Осторожно: фитнес! Занятия в спортзале могут быть не только полезны, но и опасны

Уже совсем скоро (23 июня) в Москве откроются фитнес-клубы и бассейны. И многие горожане, измученные месяцами сидения дома без особого движения, рванут в спортзалы – сбрасывать наеденные за период самоизоляции килограммы. Что ж, похвально. Но, отправляясь на тренировку, помните о возможном риске.

Осторожно, тренер

Многие люди покупают персональные занятия с тренером. Это правильно в том случае, если инструктор грамотный и сертифицированный. А таких на всю Москву процентов 20.

- Я неоднократно был свидетелем того, как тренер-спортсмен, который знает несколько упражнений (жим лежа со штангой, приседание со штангой и становая тяга), всем клиентам дает именно их. Одно дело, если этот клиент - молодой парень, который хочет набрать мышечную массу, и совсем другое, если со штангой приседает человек лет под 60. Пожилые люди при таких нагрузках получают травмы, – делится наблюдениями фитнес-эксперт Эдуард Каневский.

Он советует сначала узнать, какое у тренера образование. Оно должно быть медицинским или спортивным. А еще инструктор обязательно должен пройти курсы повышения квалификации, иметь сертификат персонального тренера по бодибилдингу и фитнесу гособразца.

Из фитнеса – в травмпункт

Получить травму можно и без инструктора.

- Большинство людей плавает в бассейне неправильно. Голова задрана вверх, в спине нездоровый прогиб! Из-за этого нарушается кровообращение в шейном отделе позвоночника, развиваются дегенеративные процессы, которые приводят к остеохондрозу. Неправильное дыхание может повлечь обострение хронических заболеваний дыхательных путей. Были случаи, когда клиенты гибли под спортивными снарядами. Люди берут непосильный для себя вес и не просят никого их подстраховать! Сорвавшаяся с рук, штанга при жиме лежа ломает ребра или шею, – перечисляет опасности спортивный нутрициолог Михаил Селин.

Он напоминает, что при чрезмерной нагрузке, особенно работе с большими весами, растет внутричерепное давление. Это чревато отрывом тромба и внутренним кровоизлиянием. Летальные случаи в фитнес-клубах редко, но случаются.

- Это происходит, например, во время новогодних каникул: когда человек наутро после застолья идет на фитнес «отмолить вчерашнее». Алкоголь обезвоживает организм, повышает нагрузку на сердце и во время занятий может произойти инсульт или инфаркт, – предостерегает Эдуард Каневский.

Фитнес-тренер Эдуард Каневский.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Ай, болит

The Daily Telegraph со ссылкой на исследование, опубликованное в австралийском спортивном журнале «Пищевая фармакология и терапия» (Alimentary Pharmacology and Therapeutics), пишет, что интенсивная нагрузка провоцирует синдром «дырявой кишки». В итоге микробы и токсины попадают из кишечника в кровоток.

Европейский кардиологический журнал (European Heart Journal) сообщает, что тот, кто регулярно занимается спортом, может заработать болезни сердца. Особенно если в роду есть «сердечники».

Ну и наконец, кортизол. Это такой гормон, который вырабатывают надпочечники во время стресса и тренировок. Он разрушает костную ткань. Здравствуйте, остеопороз и артрит!

Мокрый вопрос

Вода в спортклубах течет не целебная.

- Как-то у нас закрывали на две недели бассейн. Написали объявление, что его будут чистить. Но никто этого не делал. Полная замена воды означает большие затраты, а они руководству не нужны, – вспоминает сотрудник столичного фитнес-клуба Елена.

Путешествуют микробы и по спортзалу. На гирях содержится в 360 раз больше бактерий, чем на сиденье унитаза (исследование FitRated.com), а позанимавшись на ковриках для йоги можно подхватить все что угодно, даже герпес!

Да, Роспотребнадзор из-за коронавируса выпустил рекомендации для фитнес-клубов, которые предписывают все намывать и начищать почти как в операционной. Но, как долго это будет соблюдаться, и кто за этим будет следить?

Звездопад

Психолог Марта Белоконь считает, что от фитнеса до беды недалеко.

- В фитнес-залах часто занимаются люди демонстративные, «звезды», которым нужны зрители. В итоге человек думает о том, как он выглядит, а не о том, что качает. Если у вас высокая тревожность при наличии высокой демонстративности, то в фитнес-центрах легко попасть в петлю анорексии. Женщине будет все время казаться, что она толстая, хотя у нее уже истощение. Потом она перестает есть, неадекватно увеличивает свои нагрузки, у нее пропадает либидо, появляются проблемы в постели, – считает Белоконь.

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