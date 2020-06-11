Коронавирус в Италии, последние новости на 11 июня 2020: выздоровели уже 169 тысяч человек

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 11 июня 2020 года, в стране выявлено 235 763 случаев заражения, 169 939 человек выздоровели, 34 114 человек скончались.

Почти все ограничительные меры в провинциях сняли. Местные жители могут гулять в парках и загорать на пляжах. В городах открылись непродовольственные магазины, ТЦ, заведения общепита, музеи и галереи.

Кроме того, с 3 июня в Италии открыли границы. Ждут туристов из тех стран, где ситуация с COVID-19 стабилизировалась. И сами итальянцы теперь могут снова путешествовать.

Но, конечно, туристический сезон будет не таким, как обычно. Во-первых, иностранцам и местным жителям придется носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Также рекомендуется воздержаться от рукопожатий и объятий. Во-вторых, решено, чтобы на одного отдыхающего или на семью на пляже приходилось по 10 квадратных метров, чтобы не нарушать дистанцию.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 11 июня 2020 года, вакцина от COVID-19 может быть готова уже осенью. Разработку ведет итальянская компания совместно с Оксфордcким университетом. Уже есть значительные успехи.