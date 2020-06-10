Эксперты: положительный тест на коронавирус далеко не всегда означает, что человек болен и заразен

Один из главных вопросов, который волнует сейчас большинство из нас, — есть ли у меня (а также близких, членов семьи) коронавирус. Слушая и просматривая ежедневные сводки оперативного штаба по борьбе с инфекцией, многие запомнили, что нередко встречается бессимптомная форма. По последним данным в России выявляется от 35 до 47% случаев коронавируса без клинических проявлений болезни. Среди взрослого здорового населения цифры еще выше и могут достигать по разным оценкам 75 — 80%. Что это значит?

Данные попадают в статистику оперштаба, если ПЦР-тест (мазок из ротоглотки и носоглотки) показывает положительный результат. При этом, даже не имея ни малейших симптомов, люди часто впадают в панику, начинаются переживания, мучит мысль: «Я болен и заразен!».

Между тем психологическое состояние играет далеко не последнюю роль в поддержании здоровья. Излишние тревоги могут не только ухудшать настроение, но и приводить к неблагоприятным физиологическим изменениям: вызывать боли, повышение температуры и т. д. (так называемая психосоматика). Поэтому врачи всегда советуют брать себя в руки, постараться успокоиться и т. д.

Но кроме традиционных «успокоительных» советов есть и более весомый повод избавиться от тревог. Это убедительные научные данные, которые свидетельствуют: симптомы и самочувствие конкретного человека могут быть куда более показательными, чем результат теста.

Особенно ярко и наглядно такой тезис подтверждается в случае с бессимптомными носителями.

«ВИРУС ЕСТЬ, НО ЖАЛОБ НЕТ»

В конце мая Минздрав России выпустил Методические рекомендации, где разъясняется: какие случаи вносятся в статистику по заболеваемости и смертности от нового коронавируса. В документе есть важный пункт: если у человека выявлен вирус, но нет жалоб, а также объективной и дополнительной информации, то это состояние расценивается как «носительство вируса». А вовсе не заболевание! Чувствуете разницу?!

Всемирная организация здравоохранения на днях также выступила с заявлением, подтверждающим, что не стоит преувеличивать опасность состояния бессимптомных носителей.

- Во многих странах ведут наблюдение за бессимптомными носителями и их контактами. Случаи передачи вируса обнаруживают крайне редко, — рассказала журналистам технический руководитель ВОЗ по реагированию на COVID-19 Мария Ван Керкхове.

То есть даже при положительном результате ПЦР-теста человек может быть не только здоров сам (не имея симптомов), но и минимально заразен для окружающих. Однако, поскольку некоторая степень риска передачи вируса все-таки сохраняется, и ВОЗ, и российский Минздрав рекомендуют для безопасности окружающих соблюдать меры изоляции (по рекомендациям в РФ — 14 дней).

ТЕСТ НЕ ИСТИНА В ПОСЛЕДНЕЙ ИНСТАНЦИИ

Безусловно, тесты всегда используются в диагностике заболеваний, но не стоит отводить им исключительную роль и считать истиной в последней инстанции, отмечают эксперты. При любом тестировании есть тот или иной процент ложноположительных и ложноотрицательных результатов. А тест-системы для определения новой коронавирусной инфекции еще более далеки от совершенства, чем средства диагностики давно известных заболеваний.

Так, на конгрессе «Человек и лекарство» в апреле этого года главный внештатный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев рассказал, что точность существующих ПЦР-тестов для выявления COVID-19 составляет 70–80%. По его словам, такая оценка сделана на основании исследований, в которых приняли участие 1 400 пациентов.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью телеканалу «Россия 1» в апреле заявил о том, что у врачей есть возможность ставить диагноз «коронавирусная инфекция» еще до лабораторного подтверждения. «Диагноз ставится без подтверждения лабораторно, по клинической картине. Это нормальная практика для врачей», - отметил глава Минздрава.

Насколько важно ориентироваться именно на симптомы, состояние человека, говорит и главный фтизиатр РФ Ирина Васильева. «Около 80% коронавирусной инфекции протекает без тяжелых последствий. Ехать в больницу при минимальной симптоматике нет смысла», - подчеркнула Васильева, выступая на портале «Будущее России. Национальные проекты». Если уровень насыщения крови кислородом выше 95%, то при положительном тесте и даже при изменениях на КТ (компьютерной томографии. - Ред.) пациенту лучше остаться дома, если вызванный врач не обнаружит дополнительных показаний для госпитализации (сопутствующие заболевания и др.), - пояснила Васильева.

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Кому и сколько раз нужно сдавать тест

Во Временных методических рекомендациях Минздрава России разъясняется, что тесты на коронавирус обязательно нужно сдавать таким категориям граждан:

- всем, кто вернулся из-за рубежа с признаками респираторных заболеваний;

- всем, кто контактировал с зараженными;

- людям с внебольничной пневмонией;

- людям старше 65 с симптомами респираторного заболевания;

- врачам с риском инфицирования COVID-2019 на рабочих местах;

- всем, кто находится в учреждениях постоянного пребывания (специальные учреждения закрытого типа, кадетские корпуса, дома-интернаты, учреждения ФСИН) с симптомами респираторного заболевания.

Поскольку точность имеющихся тест-систем не идеальна, а выделение вируса зависит от состояния человека, стадии инфицирования и других факторов, в Рекомендациях подчеркивается, что для постановки диагноза проведения однократного теста недостаточно. «Если человек не имеет симптомов ОРВИ, то исследования на коронавирус проводят 2 раза. При наличии симптомов ОРВИ исследования проводят не менее 3 раз», говорится в документе.

ВМЕСТО ВЫВОДА

Ряд исследований говорит о том, что пациент может быть не заразен, даже если у него положительный результат ПЦР-теста на коронавирус. Более того, выделение вируса может прекращаться даже при сохранении симптомов (кашля, температуры) — по некоторым данным, концентрация коронавируса в организме существенно снижается в среднем на 11-й день.

В то же время тестирование, выявление таких лиц и их изоляция необходимы, чтобы максимально минимизировать риск распространения инфекции, подчеркивают эксперты по международному здравоохранению. При этом нужно учитывать, что бессимптомное носительство не является заболеванием и потому не должно включаться в статистику заболеваемости COVID-19. Так что обновленные рекомендации российского Минздрава соответствуют последним научно-медицинским данным и мировым стандартам в этом вопросе.