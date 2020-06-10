Коронавирус в США, последние новости на 10 июня 2020: от инфекции скончались больше 112 тысяч человек

По последним новостям о коронавирусе в США на 10 июня 2020 года, с начала пандемии выявлено 1 979 928 случаев заболевания, 112 006 человек скончались, 524 855 человек - выздоровели.

До сих пор в стране ежедневно выявляют тысячи новых случаев заболевания COBID-19. Несмотря на это, в штатах почти полностью сняли карантин. Уже работают торговые центры, музеи, кафе, рестораны, бары, фитнес-клубы и салоны красоты. Конечно, гостям необходимо соблюдать социальную дистанцию и носить защитные маски.

Так, рестораторы идут на всяческие ухищрения, чтобы гости соблюдали правила. В одном из кафе посетителей просят надевать на себя автомобильные кабины. В них невозможно подойти к другому человеку ближе, чем на два метра. А в другом кафе за столики посадили огромных кукол, которые также создают дистанцию между гостями.

Отметим, что в США уже создали вакцину от «чумы 21 века». Об этом сообщил президент Дональд Трамп. Но есть одно «но» - ее еще не одобрили. Так что пока препарат проходит проверку, ученые работают еще над 8 видами различных вакцин.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 10 июня 2020 года, накануне за сутки в стране выявили больше 17 тысяч новых случаев заражения. Скончались от инфекции 482 человека.