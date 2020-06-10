Калмыкия вошла в топ-5 мест для эко-туризма по версии Forbes

Американский журнал Forbes включил Элисту - столицу Калмыкии - в пятерку российских городов, которые могут представлять большой интерес для эко-туристов.

Ведь город превосходно подходит в качестве базы для выездов в Калмыцкую степь, где огромное количество колоритных достопримечательностей. Это и поселок Утта, ставший известным, как самая жаркая точка России с +45,5°C. Есть пустыни и барханы, тюльпановые поля и лотосовые плантации, соленое озеро с лечебными грязями. В заповеднике "Черные земли" обитают сайгаки.

Гости из других краев любят приезжать на фестивали тюльпанов, лотосов и этно-спортивный праздник Джангариада.

Несмотря на то, что турбизнес в республике сильно подкосила пандемия, калмыки настроены оптимистично.

- Мы уже разработали и подготовили туристические маршруты с расчетом на скорое окончание эпидемии, - рассказала директор турагентства "Элиста" Оксана Алехина "Российской газете". - Один из них пройдет по заповеднику "Черные земли", где живут сайгаки, а другой - по степному соленому озеру, которое по концентрации лечебных минералов сопоставимо с Мертвым морем. Также работаем над маршрутами эко- и сельскохозяйственного туризма. У многих туристов, как оказалось, есть желание выехать на чабанские стоянки, пожить в юртах, понаблюдать за тем, как работают животноводы. Но надо еще проработать некоторые вопросы. На той же стоянке нужен грамотный человек, который, например, сможет объяснить гостям, как выращивать и пасти баранов, как правильно разделать и приготовить такое мясо. А таких людей еще меньше, чем опытных экскурсоводов.

Первые выезды с туристами планируется начать уже ко Дню России 12 июня.

Для привлечения туристов власти намерены после окончания эпидемии даже создать отдельное ведомство по развитию уникальных туристических зон.

Отметим, что помимо эко-туризма в Республике и ее столице есть много и других уникальных достопримечательностей.

Это самый большой буддистский храм-хурул в Европе - а Элиста единственная европейская столица, где большинство населения составляют буддисты. Это шахматный городок Сити-Чесс, Пагода Семи дней на главной площади города. Одинокий Тополь неподалеку от Элисты - сакральное для буддистов место - в прошлом году было признано деревом года в России.

И конечно гостеприимные и добродушные жители, готовые часами рассказывать о красотах этих мест.

Сейчас гостей приглашают в Элисту на туры выходного дня.

Поездка на мини-автобусе "Ростов-Элиста" стоит 1000 рублей.

Размещение в гостиницах - от бюджетных 1600 до люксовых 8000 рублей.