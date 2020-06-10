Главные тренды коронавирусного лета: Шорты как у Лопыревой и пиджак Собчак

Из-за карантинного простоя в магазинах сейчас хорошие скидки. А значит, никакой масочный режим не помешает женщинам обновить гардероб. О главных модных трендах лета-2020 «КП» рассказала дизайнер Аника Керимова, одевающая звезд - от телеведущей Леры Кудрявцевой до актрисы Светланы Ходченковой.

Этим летом свободные джинсы, как у певицы Насти Каменских, будут на пике моды.Фото: Instagram.com

Джинсы бойфренда

- Объемные джинсы пришли к нам из мужского гардероба, поэтому и получили такое название.

Этим летом свободные джинсы, как у певицы Насти Каменских, будут на пике моды. Так что забросьте в чулан свои узкие скинни и бегите за трендовыми варенками в стиле 90-х. Они подходят как для повседневного образа, так и для романтического свидания, если вы их дополните красными шпильками.

Хвостики-розетки, как у актрисы Олеси Судзиловской.Фото: Instagram.com

«Розетки»

- Из-за масочного режима губная помада у нас пока пылится в косметичке. Так что будем удивлять прическами.

Например, хвостиками-розетками, как у актрисы Олеси Судзиловской. Плюс в том, что с такой укладкой можно надевать любой наряд: хоть классику, хоть спорт. Именно поэтому «розетки» сейчас вновь вошли в моду.

В тренде мини-платья-стрейч, как у Натальи Рудовой.Фото: Instagram.com

Платья-стрейч

- Девяностые годы не спешат покидать коллекции модных домов.

И снова в тренде мини-платья-стрейч, как у Натальи Рудовой, которые были на пике моды 30 лет назад. Их можно носить как с любыми босоножками, так и с армейскими ботинками с грубой подошвой, смотря куда вы собрались. Но хочу успокоить пышек. Макси-платья по-прежнему актуальны. Главное, чтобы они были приталенными.

Розовый - беспроигрышный вариант для блондинок, как Наталья Ионова. Брюнеткам следует обратить внимание на ярко-желтые оттенки.Фото: Instagram.com

Розовый цвет и белые кеды

- Розовый цвет вновь правит балом - это главный оттенок лета.

Розовые платья или костюмы - беспроигрышный вариант для блондинок, как Наталья Ионова. Брюнеткам я бы посоветовала обратить внимание на ярко-желтые оттенки. Удобные белые кеды, которые были в тренде прошлым летом, снова нам пригодятся.

Ксения Собчак в особенно актуальном платье-пиджаке.Фото: Instagram.com

Приталенные пиджаки

- Ксения выглядит прекрасно, потому что знает: пиджаки опять вошли в моду.

А все потому, что их можно носить и в пир, и в мир. Особенно актуальны платья-пиджаки, которые можно дополнить широким кожаным поясом, как это сделала Ксения Собчак.

Такую модель шортиков могут позволить себе, конечно, не все, - считает Аника. - Но на Виктории Лопыревой они смотрятся отлично.Фото: Instagram.com

Мини-шорты

- В коронавирусное лето пол-лица закрыто маской, поэтому девушки дефилируют в мини-шортах, показывая стройные ножки.

Такую модель шортиков могут позволить себе, конечно, не все, - считает Аника. - Но на Виктории Лопыревой они смотрятся отлично. Если на улице прохладно, то такие джинсовые шортики можно сочетать с классической кожаной косухой и бежевыми сапожками-казаками.