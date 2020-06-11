2020-06-11T08:21:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Турции, последние новости на 11 июня 2020: Turkish Airlines возобновляет рейсы в другие страны

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Турции на 11 июня 2020 года
Елена КОНОВА
Поделиться:
Коронавирус в Турции, последние новости на 11 июня 2020: отельеры ждут туристовКоронавирус в Турции, последние новости на 11 июня 2020: отельеры ждут туристовФото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Последние новости о коронавирусе в Турции на 11 июня 2020 года таковы: в стране выявлено 173 036 случаев заболевания, 4 746 человек скончались, 146 839 человек - выздоровели.

Страна продолжает снимать ограничительные меры. Сначала разрешили работу ТЦ, салонов красоты, непродовольственных магазинов, открыли парки, пляжи, рынки и детские сады. Во всех провинциях отменили комендантский час, восстановили междугороднее сообщение. Кроме того, все люди старше 65 лет смогут выходить на прогулки с 10 до 20 часов.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 11 июня 2020 года, с сегодняшнего дня страна начнет принимать туристов. Самолеты Turkish Airlines возобновят рейсы в другие страны, где ситуация с COVID-19 стабилизировалась. России пока в списке нет. Возможно, она появится ближе к июлю, когда список будут расширять.

Напомним, что из-за пандемии в Турции ввели новые меры безопасности. Так, все гости обязаны соблюдать в отелях социальную дистанцию. Кроме того, все оборудование на территориях (например, зонтики и шезлонги) будут дезинфицировать. Также персонал обязан следить за здоровьем отдыхающих и, в случае чего, отправить туриста в изолятор.

В Турции дети возвращаются в парки после ослабления карантина.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В российском сегменте МКС ищут источник токсичного вещества
Вирусолог объяснил, почему вторая волна коронавируса может не наступить
Американский бронеавтомобиль заглох, пытаясь заблокировать российский патруль в Сирии
Последние новости на утро 11 июня 2020: Работа 1 июля будет оплачиваться в повышенном размере
Министры стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу
Отсутствие вакцины от коронавируса не повлияет на сроки проведения Олимпиады в Токио
Коронавирус в Московской области, последние новости на 11 июня 2020: временные "ковидные" центры пока не демонтируют
Число заболевших коронавирусом в Московской области на 11 июня 2020 года составило 46 457 человек
Число умерших из-за коронавируса в Москве на 11 июня 2020 года увеличилось до 3 138 человек
Коронавирус в Москве, последние новости на 11 июня 2020: названы цифры по смертности за май
Число заболевших коронавирусом в Москве на 11 июня 2020 года составило 199 785 человек
Число выздоровевших от коронавируса в Москве на 11 июня 2020 года увеличилось до 113 533 человек
Более 7,3 тысячи медиков Минобороны получат выплаты за борьбу с коронавирусом
Где пройдет массовое тестирование на антитела к COVID-19 в 2020 году в России, сказали в Роспотребнадзоре
Названы безопасные туристические направления в 2020 году на фоне пандемии
"Умрите от коронавируса": Мужчина пригрозил взорвать больницу, когда не получил должного ухода
В работе Instagram произошел сбой
Православные христиане в четверг отмечают День Феодосии Колосятницы
Роналду возглавил список спортсменов, заработавших миллионы в Instagram
Девушка российского хоккеиста рассказала об инциденте с Ефремовым в баре
Предприятие Роскосмоса готово подготовить туристов к выходу в открытый космос
Погода в Москве на 11 июня 2020: синоптики обещают грозу и легкий дождь
Ученые раскрыли эффективный способ победить пандемию коронавируса
Путин в ходе совещания «придумал» название нового министерства
Работающие 1 июля получат повышенную оплату
Маск оценил колонку Рогозина о значении полета Crew Dragon
"Бавария" победила 2:1 "Айнтрахт", попав в финал Кубка Германии