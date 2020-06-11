Коронавирус в Турции, последние новости на 11 июня 2020: Turkish Airlines возобновляет рейсы в другие страны

Последние новости о коронавирусе в Турции на 11 июня 2020 года таковы: в стране выявлено 173 036 случаев заболевания, 4 746 человек скончались, 146 839 человек - выздоровели.

Страна продолжает снимать ограничительные меры. Сначала разрешили работу ТЦ, салонов красоты, непродовольственных магазинов, открыли парки, пляжи, рынки и детские сады. Во всех провинциях отменили комендантский час, восстановили междугороднее сообщение. Кроме того, все люди старше 65 лет смогут выходить на прогулки с 10 до 20 часов.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 11 июня 2020 года, с сегодняшнего дня страна начнет принимать туристов. Самолеты Turkish Airlines возобновят рейсы в другие страны, где ситуация с COVID-19 стабилизировалась. России пока в списке нет. Возможно, она появится ближе к июлю, когда список будут расширять.

Напомним, что из-за пандемии в Турции ввели новые меры безопасности. Так, все гости обязаны соблюдать в отелях социальную дистанцию. Кроме того, все оборудование на территориях (например, зонтики и шезлонги) будут дезинфицировать. Также персонал обязан следить за здоровьем отдыхающих и, в случае чего, отправить туриста в изолятор.