата наделал много шума. Все вспомнили лихие ельцинские времена, когда имя Быкова гремело на всю страну как персонажа бандитских разборок и битв олигархов. Почему за грехи тех лет его взяли только сейчас? Корреспонденты «КП» отправились за разгадкой в Красноярск. (подробности)