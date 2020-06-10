Коронавирус в Турции, последние новости на 10 июня 2020: ограничительные меры снова частично снимут

Последние новости о коронавирусе в Турции на 10 июня 2020 года таковы: общее число заболевших достигло 172 114, 4 729 человек скончались, 144 598 человек - вылечились.

Страна, конечно, не так сильно пострадала от «чумы 21 века», как другие «соседи». В провинциях всегда были свободные места для новых заболевших, хватало средств защиты и медицинских препаратов.

На сегодняшний день Турция почти полностью сняла ограничительные меры: открылись кафе, рестораны, бары, салоны красоты, торговые центры, непродовольственные магазины, рынки, спа-салоны. Кроме того, вновь возобновили работу детские садики. Восстановлено региональное и международное сообщение.

Сейчас, конечно, Турция готовится к туристическому сезону. В отелях и гостиницах предусмотрены новые правила для гостей. Так, они обязаны соблюдать социальную дистанцию. Также все оборудование на территориях – шезлонги, столики, стулья и т.д. – будут дезинфицировать. А еще владельцы гостиничного бизнеса обязаны оборудовать изоляторы на территориях. Туда поместят туриста, у которого поднимется температура, пока не будет готов его тест на COVID-19.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 10 июня 2020 года, накануне президент Тайип Эрдоган сообщил о новых ослаблениях ограничительных мер. Так, теперь представители старшего поколения смогут выходить на прогулки с 10.00 до 20.00. А с 1 июля в стране откроются театры и свадебные салоны.