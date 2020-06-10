«Остолбеней!» Звезда «Гарри Поттера» Рэдклифф наехал на Джоан Роулинг за трансофобию и расизм

В США параллельно с протестами против расизма травят Джоан Роулинг. Одна из самых успешных в мире писательниц, подарившая миру «Гарри Поттера» и «Фантастических зверей», вынуждена оправдываться за твиты и отбиваться от общественности. Это уже не в первый раз. Последней монеткой в копилку истерического безумия упало выступление Дэниела Рэдклиффа — милый очкастый подросток, который по гроб жизни обязан Роулинг за прославившего его Гарри Поттера, вырос и теперь пеняет писательнице на попытки угнетения «уязвимых групп».

Все началось после репоста. Да, в современном мире даже ссылка на ссылку может вызвать бурю ненависти. Роулинг опубликовала у себя публикацию с заголовком: «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». И сопроводила материал ироничным комментарием: «Люди, которые менструируют». Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?».

Этого было достаточно.

На британку тут же обрушился шквал гневных комментариев от тех, кто оскорбился. Джоан потребовали засудить за трансофобию (враждебное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям), лишить всех регалий и перестать экранизировать книги. Перепосты молниеносно сформировали поток травли — соцсети Роулинг наводнили оголтелые ревнители ЛГБТ-вселенной. Люди начали писать, что «разочарованы» в писательнице, которая и при помощи твиттера, и при помощи книг продвигает идеи трансофобии.

Ведь, как оказывается, выражение «люди, которые менструируют» относится и к женщинам, и к небинарным людям (личностям, отрицающим деление на мужчин и женщин и причисляющим себя к некой третьей категории — «они»). А еще так говорят, чтобы ненароком не оскорбить трансгендеров (тех, кто имеет иной взгляд на предложенный природой пол), поскольку у транс-мужчин бывают менструации, а у транс-женщин их нет.

Ошарашенная такой реакцией писательница в итоге вынуждена была подробно объясняться и разжевывать смысл написанного. И даже признаваться в любви трансгендерам, чтобы искупить вину: «Я знаю и люблю транс-людей, но стирание концепции биологического пола лишает многих возможности осмысленно обсуждать свою жизнь. Ненавижу говорить правду. Такие женщины, как я, десятилетиями сочувствовали транс-людям и чувствовали с ними родство, потому что они уязвимы к мужскому насилию. Если биологического пола не существует, то однополой любви тоже нет. Если пола не существует, то вся реальность, в которой живут женщины, стирается. Я знаю многих транс-людей и люблю их, но размытие концепции биологического пола отбирает у многих людей возможность осмысленно обсуждать свою жизнь. Я говорю правду, а не пытаюсь кого-то оскорбить».

Дэниел Рэдклифф в роли Гарри Поттера.Фото: кадр из фильма

Дошло до того, что Дэниел Рэдклифф, которого после твитов Роулинг тоже призвали к ответу (мол, а ты что отсиживаешься, Поттер?), по сути выступил против Джоан, поддержав травлю. Против писательницы, которая сформировала его жизнь — популярность, славу и капитал. Развернутое сообщение актер опубликовал на портале «Проект Тревор», принадлежащем некоммерческой организации, которая помогает ЛГБТ-движению.

- Несмотря на то что Джоан причастна к тому пути, который привел меня сюда, я чувствую себя обязанным что-то сказать, - сообщил Рэдклифф. - Трансгендерные женщины — это женщины. Любое утверждение об обратном стирает личность и достоинство трансгендерных людей и противоречит всем советам, данным ассоциациями здравоохранения, которые располагают куда более обширными знаниями по этому вопросу, чем Джоан или я.

Всем, кто теперь чувствуют, что их опыт чтения («Гарри Поттера») был запятнан: я глубоко сожалею о боли, которую эти комментарии причиняли вам. Я очень надеюсь, что вы не потеряете то, что действительно ценно для вас в этих историях. Если эти книги научили вас, что любовь — это самая сильная сила во вселенной, способная преодолеть что угодно; если они научили вас, что сила заключается в разнообразии и что догматические идеи чистоты ведут к угнетению уязвимых групп; если вы считаете, что тот или иной персонаж является транс- или небинарным человеком или что он гей или бисексуал; если вы нашли в этих историях то, что срезонировало с вами и помогло в любой период вашей жизни, — тогда эта связь между вами и книгой священна. И, на мой взгляд, эту связь не может разрушить никто, - заключил он.

Кстати, это не первый случай, когда обычный пост в соцсети Роулинг вызывает бурю негодования. В прошлом году Джоан заступилась за уволенную с работы женщину. Британка Майя Форстейтер потеряла работу в международном исследовательском центре Centre for Global Development после твита о том, что «мужчины не могут превратиться в женщин». Так в Европе работает демократия и право на личное мнение.

Довольно безобидный твит вызвал волну негодования. Женщину уволили и начали судить (!). Во время процесса ошарашенная гримасами глобализма Майя заявила: «Я просто забыла, что этот мужчина (с которым она посмела вести переписку как с мужчиной, а не трансгендером — Авт.) требует, чтобы к нему обращались с помощью местоимений «они». В реальности он мужчина. Женщин и детей не должны заставлять врать по поводу чьей-либо половой принадлежности».

Даже весьма взвешенная Роулинг не смогла оставаться в стороне и поддержала научную сотрудницу, пострадавшую за твит, написав: «Одевайтесь как вам угодно. Называйте себя как хотите. Спите с любым взрослым человеком, который дал на это согласие. Живите своей лучшей жизнью в мире и безопасности. Но лишать женщин работы за то, что они заявляют, что пол существует?!»

На известную британку тут же налетели оголтелые активисты ЛГБТ-движения, писательницу начали травить за нетерпимость и обвинили в трансофобии.

И все это при том, что саму Джоан — да, придерживающуюся традиционных взглядов на отношения полов — сложно обвинить в дискриминации секс-меньшинств. Некоторое время назад она шокировала фанатов саги про Гарри Поттера тем, что глава Хогвартса Альбус Дамблдор (Майкл Гэмбон) был геем и состоял в отношениях со своим яростным соперником Грин-де-Вальдом (Джонни Депп).