«Единая Россия» определилась с первой группой кандидатов в губернаторы

13 сентября в единый день голосования в ряде регионов России пройдут выборы губернаторов. «Единая Россия» определилась с тем, кого будет поддерживать. По итогам онлайн-заседания президиума Генсовета партии «Единая Россия» определила девять кандидатур.

НЕ ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ СПИСОК

Руководство партии рассмотрело кандидатуры следующих губернаторов — это Ростислав Гольдштейн (Еврейская автономная область), Александр Цыбульский (Архангельская область), Владислав Шапша (Калужская область), Михаил Развожаев (Севастополь), Вениамин Кондратьев (Краснодарский край), Сергей Ситников (Костромская область), Александр Богомаз (Брянская область), Александр Никитин (Тамбовская область), а также Рустам Минниханов (Татарстан). Все они, кроме главы Татарстана, приняли участие в заседании.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак после онлайн-заседания отметил, что это не окончательный список претендентов на выдвижение от партии на выборах высших должностных лиц. Дополнительное заседание президиума по этому вопросу пройдет 16 июня.

При этом Андрей Турчак подчеркнул, что для партии выборы губернаторов имеют большое значение.

«Именно от работы на местах, от защиты прав и помощи конкретному человеку зависит благополучие и сила нашей страны, которая как раз заключается в силе наших регионов. Поэтому для нашей партии выборы губернаторов — принципиальный вопрос», — сообщил политик.

Cекретарь Генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак.

ВЫСТРАИВАНИЕ КОММУНИКАЦИЙ

Судя по презентации губернаторов, руководство регионов все активнее ориентируется на ожидания населения. Программы кандидатов нацелены в первую очередь на выстраивание коммуникаций между населением и властью и рост уровня благополучия жителей регионов. Так, врио главы Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн отметил, что жители региона «сами будут определять направления финансовых ресурсов, контролировать их целевое использование и качество выполнения работ» в рамках проекта «Народные сходы». В свою очередь, врио губернатора Архангельской области Александр Цыбульский заявил, что намерен вернуть доверие жителей региона к власти — для этого он и его подчиненные планируют как можно больше общаться с людьми в онлайне и очно. Политик подчеркнул, что «в тех вопросах, которые мы решаем, нужно исходить не из того, что нам в своих кабинетах видится важным, а больше опираться на мнения жителей».

Разумеется, на рост благосостояния граждан напрямую влияет развитие территорий. Врио губернатора Калужской области Владислав Шапша заявил, что регион должен стать «центром инновационной современной экономики России», чтобы в итоге жители «почувствовали отдачу от этого в своей повседневной жизни». Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев также заявил о необходимости комплексного развития города, которое, в частности, должно базироваться не только на создании условий для экономического роста и развитии инфраструктуры, но и на «безусловной отработке обращений граждан».

«ОПОРА НА ПАРТИЮ ПОЛЕЗНА»

Выдвижение от «Единой России» дает кандидатам в губернаторы не только организационные, но и электоральные преимущества, считают эксперты. При этом не менее важно выдвижение кандидатов и для самой партии, считает эксперт Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, который называет это «важным политическим событием».

«Открытая фиксация на старте кампании партийной принадлежности — важный публичный маркер выбора приоритетов и демонстрация уверенности», — считает политолог.

Больше того, выдвижение кандидатов — это взаимовыгодное сотрудничество между участниками голосования и «Единой Россией».

«Опора на партию, в свою очередь, очень полезна и для губернаторов — это дополнительный ресурс, в том числе и лоббистский. Прежде, чем выдвигать свою кандидатуру на выборы, они должны быть одобрены президентом. В этой связи привязка к партии хоть и не является решающей, но играет большую роль», — отметил президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко.