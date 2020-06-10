Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии решили примкнуть к стану сторонников демонизации России. Президент Клаус Йоханнис одобрил проект национальной стратегии обороны страны на ближайшие четыре года, в котором Россия представляется враждебным государством и угрозой для региона.

«Наращивание военного потенциала по соседству с Румынией, в том числе на восточном фланге, соответственно, на границе с НАТО (милитаризация Крыма в целом, бассейна Черного моря Российской Федерацией, проведение военных учений, наращивание потенциала, посредством которого могут проводиться наступательные и оборонительные операции), создает серьезные вызовы для стратегических национальных интересов, касаясь безопасности границ ЕС и НАТО и обеспечения энергетической безопасности и стабильности в регионе Черного моря», - говорится в документе, который был опубликован на сайте администрации президента.

- Это глобальная смена парадигмы, которая учитывает события в регионе, ухудшение отношений между НАТО и Россией, распространение терроризма, гибридных и киберугроз, а также другие вызовы, - прокомментировал стратегию румынский лидер.

Проект стратегии обороны государства вступит в силу, если его поддержат обе палаты парламента Румынии.

На намерения Бухареста признать Россию враждебной страной крайне негативно отреагировали в Совете Федерации.

«Румыния, как обычно, вслед за США повторяет ложные банальности об «агрессивности» России. Что-то мы не слышали возмущённый голос Румынии против реальной агрессивности, когда США напали на Ирак и бомбили Ливию. Тут Бухарест поражает слепота: ничего не вижу, ничего не слышу…», - написал в своем Твиттере сенатор Алексей Пушков.

- В данной ситуации можно говорить, скорее всего, о двух основных факторах, - отметил в разговоре с «КП» и.о. завкафедры международной безопасности и внешнеполитической деятельности России РАНХиГС Александр Михайленко. - Во-первых, Румыния является членом НАТО. А североатлантический Альянс в последнее время прервал все контакты и занял воинственные позиции по отношении к России. А Румыния, будучи младшим партнёром, заинтересована в получении финансирования от НАТО, поэтому и будет голосовать, как это требует альянс. Во-вторых, вполне возможно такие намерения обусловлены событиями в Молдавии, которые неприятны Румынии. Ведь там продолжает укреплять свои позиции президент Додон, которого считают пророссийским лидером. В ближайшее время в Молдавии намечаются выборы и той части политического истеблишмента, которая ориентирована на Румынию, нужна дополнительная подпитка. Отдельно стоит напомнить, что сейчас в Европе наметилась некая консолидация относительно объявления России враждебным государством. Недавно и Польша приняла подобную стратегию, где заявила об угрозе со стороны России.