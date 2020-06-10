2020-06-10T00:45:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в России, последние новости на 10 июня 2020: ВОЗ сделала важное заявление

Мы собрали последние новости о коронавирусе в России на 10 июня 2020 года
Григорий ЛЕОРДА
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Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
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Технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове сделала новое заявление по распространению. С ее слов многие страны ведут наблюдение за бессимптомными носителями вируса. При этом от них болезнь передается крайне редко.

К бессимптомному носительству по ошибке относят легкую форму болезни, нетипичные симптомы и случаи, когда продолжается инкубационный период. В последнем случае человек заражает окружающих за 2-3 дня до появления симптомов, заявила Мария Ван Керкхове. Именно на эти случае приходится половина зараженных.

Врач общей практики «Европейского Медицинского Центра» Александр Доленко дал советы тем, кто мужественно перенес изоляцию и теперь возвращается на работу. Так специалист советует раздвинуть столы и обходить опасные места. Среди них кулер, общий принтер, туалеты, курилки. Другие советы читайте здесь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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