ВОЗ: бессимптомные носители коронавируса заражают других людей очень редко

- Во многих странах ведут наблюдение за бессимптомными носителями и их контактами. Случаи передачи вируса обнаруживают крайне редко, — рассказала журналистам технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове.

В то же время на практике очень часто возникает путаница, предупреждают специалисты. К бессимптомному носительству нередко по ошибке относят три вида ситуаций. Первая — когда болезнь протекает в легкой форме, со слабовыраженными симптомами. Второе — нетипичные симптомы, которые зачастую списывают на другие проблемы со здоровьем. Третье — случаи, когда продолжается инкубационный период, человек болен, но симптомы еще не проявились.

В последнем случае пациенты активнее всего выделяют вирус и заражают окружающих примерно за 2 — 3 дня до появления симптомов, заявила Мария Ван Керкхове. На долю таких распространителей инфекции приходится почти половина случаев заражений, отмечают в ВОЗ.

Российский Минздрав недавно выпустил рекомендации, которые предписывают не включать в статистику заболеваемости COVID-19 лиц с бессимптомным носительством коронавируса. Исходя из сводок оперативного штаба по борьбе с инфекцией, в последнее время с помощью тестирования выявляют в среднем около 40% случаев «без клинических проявлений болезни».

За последние сутки в России прибавилось 8 595 новых случаев коронавируса. 171 человек погиб. 11 709 пациентов выздоровели.

В ТЕМУ

От бессимптомников до суперраспространителей

В противоположность бессимптомным носителям, которые, судя по всему, редко передают вирус, существуют суперраспространители инфекции. Об этом рассказал в интервью «КП» замдиректора Санкт-Петербургского НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора Александр Семенов:

- Есть такое научное понятие Super-spreader (по-русски как раз «суперраспространитель»). Речь идет о пациенте, который заражает очень большое количество людей. Такими суперраспространителями становятся чаще всего общественные, религиозные деятели. Например, известна и прослежена очень тщательно история про распространение коронавируса в Южной Корее. Все это было на территории религиозной общины. Одна из женщин приехала из Уханя и заразила практически полторы тысячи человек.

Достаточно всего нескольких суперраспространителей, и сотня больных превратится в тысячу. А тысяча — в миллионы, рассказал вирусолог. Именно из-за этого эпидемии инфекционных болезней способны к лавинообразному, взрывоподобному распространению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Ковид уходит: профессор-вирусолог объяснил, почему в больницах все меньше пациентов с коронавирусом

Зарубежные врачи радуются, что в реанимациях уже нет новых больных с COVID, а в московских больницах сократился поток тяжелых пациентов (подробности)

КСТАТИ

Снижение обоняния, вкуса и конъюнктивит: Минздрав озвучил последние данные о симптомах COVID-19

Министерство выпустило обновленные Методические рекомендации о диагностике и лечении коронавирусной инфекции (подробности)