2020-06-10T16:25:38+03:00
Коронавирус Covid-19

Московские чиновники рассказали, сколько людей умерло от коронавируса и других причин в мае

Средний уровень смертности в столице оказался значительно выше обычного, но Москва пострадала от эпидемии намного меньше многих зарубежных мегаполисов.
Анна НИКОЛАЕВА
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Основной вклад в превышение смертности внес коронавирус. «COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаяхОсновной вклад в превышение смертности внес коронавирус. «COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаяхФото: Иван МАКЕЕВ
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Департамент здравоохранения Москвы обнародовал статистику смертности за май нынешнего года. В столице зарегистрировано 15 713 смертей. Это ощутимо больше, чем «обычный» уровень смертности. За последние три года в мае уходили из жизни в среднем на 5 799 человек меньше, чем сейчас.

Как и ожидалось, основной вклад в превышение смертности внес коронавирус. «COVID-19 в качестве основной или сопутствующей причины смерти отмечен в 5 260 случаях. Это 92% всей избыточной смертности в мае», - поясняют в московском Депздраве.

При этом чиновники уточняют, что роль коронавирусной инфекции в летальном исходе может быть разной. В частности, от ковида как основной причины в мае умерло 2757 человек. В то же время в статистику вошли и случаи, когда у погибших был отрицательный тест, но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали, что скорее всего причиной смерти явился коронавирус. Таких в Москве за май было 433 человека.

Кроме того, возможны ситуации, когда ковид обостряет другие тяжелые заболевания, которые могут привести к смерти, отмечают чиновники. В Москве в мае выявлено 2503 человека, которые умерли от других причин, но при этом имели положительный тест на коронавирус.

Исходя из этого, в Депздраве подсчитали, что летальность от коронавируса в Москве за все время эпидемии может оцениваться двумя цифрами:

- 2%, если учитывать только случаи, где ковид был основной причиной смерти,

- 3,8%, если учесть все случаи, где COVID выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

Такие цифры существенно превышают летальность сезонного гриппа, с которым нередко сравнивают ковид (у гриппа — в среднем 0,1%). Однако в целом Москва на сегодня пострадала от коронавирусной инфекции намного меньше, чем многие зарубежные мегаполисы, подчеркивают в столичном Департаменте здравоохранения. Так, по данным официальных сайтов в Нью-Йорке летальность составила 10,7%, в Лондон - 22,7%, Стокгольме - 15,2%, Мадриде — 21,5%.

«При этом в Москве медицинская помощь оказывалась в полном объеме, ни одному жителю с показаниями для госпитализации в ней отказано не было. В результате 65 тысяч тяжело больных горожан были спасены», - говорится в сообщении Депздрава.

За последние сутки по данным Оперативного штаба в столице прибавилось 1 195 новых случаев коронавируса. Это самый низкий показатель с 12 апреля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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