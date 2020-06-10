2020-06-10T17:22:07+03:00
Политика

Александр Малькевич сомневается, что похищенные в Ливии российские социологи больше не в тюрьме

Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич в своём ТГ-канале прокомментировал новость о судьбе Максима Шугалея и Самера Суйфана
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По сообщению ТАСС, в конце прошлой недели россияне в одном самолёте с главой так называемого Правительства национального согласия Файезом Сарраджем летали в Стамбул, а в настоящее время находятся не в тюрьме «Митига», а на вилле в Триполи.

«В настоящее время Шугалей и Суэйфан проживают на вилле в Триполи. Они больше не в тюрьме. Они живут в хороших условиях. Их кормят, охраняют. Все в порядке», — пишет ТАСС со ссылкой на анонимный источник в Ливии.

У главы ФЗНЦ достоверность этих данных вызвала большие сомнения. Малькевич отметил, что он делает всё возможное, чтобы узнать хоть что-то о судьбе российский социологов, но никакой информации про виллу у него нет.

По его мнению, такие сообщения необходимо подтверждать документально, а не ссылаться на «неназываемый источник»

- Мы неплохо знаем ситуацию в Ливии и, когда говорят, что ребята находятся на вилле (не в квартире и даже не в доме), я как журналист хотел бы иметь подтверждение этим словам. Где иллюстрации их «райской жизни»?, - пишет Александр Мальчеквич в своем телеграм-канале.

Также Малькевич убеждён, что это не отменяет того, что россиян по-прежнему удерживают незаконно без предъявления каких-либо обвинений. Он напомнил, что российские социологи занимались открытой исследовательской работой в Ливии с согласия триполитанских властей. У террористов ПНС не было никаких оснований и полномочий похищать наших соотечественников.

Напомним, Максима Шугалея и Самера Суэйфана задержали на территории североафриканской республики в мае 2019 года. С тех пор террористы ПНС удерживали российских социологов в частной тюрьме «Митига».

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