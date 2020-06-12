Шэрон Стоун чудом выжила после удара молнии

Шэрон Стоун не раз оказывалась на грани жизни и смерти. Об одном из таких случаев 62-летняя актриса рассказала в подкасте, опубликованном 11 июня популярным британским комиком Бреттом Гольдштейном. Голливудская звезда поделилась историей о том, как однажды в нее попала молния. В это время актриса занималась домашними делами.

- Я была дома. У нас был собственный колодец. Я наполняла утюг водой и держала одну руку на кране. В этот момент в колодец попала молния, воду осветила яркая вспышка.

Молния ударила с такой силой, что актрису отшвырнуло от колодца через всю кухню.

- Меня подбросило в воздух и отшвырнуло через всю кухню. Я ударилась об холодильник, - вспоминает Шэрон. – Я была совершенно ошарашена.

Звезда не упомянула, когда именно произошел это инцидент. К счастью, в этот момент ее мать была дома. Шэрон потеряла сознание и лежала неподвижно до тех пор, пока мама не привела ее в чувство.

- Я была в каком-то невероятном состоянии, я даже не знаю, как это описать. Мама посадила меня в машину и отвезла в больницу, - рассказал Стоун. - И ЭКГ (электрокардиограмма – Ред.) показала, что мое тело наэлектризовано.

После этого Шэрон полторы недели находилась под присмотром врачей.

- Мне приходилось делать ЭКГ каждый день в течение 10 суток,- призналась звезда.

Шэрон Стоун 62 года, но она по-прежнему в потрясающей форме.

Это был не единственный случай, когда она оказывалась на волосок от смерти. В юности с ней произошел странный несчастный случай, в результате которого она чуть не истекла кровью.

- Я была в подростковом возрасте и врезалась в бельевую веревку, - рассказала актриса. – Она рассекла мне шею и чуть не разорвала яремную вену.

Затем Шэрон перенесла инсульт и пережила клиническую смерть. У актрисы произошло кровоизлияние в мозг – это случилось 29 сентября 2001 года. По словам Шэрон, болезнь перевернула всю ее жизнь, врачи чудом вернули ее с того света. Медики тогда предупредили звезду, что ее шансы выжить после геморрагического инсульта составляют всего пять процентов.

- Когда у меня в голове лопнул кровеносный сосуд, я увидела гигантскую вспышку света, которая начала меня засасывать, - рассказала Стоун. - Я словно вылетела из тела и начала видеть покойных друзей и других людей, которые при жизни были очень добры ко мне. Я оказалась где-то посередине между двумя мирами. Внезапно что то случилось, бум – и я вернулась в свое тело.

sharonstone Шэрон смело выкладывает в соцсети свои фото в бикини

Шэрон долго восстанавливалась после болезни - инсульт повлиял на ее речь и походку. За то время, когда она исчезла с экранов, актриса осталась без работы. После кровоизлияния ей не предлагали никаких ролей.

- Это был очень сложный период, я сидела без работы, - говорит Шэрон. - Мне не поступало предложений, продюсеры думали, что я растеряла все навыки. Вся моя жизнь полетела коту под хвост - никому не интересны разбитые люди. Я никому не говорила о том, что произошло со мной. Киноиндустрия - не место, где царит всепрощение. Я счастлива, что мне удалось восстановить здоровье и вернуться в профессию.

Шэрон воспитывает троих приемных сыновей, у нее есть кот и собаки. В подкасте актриса рассказала, что сейчас работает над книгой мемуаров. В ней она расскажет обо всем, что произошло в ее жизни – в том числе и о несчастных случаях.