2020-06-11T20:09:42+03:00
Общество

«Быть пивоваром – это искусство. В ячмене и солоде так много нюансов, что машина никогда не заменит человека»

Начальник отдела производства и качества одного из подразделений Carlsberg Group (в России представлена пивоваренной компанией «Балтика») Игорь Матвеев рассказал о нюансах профессии
Игорь ФЕКЛИСТОВ
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Игорь Матвеев – начальник отдела производства и качества ООО «Хоппи Юнион» – «дочки» международной пивоваренной компании Carlsberg Group.Игорь Матвеев – начальник отдела производства и качества ООО «Хоппи Юнион» – «дочки» международной пивоваренной компании Carlsberg Group.
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Как известно, люди научились варить пиво еще несколько тысяч лет назад – первые пивовары появились еще в Древнем Египте и Вавилоне. Были они людьми весьма уважаемыми, а пивом на определенных этапах развития цивилизации можно было даже расплачиваться вместо денег. И вот прошло много-много веков, а пенный напиток, который делают из ячменя, солода, хмеля и дрожжей, все так же популярен. Сегодня это огромная индустрия, важная не только для потребителей, но и экономики. Например, в России в пивоварении задействованы более 50 тысяч человек. При этом каждое рабочее место в этой индустрии создает еще как минимум 10 рабочих мест в смежных отраслях. Начиная от сельского хозяйства и заканчивая логистикой и розничными продажами.

В 2020 году в России впервые пройдет конкурс «Лучший пивовар». Он состоится в Самаре. Партнером фестиваля стала компания «Балтика», которая в этом году отмечает свое 30-летие и уже давно занимает львиную долю российского рынка пива. А еще это мощная кузница кадров.

Казалось бы, в современном производстве используются самые невероятные машины, которые умеют не только контролировать процессы, но и моментально реагируют на изменение каких-либо условий. А вот в пивоварении без человека все-таки не обойтись. Хороший пивовар – товар, можно сказать, штучный.

Игорь Матвеев когда-то серьезно занимался наукой, а последние полтора десятка лет трудится непосредственно в пивоварении.

– С одной стороны, все, что касается пива, – это достаточно традиционный процесс. Безусловно, у нас на заводах и в солодовнях много инноваций. Но без человека, пивовара – никуда. Слишком много нюансов,рассказывает специалист.

Игорь Матвеев – начальник отдела производства и качества ООО «Хоппи Юнион» – «дочки» международной пивоваренной компании Carlsberg Group.

А нюансы пивоварения, кстати, начинаются еще на стадии выращивания ячменя. И даже еще раньше. И вот тут опыт компании по-настоящему уникален для России. Дело в том, что компания контролирует все процессы не только на производстве, но еще и начиная с того, как и где растет ячмень. «Хоппи Юнион» как раз и контролирует производство сырья для заводов холдинга во всей Восточной Европе.

– Раньше мы закупали весь наш солод в Европе – Германии, Франции, Дании, Финляндии, – рассказывает Матвеев. – Но в 2005 году компания создала агропроект. Его смысл в выращивании в России ячменя, соответствующего европейской спецификации.

Наиболее перспективными являются сорта, выведенные специалистами селекционного центра Сarlsberg group.

Наиболее перспективными являются сорта, выведенные специалистами селекционного центра Сarlsberg group.

К работе в агропроекте привлекли около двух десятков лучших агрономов, создали собственную лабораторию.

– Первое, что сделали, – начали тестировать европейские сорта в России. И мы поняли, что в некоторых областях – Тульской, Липецкой, Рязанской, Орловской, Тамбовской, Воронежской – можно при соблюдении всех технологий получать качество, идентичное французскому, немецкому, датскому. Наши специалисты стали передавать технологию сельхозпредприятиям, которые начали с нами работать. Сейчас их уже около шестидесяти.

Сорта ячменя из списка Сarlsberg group выращиваются под постоянным контролем специалистов компании.

Сорта ячменя из списка Сarlsberg group выращиваются под постоянным контролем специалистов компании.

Работа агропроекта устроена так. Из Дании и Германии привозят семена новых европейских сортов (у Carlsberg Group мощный собственный селекционный центр). В России их размножают и передают сельхозпроизводителям. Далее специалисты агропроекта следят за соблюдением всех технологий – начиная от момента посева ячменя и далее по всем этапам роста. Более того, каждую неделю текущая информация обсуждается с главными пивоварами всех заводов. То есть представьте себе: люди на производстве, которые варят пиво, в курсе того, как растет и развивается будущий урожай, из которого пиво начнут делать, скажем, в конце нынешнего года!

Агропроект адаптирует инновационные сорта пивоваренного ячменя к почвенно-климатическим условиям российских регионов.

Агропроект адаптирует инновационные сорта пивоваренного ячменя к почвенно-климатическим условиям российских регионов.

Также в структуре агропроекта есть собственная почвенная лаборатория, которая анализирует землю тех или иных регионов. В Тульской области работает исследовательский центр, который экспериментирует с сортами ячменя и удобрениями. У компании также две собственные солодовни и уже восемь заводов по всей стране.

Игорь Матвеев – человек увлеченный, о своей профессии и ее тонкостях может говорить часами.

– Когда мы производим солод, ячмень прорастает. Место на солодовне, где это происходит, у нас даже называют «грядками». А потом пивовары используют дрожжи. А это тоже живой организм. Быть пивоваром – это искусство. Человек должен чутко чувствовать, как растут дрожжи, что получится на выходе, реагировать на любые изменения в развитии дрожжей, чтобы получить на выходе качественный продукт. Машина никогда не сможет заменить здесь человека. Живые организмы куда менее предсказуемы, чем обычные химические реакции.

– Молодежь в эту профессию идет?

– Да. Мы сотрудничаем с университетами, читаем лекции, лучшие студенты приходят к нам, устраиваются на работу. Им интересно. У нас современное оборудование, инновации. Кроме того, есть фактор карьерного роста, так как мы являемся международной компанией с филиалами по всему миру. Это тоже один из привлекательных факторов для молодежи. Например, бывший директор нашего ярославского завода сейчас возглавляет одно из предприятий в Дании.

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