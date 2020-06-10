2020-06-10T16:57:42+03:00
В мире

Румыния может признать Россию враждебным государством

Четырехлетняя стратегия обороны страны вступит в силу после одобрения парламентом.
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments4
Румыния, как обычно, вслед за США повторяет ложные банальности об «агрессивности» РоссииРумыния, как обычно, вслед за США повторяет ложные банальности об «агрессивности» РоссииФото: Shutterstock
Изменить размер текста:

Власти Румынии решили примкнуть к стану сторонников демонизации России. Президент Клаус Йоханнис одобрил проект национальной стратегии обороны страны на ближайшие четыре года, в котором Россия представляется враждебным государством и угрозой для региона.

«Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО (милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции), создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря», - говорится в документе, который был опубликован на сайте администрации президента.

- Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Россией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы, - прокомментировал стратегию румынский лидер.

Проект стратегии обороны государства вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента Румынии.

На намерения Бухареста признать Россию враждебной страной крайне негативно отреагировали в Совете Федерации.

«Румыния, как обычно, вслед за США повторяет ложные банальности об «агрессивности» России. Что-то мы не слышали возмущённый голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу…», - написал в своем Твиттере сенатор Алексей Пушков.

- В данной ситуации можно говорить, скорее всего, о двух основных факторах, - отметил в разговоре с «КП» и.о. завкафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александр Михайленко. - Во-первых, Румыния является членом НАТО. А североатлантический Альянс в последнее время прервал все контакты и занял воинственные позиции по отношении к России. А Румыния, будучи младшим партнёром, заинтересована в получении финансирования от НАТО, поэтому и будет голосовать, как это требует альянс. Во-вторых, вполне возможно такие намерения обусловлены событиями в Молдавии, которые неприятны Румынии. Ведь там продолжает укреплять свои позиции президент Додон, которого считают пророссийским лидером. В ближайшее время в Молдавии намечаются выборы и той части политического истеблишмента, которая ориентирована на Румынию, нужна дополнительная подпитка. Отдельно стоит напомнить, что сейчас в Европе наметилась некая консолидация относительно объявления России враждебным государством. Недавно и Польша приняла подобную стратегию, где заявила об угрозе со стороны России.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Матчи Российской Премьер-лиги покажут по федеральному ТВ
Путин обсудил с Эрдоганом восстановление торговых связей и туризма
Средний брак в России длится не больше 21 года
В Кремле объяснили. почему на Парад Победы не пригласили Зеленского
"Вкусно?": В посольстве Украины возмущены рекламой йогурта с Пореченковым
В Италии нашли украденную работу Бэнкси, посвященную теракту в Батаклан
Губернатор Александр Дрозденко: Ленобласть входит в пятерку самых миграционно привлекательных регионов России
1 июля станет выходным днем с сохранением зарплаты
Депутат от партии Порошенко попросил Зеленского создать "грязные бомбы" против России и Венгрии
Сколько можно есть мороженого в жару, рассказал диетолог
В США приступают к третьему финальному этапу исследования вакцины от коронавируса
Пикники и шашлыки в парках Москвы пока под запретом
Турция с 11 июня возобновляет международное авиасообщение