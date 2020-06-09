Возвращаемся на работу: самые опасные места офиса, можно ли остаться на удаленке и должен ли начальник дать бесплатные маски

Самоизоляцию в Москве отменили, люди начинают возвращаться на работу. Производства и торговлю уже запустили. Неровен час остальные ограничения снимут и придется вновь идти в офис.

ОТОДВИНЬТЕ СТОЛ И НЕ ХОДИТЕ СО ВСЕМИ ОБЕДАТЬ

Если не хотите подхватить ковид от коллег, когда вернетесь в офис, нужно продолжать соблюдать базовые правила.

— Держите дистанцию 1,5 метра. Чаще мойте руки с мылом или используйте антисептики со спиртом. Не трогайте лицо и глаза. Не ходите на работу с симптомами ОРВИ, повышением температуры, — напоминает завотделением неотложной и экстренной помощи, врач общей практики «Европейского Медицинского Центра» Александр Доленко.

Надо ли носить маску на рабочем месте — вопрос сложный. Доленко напомнил, что по новым рекомендации ВОЗ, в странах, где заболевание продолжается, людям старше 60 лет маски носить обязательно. Нужно носить их и в местах, где невозможно держать дистанцию. Пока в России утверждено обязательное ношение маски и перчаток в общественных местах.

Вот еще советы врача.

- Столы стоять вплотную? Раздвиньте их на 1,5 метра.

- Самые опасные места в офисе: кулер, общий принтер, туалеты, курилки. Но бояться не стоит. Соблюдайте базовые рекомендации по гигиене в условиях эпидемии. Избегайте этих мест, когда там трудно держать дистанцию.

- Потрогали кнопки в лифте, ручку двери, воспользовались оргтехникой — обработайте руки.

- Начальству стоит подумать о введение обеденного графика по группам, чтобы народ не толпился.

СКОЛЬКО МАСОК В ДЕНЬ ПОЛОЖЕНО СОТРУДНИКУ

Охранять здоровье сотрудников – обязанность работодателя (ст. 209 ТК РФ). Нужно исключить риск заражения работников в офисе. В противном случае для начальства ответственность вплоть до уголовной.

— Важно подготовить документацию к выходу работников в офис. Приказ о возобновлении трудовой деятельности обязателен. Работодатель должен разобраться: кого выводить, а кому стоит оставаться дома. В числе последних пенсионеры и люди с хроническими заболеваниями. Для этого нужен приказ об установлении численности. Предварительно нужно созвониться с сотрудниками и составить список, — рассказала юрист Юлия Холодионова.

Для тех, кто вышел на работу, нужны памятки: профилактики, правила труда в условиях эпидемии. Их можно напечатать или сделать в электронном виде.

Роспотребнадзор распорядился устроить офисную жизнь так, чтобы сохранялась дистанция. Например, поставить временные перегородки, а в местах общего пользования, например, столовых, разметка 1,5 метра между людьми. Можно скорректировать график работы, чтобы избежать скоплений. По всем приказам от работников нужно письменное согласие. Можно по электронной почте. Если меняется график, нужно выпустить приложение к трудовому договору.

Работник уходил на больничный? Нужно требовать от него лист нетрудоспособности. Нельзя пускать на работу с высокой температурой или симптомами ОРВИ. Маски, перчатки, антисептик – все должно быть в наличие у работодателя. На нем также обязанность по обработке и хранению средств защиты, что предусмотрено в ТК РФ. Роспотребнадзор установил: одна маска на 2-3 часа работы. Затем утилизировать.

Необходимо оформить журнал посетителей, куда заносить всех, кто приходит в офис. Желательно отменить командировки.

— По указу мэра Москвы работодатели за свой счет должны тестировать сотрудников на коронавирус. Предприятия должны проверять в лабораториях не менее чем каждого десятого сотрудника каждые 15 дней. Если в офисе кто-то заболел, нужно сообщить в Роспотребнадзор. Предстоит обследовать тех, с кем общался больной, дезинфицировать помещения и принять другие меры безопасности, — добавила юрист.

Самоизоляцию в Москве отменили, люди начинают возвращаться на работуФото: Светлана МАКОВЕЕВА

НЕ ХОЧУ ВОЗВРАЩАТЬСЯ В КОНТОРУ

— Только привыкли к самоизоляции, как нам предстоит обратная адаптация. Предстоит вспомнить, что мы сотрудники, которые ежедневно отправляются на работу, — объясняет психолог, член «Профессиональной психотерапевтической лиги» Лидия Гусева.

Проблемы с мотивацией возвращения на работу в основном у подчиненных. У начальников или владельцев бизнеса ее достаточно. Им не нужно объяснять, почему место, которым они управляют, должно работать. Подчиненные поняли, что удаленка — это возможно и даже есть плюсы. Прежде всего не нужно тратить время на дорогу.

Итак, вам не хочется идти на работу и надо что-то с этим делать. Придется завести внутренний диалог. Итогом станет ответ: ходить или сидеть дома.

Психологически взрослый человек сам решает, а не ждет инструкцию. Но есть люди, которые привыкли и даже нуждаются в командах со стороны. Ответьте себе — вы взрослый?

Вот еще ряд вопросов, которые помогут разобраться. В чем проблема, почему я не хочу возвращаться? Это может быть страх или тревога («Как снова начать работать?»), обида («Эта работа не стоит моих усилий»), вина («Раньше ходил, теперь не хочу»), стыд ( «Со мной что-то не так»). Дамы часто боятся мнения коллег («Как меня примут, не поймут ли неправильно?»).

— Помните, что мы возвращаемся на прежнее место, а не идем устраиваться на новую работу. Эта предсказуемая вещь. Вы здесь уже бывали, знаете, как строится рабочий день и всех коллег, — рассказывает Лидия Гусева.

Исследуем ценность работы для вас: что я сейчас имею от нее и хочу продолжать иметь? Даже если это только зарплата, ничего страшного. Общаясь с собой, вы поймете: зачем же выбирали эту работу. Следом придет и ясность: ходить или нет. Может что-то можно и изменить.

Будет мотивация, спрашиваем у себя — что я не имею, но хочу иметь в работе? Так возникнут мечты и цели.

Поговорили, но ответов нет — тогда смотрим глубже. Ищем проблемы: что я имею, но больше не хочу иметь в работе? Со списком легче взглянуть правде в глаза. Превратите проблемы в задачи, запишите их.

Походили на работу, составили список, но поняли, что вам совсем дискомфортно? Нужно что-то менять! Начните диалог с начальником. Прямо спросите, нужны ли вы в офисе постоянно или можно пересмотреть график? Заявите, что на удаленке ваша продуктивность не уменьшилась. Не бойтесь и помните, что не только вы заинтересованы в работе, но и работодателю также нужны ваши навыки.

— Чтобы начать действовать, иногда нужна моральная поддержка. В этой роли может оказаться близкий. Не с каждой проблемой нужно идти к специалисту. Если снова возникают трудности, тогда обращайтесь к психологу, психотерапевту, коучу. Он поставит вопросы, которые помогут разобраться в ситуации, поможет выстроить стратегию выхода из проблемы, — считает собеседница «КП».

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