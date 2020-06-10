2020-06-10T08:11:05+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 10 июня 2020: от COVID-19 скончались больше 34 тысяч человек

Мы представляем последние новости на 10 июня 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 10 июня 2020: ситуация с инфекцией стабилизироваласьКоронавирус в Италии, последние новости на 10 июня 2020: ситуация с инфекцией стабилизироваласьФото: Игорь БУЛАТОВ
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 10 июня 2020 года, общее число зараженных достигло 235 561, 168 646 человек вылечились, 34 043 человека - скончались.

Страна очень долго и упорно боролась с COVID-19. Еще в марте ежедневно выявляли тысячи новых случаев заболевания, умирали сотни зараженных. Не хватало мест в госпиталях, средств защиты и просто свободных рук. Но Италия справилась.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 10 июня 2020 года, госпитализированных с COVID-19 в разы меньше, пациентов в палатах интенсивной терапии почти нет. В регионах открыли заведения общепита, ТЦ, салоны красоты, некоторые музеи и рестораны.

Итальянцы снова могут гулять, но в защитных масках и соблюдая социальную дистанцию. Также изменились некоторые правила. Например, на пляжах на 10 квадратных метров должен быть установлен один зонтик – в целях безопасности.

Кроме того, с 3 июня страна открыла границы. Отельеры уже ждут гостей из стран, где ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Да и сами итальянцы могут путешествовать по своей стране и по миру.

В Италии столетнюю женщину, победившую коронавирус, выписали из больницы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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