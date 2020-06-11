Полиция раскрыла дело девочки, которую «жуткий хищник» похитил на португальском курорте в 2007 году

Эта история потрясла всю Европу. В мае 2007 британская семья Макканн отправились на отдых в курортное местечко Прайя-да-Луш, что в Португалии. Тот отпуск стал последним, где семейство пребывало в полном составе. Маленькая Мадлен загадочно исчезла, и, несмотря на современные средства криминалистики, полиция расследовала это дело ровно 13 лет. И наконец настигла подозреваемого. Рассказываем, как всё происходило.

2007. Незапертая дверь

3 мая. Беспечный курорт, ничто не предвещает беды. С утра родители — Кейт и Джерри Макканн — гуляют по городу. Трое младшеньких — близнецы Шон и Амели, а также Мадлен — играют в детском клубе. Затем все вместе обедают. Идут к бассейну. Около полудня Кейт делает фотографию: Мадлен рядом с отцом. На днях девочке должно было исполниться четыре, но это фото оказалось последним в её жизни.

Вечер. Родители оставляют детей в апартаментах на первом этаже, чтобы поужинать с приятелями в ресторане. Всего лишь в 50 метрах! В книге учета до сих пор сохранилась пометка: «Столик, с которого видно апартаменты, бронировать для Макканнов и их друзей каждый вечер на половину девятого». В комнатах остаются малышка Мадлен и близнецы.

Раздвижные двери апартаментов выходят к бассейну и лестницам, ведущим на дорогу за пределы курорта. Небрежность родителей: эти двери прикрыты, но не заперты.

Спустя полтора часа мать возвращается. Близнецы сладко спят. А вот дочери нет! Внутри апартаментов дверь в её комнату распахнута настежь, окно открыто снаружи. Мягкая игрушка и одеяло Мадлен всё ещё лежат на кровати…

Родители девочки Кейт и Джерри Маккан.Фото: Youtube

Ошибки ищеек

Португальская полиция прибывает спустя 10 минут после звонка. Позже присоединяются криминалисты и кинологи. Как в фильмах, офицеры ограждают комнаты лентами. Но… не опечатывают. Забегая вперед: это значит, что кто угодно может зайти, оставить частицы своей ДНК или, наоборот, случайно или намеренно стереть их. Испытанный метод, когда преступника вычисляют по анализам биологических следов, здесь не сработает. Больше того: даже игрушку Мадлен никто не обследовал на наличие тех же маркеров ДНК, которые мог оставить похититель…

К следующему утру дороги оцеплены, 400 волонтеров проверяют канализацию, колодцы, пещеры и заброшенные здания. Вроде бы, бурная деятельность… или её имитация? В течение многих часов приметы Мадлен не переданы ни пограничной, ни морской полиции, офицеры не опрашивают всех соседей Макканнов по отелю, не изучают фото автомобилей, покидавших Прайя-да-Луш в тот вечер.

В августе исполняется 100 дней с момента исчезновения Мадлен, португальские следователи публично признают, что ее «нельзя найти живой», непублично — что им просто надоело заниматься «висяком».

Найден подозреваемый?

Всё это время безутешные мать и отец находятся в Прайя-да-Луш, цепляясь за любую надежду. 7 сентября португальская полиция делает открытие:

— Мадлен умерла в апартаментах по вине родителей, Джерри и Кейт в ту ночь сами избавились от тела, это объясняет, почему мнимый «похититель» пробрался туда незаметно для всех.

На расследование похищения Мадлен ушли долгие годы.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Затем португальцы делают ещё более «гениальный» ход: несмотря на статус подозреваемых, Макканнам разрешается покинуть страну и вернуться в Британию.

На языке продажных следаков это значит: проваливайте, а то будет хуже.

Но в дело вмешиваются британские «Холмсы и Лестрейды» — речь о чести их сограждан. В апреле 2008, то есть спустя почти год (!), семеро друзей Макканнов — включая тех, кто был с ними за столиком в тот вечер — наконец-то по всей форме опрошены полицией в Англии. От версии лиссабонских следователей не остается камня на камне, 21 июля дело против Макканнов закрывают, а само семейство получает 1,2 миллиона евро компенсации за необоснованное преследование от властей Португалии.

Новая зацепка

Ноябрь 2007. Джерри Макканн заявляет: во время злосчастного отпуска они находилась под наблюдением, как выразился отец, «хищника». Пару месяцев спустя по описаниям других отдыхающих семья публикует фоторобот подозреваемого, «жуткого на вид». Что ж вы молчали раньше? Внятного ответа нет.

В деле вновь Скотланд-Ярд. Оказывается, на курорте уже была серия инцидентов, возможно, связанных с исчезновением Мэдлин. Весной того года возросло количество взломов номеров; видели мужчину, который вторгался в апартаменты на первом этаже и «пялился на детские кроватки». Другие подозрительные личности ходили от двери до двери, выдавая себя за собирателей пожертвований. В день пропажи те же двое посещали соседние с Макканнами апартаменты — якобы для благотворительных сборов.

Итог множества опросов — описание внешности подозреваемого, похожего на прежний фоторобот от Макканнов: белый темноволосый мужчина, за 30 лет, одет в чёрную кожаную куртку и солнцезащитные очки, уродливой внешности с пигментными пятнами на коже. Натуральный хищник.

2008-2011. Жизнь в аду

Семья делает всё, чтобы Мадлен не забыли. Плакаты с лицом их дочери висят по всему миру. Макканнов даже принимает Папой Римский. «Фонд Мадлен» собирает более 2,6 миллионов фунтов стерлингов, а также 1,5 миллионов вознаграждения за издание мемуаров отца и матери, незатейливо названных: «Мадлен». Они тратят сотни тысяч долларов на частных детективов, но те лишь кормят завтраками, транжиря авансы.

Родителей поддерживают не все. Блогеры и публицисты критикуют за оставление детей одних в апартаментах. 17 000 человек подписывают онлайн-петицию о продолжении расследования причастности Макканнов к похищению.

Другие обвинения в адрес Кейт: слишком красивая, слишком спокойная для матери, недавно потерявшей ребёнка. Журналисты критикуют её даже за то, что женщина… не плачет на публике. Её называют одновременно «циничной и странной», «истеричной и несдержанной». Фотографы-папарацци прячутся возле её дома, могут забарабанить в окно машины, чтобы получить эффектные снимки.

Мама пропавшей девочки Кейт.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

2013-20. Еще один виток

Скотленд-Ярд начинает новое расследование старого дела. Кодовое название — операция «Гранж». Собрана опергруппа из 28 детективов и семи гражданских. Теории о «причастности Макканнов» вновь отвергнуты, детективы сосредотачиваются на версии похищения Мадлен незнакомцем. Есть мнение, что несчастная, которой должно быть уже за 10, все ещё жива. Девочку, похожую на Мадлен, находят было в Хорватии. Но увы.

В рамках операции «Гранж» проверяют ВСЕХ работников, которые были тогда на курорте. Например, шестерых британских уборщиков в белом фургоне, предлагавших услуги британским же постояльцам. Изучают дела серийных педофилов в разных концах ЕС.

И… невероятная операция, стоившая 20 млн евро, приходит к успеху. В июне 2020 года становится известно: британская полиция подозревает 43-летнего мужчину, которого немецкие СМИ называют «Кристианом Б.».

Сейчас он отбывает тюремное наказание в Германии за насилие в отношении другого ребёнка. Как установило следствие, в 2007 году Б. путешествовал по Португалии в белом микроавтобусе (ага!) и сделал остановку на курорте Прая-да-Луш в одно время с британской семьёй. Фургон немца был замечен в районе пропажи девочки. Внешность похожа на старый фоторобот от Макканнов. Возраст — «в районе 30 лет на тот момент» — тоже совпадает.

Сейчас Кристиан отбывает тюремное наказание в Германии за насилие в отношении другого ребёнка.

Ужасная правда

Как его удалось найти? Полиция изучила огромный массив данных со всеми юридическими операциями, которые происходили в районе 3 мая. На следующий день после исчезновения ребёнка «Кристиан Б.» вдруг спешно переоформил фургон на чужое имя. Не исключено, что в этой машине он вывез девочку за город. Следователи продолжают собирать доказательства его причастности и восстанавливать картину преступления.

Возможно, он шлялся по курорту под видом уборщика, ища жертву. Как смог проникнуть в апартаменты незамеченным? Скажем, отжал ножом замок окна-стеклопакета (помните, оно было открыто снаружи). А из ресторана, где находились родители, того окна видно не было. Внутри преступник не заметил близнецов, спящих в другой комнате. И украл Мадлен.

По мнению следователей, несчастная девочка давно мертва. Но есть и другая часть истории, о которой говорить не любят. Есть версий, что «Кристиан Б». являлся не каким-то полоумным маньяком-одиночкой. Не даром в показаниях от 2008 года фигурировали как минимум два мужчины. Они могли быть членами международной банды, похищавшей детей по заказу влиятельных извращенцев. У которых были очень широкие связи, включая португальскую полицию. Это объясняет, почему последняя саботировала расследование, выдвигая гипотезы, максимально далёкие от истины.