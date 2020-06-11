Андрей Разин: Половина наших звезд – наркоманы и алкоголики

Пятьдесят процентов отечественных звезд – наркоманы и алкоголики, заявил продюсер группы «Ласковый май» Андрей Разин. На своей странице в Инстаграме он высказался по поводу ситуации с Михаилом Ефремовым и рассказал, что спиртным и запрещенными препаратами злоупотребляют многие деятели кино и эстрады. Продюсер говорит, что его коллеги по шоу-бизнесу провозят наркотики в самолете, и правоохранительные органы закрывают глаза на это глаза, прощая знаменитостям многие вещи, за которые обычных людей сразу бы посадили.

Высказаться об этом Разина заставили просьбы его подписчиков: в комментариях фолловеры спрашивали, как он относится к Михаилу Ефремову. Продюсер не стал скрывать, что актер вызывал у него только отрицательные эмоции.

- Многие спрашивают, какое у меня отношение к Михаилу Ефремову. Вы знаете, я с ним встречался на Кинотавре в Сочи и постоянно видел его в пьяном виде. Он все время ходил, рассказывал нецензурные анекдоты про наших политических деятелей и вызывал просто какой-то ужас у всех окружающих. Я вообще не сторонник алкоголя и наркотиков. Наркотики для меня - это самое страшное явление. И слава Богу, в группе «Ласковыи май» ни одного наркомана никогда не было. Я вообще их не подпускал к коллективу и старался с ними даже в одной команде не работать.

Разин уверяет, что пагубные привычки есть у половины отечественных артистов и музыкантов.

- У нас на эстраде почти 50 % наших звезд - наркоманы и алкоголики, которые постоянно находятся под влиянием запрещенных веществ, перевозят их в самолетах. Я это наблюдал. Полиция не реагирует на это, потому что это - звезды. А я считаю, что это, конечно, ужасно. Государство и правоохранительные органы должны, несмотря ни на какие политические взгляды и звания, привлекать к ответственности таких людей, - считает Разин.

razin_andrei_lm Многие спрашивают, какое у меня отношение к Михаилу Ефремову.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов стал виновником ДТП со смертельным исходом – машина актера врезалась в фургон, которым управлял курьер службы доставки, житель Рязани Сергей Захаров. Экспертиза установила, что Ефремов в момент аварии был не только сильно пьян, но и находился под действием наркотиков. В крови актера нашли следы кокаина и других наркотических веществ.

Обычно знаменитости не распространяются о своей тяге к алкоголю и, тем более, к запрещенным препаратам. Лишь единицы говорят о том, что эта проблема действительно существует. Одна из таких смелых звезд – Лолита Милявская. Певица честно рассказала, что пристрастилась к наркотикам, когда начала работать на телевидении. Она втянулась и употребляла их, чтобы поддержать работоспособность. Сегодня Лолита смотрит на этот период своей жизни как на сплошную черную полосу и откровенно говорит о ней, чтобы другие не повторяли ее ошибок.

- Я делала это год, когда вела ток-шоу «Без комплексов», - рассказала артистка о приеме запрещенных веществ. - Я теряла силы, и один вполне определенный мудак мне сказал, что это дело тонизирует, ты не будешь спать. И я попробовала это дело. А то, что все нюхали как кокаин, оказалось амфетамином и мукой. Под носом от этой муки можно было лепить пельмени, а ты думаешь: «Ну, я в тренде». Тебя колбасит, ты работаешь по трое суток. Это не кайф, это подъем, выход в космос, а потом начиналась депрессия. Спать ты не можешь. В какой-то момент я сказала себе: «Стоп, ты сдохнешь».

Прошлой осенью актриса Наталья Бочкарева стала героиней громкого скандала с наркотиками. Тогда звезду сериала "Счастливы вместе" задержали за рулем личного автомобиля, при себе у нее был кокаин. Актриса отказалась проходить освидетельствование.

Наталья Бочкарева.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Видеоролик, в котором Наталья признается, что спрятала наркотик в нижнем белье, облетел Интернет. За хранение актрисе грозил реальный срок, но в итоге она отделалась штрафом в 30 тысяч рублей. Суд учел, что Бочкарева ранее не привлекалась к уголовной ответственности.

Когда-то проблемы с алкоголем были у телеведущей Леры Кудрявцевой. Но она смогла преодолеть их и сегодня вообще не употребляет спиртного.