«Быть пивоваром – это искусство. В ячмене и солоде так много нюансов, что машина никогда не заменит человека»

Как известно, люди научились варить пиво еще несколько тысяч лет назад – первые пивовары появились еще в Древнем Египте и Вавилоне. Были они людьми весьма уважаемыми, а пивом на определенных этапах развития цивилизации можно было даже расплачиваться вместо денег. И вот прошло много-много веков, а пенный напиток, который делают из ячменя, солода, хмеля и дрожжей, все так же популярен. Сегодня это огромная индустрия, важная не только для потребителей, но и экономики. Например, в России в пивоварении задействованы более 50 тысяч человек. При этом каждое рабочее место в этой индустрии создает еще как минимум 10 рабочих мест в смежных отраслях. Начиная от сельского хозяйства и заканчивая логистикой и розничными продажами.

В 2020 году в России впервые пройдет конкурс «Лучший пивовар». Он состоится в Самаре. Партнером фестиваля стала компания «Балтика», которая в этом году отмечает свое 30-летие и уже давно занимает львиную долю российского рынка пива. А еще это мощная кузница кадров.

Казалось бы, в современном производстве используются самые невероятные машины, которые умеют не только контролировать процессы, но и моментально реагируют на изменение каких-либо условий. А вот в пивоварении без человека все-таки не обойтись. Хороший пивовар – товар, можно сказать, штучный.

Игорь Матвеев когда-то серьезно занимался наукой, а последние полтора десятка лет трудится непосредственно в пивоварении.

– С одной стороны, все, что касается пива, – это достаточно традиционный процесс. Безусловно, у нас на заводах и в солодовнях много инноваций. Но без человека, пивовара – никуда. Слишком много нюансов, – рассказывает специалист.

Игорь Матвеев – начальник отдела производства и качества ООО «Хоппи Юнион» – «дочки» международной пивоваренной компании Carlsberg Group.

А нюансы пивоварения, кстати, начинаются еще на стадии выращивания ячменя. И даже еще раньше. И вот тут опыт компании по-настоящему уникален для России. Дело в том, что компания контролирует все процессы не только на производстве, но еще и начиная с того, как и где растет ячмень. «Хоппи Юнион» как раз и контролирует производство сырья для заводов холдинга во всей Восточной Европе.

– Раньше мы закупали весь наш солод в Европе – Германии, Франции, Дании, Финляндии, – рассказывает Матвеев. – Но в 2005 году компания создала агропроект. Его смысл в выращивании в России ячменя, соответствующего европейской спецификации.

Наиболее перспективными являются сорта, выведенные специалистами селекционного центра Сarlsberg group.

К работе в агропроекте привлекли около двух десятков лучших агрономов, создали собственную лабораторию.

– Первое, что сделали, – начали тестировать европейские сорта в России. И мы поняли, что в некоторых областях – Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Тамбовской, Воронежской – можно при соблюдении всех технологий получать качество, идентичное французскому, немецкому, датскому. Наши специалисты стали передавать технологию сельхозпредприятиям, которые начали с нами работать. Сейчас их уже около шестидесяти.

Сорта ячменя из списка Сarlsberg group выращиваются под постоянным контролем специалистов компании.

Работа агропроекта устроена так. Из Дании и Германии привозят семена новых европейских сортов (у Carlsberg Group мощный собственный селекционный центр). В России их размножают и передают сельхозпроизводителям. Далее специалисты агропроекта следят за соблюдением всех технологий – начиная от момента посева ячменя и далее по всем этапам роста. Более того, каждую неделю текущая информация обсуждается с главными пивоварами всех заводов. То есть представьте себе: люди на производстве, которые варят пиво, в курсе того, как растет и развивается будущий урожай, из которого пиво начнут делать, скажем, в конце нынешнего года!

Агропроект адаптирует инновационные сорта пивоваренного ячменя к почвенно-климатическим условиям российских регионов.

Также в структуре агропроекта есть собственная почвенная лаборатория, которая анализирует землю тех или иных регионов. В Тульской области работает исследовательский центр, который экспериментирует с сортами ячменя и удобрениями. У компании также две собственные солодовни и уже восемь заводов по всей стране.

Игорь Матвеев – человек увлеченный, о своей профессии и ее тонкостях может говорить часами.

– Когда мы производим солод, ячмень прорастает. Место на солодовне, где это происходит, у нас даже называют «грядками». А потом пивовары используют дрожжи. А это тоже живой организм. Быть пивоваром – это искусство. Человек должен чутко чувствовать, как растут дрожжи, что получится на выходе, реагировать на любые изменения в развитии дрожжей, чтобы получить на выходе качественный продукт. Машина никогда не сможет заменить здесь человека. Живые организмы куда менее предсказуемы, чем обычные химические реакции.

– Молодежь в эту профессию идет?

– Да. Мы сотрудничаем с университетами, читаем лекции, лучшие студенты приходят к нам, устраиваются на работу. Им интересно. У нас современное оборудование, инновации. Кроме того, есть фактор карьерного роста, так как мы являемся международной компанией с филиалами по всему миру. Это тоже один из привлекательных факторов для молодежи. Например, бывший директор нашего ярославского завода сейчас возглавляет одно из предприятий в Дании.