Разгадана одна из тайн ХХ века: в Швеции назван убийца премьер-министра Улофа Пальме

Поздним вечером 28 февраля 1986 года премьер-министр Швеции Улоф Пальме шел вместе с супругой Лисбет домой из кино и обсуждала комедию «Братья Моцарты». Политику полагалась полицейская охрана, но он ей принципиально не пользовался, как он сам не раз говорил, «доверяя своему народу». На оживленном перекрестке центральной улицы Стокгольма Свеавеген и Туннельгатан пару нагнал высокий мужчина. На глазах почти двух десятков случайных прохожих, он достал револьвер Magnum и дважды выстрелил. Первая пуля попала в спину премьер-министру и убила его на месте, вторая попала в его жену, но лишь слегка ранила ее.

Лисбет хорошо запомнила убийцу: мужчина средних лет, на голове темная вязаная шапка, темный плащ, поднятый воротник...

Сложно описать шок, который пережила в тот день страна, но местные журналисты смогли. «Швеция потеряла девственность» — с таким заголовком вышли на утро местные газеты. До этого дня ни у кого в голове не укладывалось, что в спокойной Швеции могут вот так запросто убить премьер-министра.

Расследование скандального убийства Улофа Пальме длилось 34 года, и сегодня наконец-то была поставлена финальная точка. Следствие назвало настоящее имя убийцы.

ОСНОВНАЯ ВЕРСИЯ

Полиция с самого начала вела себя исключительно непрофессионально. Копы не смогли сразу оцепить место преступления, и набежавшая публика его практически затоптала. Пули, выпущенные в чету Пальме, были найдены не полицейскими, а прохожими. И не сразу, а через два дня! За мусорной урной, куда их запинали зеваки. А перед баллистической экспертизой, пули вымыли и высушили, таким образом были уничтожены все химические следы. Все это дало потом повод многим шведам полагать, что за преступлением стояли высокопоставленные полицейские чины, покрывавшие непосредственного убийцу.

Расследование стало для шведов делом чести. Помимо непосредственных очевидцев, были опрошены еще почти тысяча человек. Для работы над этим делом был даже создана специальная следственная группа «Комиссия Пальме», в которую вошли высшие полицейские чины. А за помощь в раскрытии преступления обещали награду - 50 млн шведских крон. Но все эти действия никаких плодов не принесли.

Главным подозреваемым довольно быстро стал Кристер Петтерссон. Алкоголик, наркоман, мелкий преступник, рецидивист. В 1989 году суд приговорил его к пожизненному лишению свободы. Следствие пыталось утверждать, что именно он убил Улофа Пальме из-за внезапного необъяснимого импульса.

Но довольно скоро апелляционный суд пересмотрел приговор и Петтерссона отпустили. Мотива преступления установить не удалось, как и отыскать орудие убийства. А сам рецидивист скоро умер…

Место убийства Улофа ПальмеФото: EAST NEWS

ЕЩЕ ВЕРСИИ?

За три десятилетия вокруг убийства Пальме строились десятки версий - от конспирологических до банально-бытовых. Проводились частные расследования близкими друзьями политика, но и они заходили в тупик. Над загадкой убийства премьер-министра бился автор трилогии «Девушка с татуировкой дракона», шведский писатель Стаг Ларссон.

Полиция терялась в догадках, кому была выгодна смерть яркого шведского политика: и международной мафии, и военным кругам, и националистам, и экстремистам. Следствия рассматривало даже самые неординарные версии преступления. Такие как:

- за убийством стояла югославская разведка, а исполнителями выступили хорватские сепаратисты;

- заказчиком было ЦРУ США. Мотив простой: Улоф Пальме довольно часто критиковал американские власти, в частности, за войну во Вьетнаме, при этом премьер с теплотой относился к СССР, хотя и не поддерживал ввод советских войск в Афганистан.

- месть южно-африканских спецслужб. При Пальме Швеция активно выступала против политики апартеида и даже финансировала Африканский национальный конгресс — политическую партию африканцев, которая в 2004 году победила на первых свободных выборах. Следователи всерьез занимались этой версией и даже провели расследование в ЮАР — безрезультатно.

- месть курдских террористов. Сторонником этой версии выступал кабинет Улофа Пальме.

- устранение нежелательного свидетеля. Улоф Пальме якобы узнал о том, что шведская оружейная компания Bofors дала взятку, чтобы провести сделку по продаже большой партии оружия в Индию.

Спустя 25 лет после убийства полиция стала склоняться к версии, что за преступлением, скорее всего, стоит член шведской правой экстремистской организации, целью которой было уничтожение шведского политика-социалиста.

«МУХИ НЕ МОГ УБИТЬ»

Сегодня дело Улофа Пальме официально закрыто. Следствие объявило - убийцей премьер-министра был бывший сотрудник страховой компании Scandia Стиг Энгстрём, покончивший с собой в 2000 году.

52- летний мужчина одним из первых оказался на месте преступления и даже пытался оказать раненым первую помощь. Его показания расходились со свидетельствами других свидетелей, а порой он знал об убийце больше, чем мог знать просто свидетель. Но подозрений ни у кого не вызвал. Как недавно выяснили следователи, Энгстрём защищался, нападая: стремился активно сотрудничать со следствием, постоянно выступал в прессе, в том числе и с критикой полицейских. Которые и вправду не обратили внимание на то, что тот был членом стрелкового клуба, имел доступ к принадлежащей приятелю коллекции крупнокалиберных пистолетов Magnum и ненавидел Улофа Пальме.

- Он был слишком большим трусом. Он и мухи не мог убить, - так характеризовала его бывшая супруга.

Однако в 2018 году на чрезмерную активность Энгстрёма обратил внимание журналист Томас Петерссон, он пересматривал показания свидетелей преступления. Его показания показались репортеру подозрительными. А чуть позже эту версию стали изучать и следователи. Имея на руках весьма ограниченную информацию — в живых свидетелей почти не осталось, — они стали рассматривать Энгстрёма как потенциального убийцу спустя 18 лет после его смерти в возрасте 66 лет. По словам ведшего дело главного прокурора Кристера Петерссона (по иронии полного тезки отсидевшего за это убийство мелкого уголовника), если бы он вел дело с самого начала, то главным подозреваемым стал бы Энгстрём. С материалами дела ознакомили трех сыновей Улофа Пальме и они посчитали его результаты очень убедительными.