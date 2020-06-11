2020-06-11T08:34:33+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Италии, последние новости на 11 июня 2020: выздоровели уже 169 тысяч человек

Мы представляем последние новости на 11 июня 2020 года о коронавирусе в Италии [видео]
Елена КОНОВА
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Коронавирус в Италии, последние новости на 11 июня 2020: вакцина от COVID-19 может появиться осеньюКоронавирус в Италии, последние новости на 11 июня 2020: вакцина от COVID-19 может появиться осеньюФото: REUTERS
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По последним новостям о коронавирусе в Италии на 11 июня 2020 года, в стране выявлено 235 763 случаев заражения, 169 939 человек выздоровели, 34 114 человек скончались.

Почти все ограничительные меры в провинциях сняли. Местные жители могут гулять в парках и загорать на пляжах. В городах открылись непродовольственные магазины, ТЦ, заведения общепита, музеи и галереи.

Кроме того, с 3 июня в Италии открыли границы. Ждут туристов из тех стран, где ситуация с COVID-19 стабилизировалась. И сами итальянцы теперь могут снова путешествовать.

Но, конечно, туристический сезон будет не таким, как обычно. Во-первых, иностранцам и местным жителям придется носить защитные маски и соблюдать социальную дистанцию. Также рекомендуется воздержаться от рукопожатий и объятий. Во-вторых, решено, чтобы на одного отдыхающего или на семью на пляже приходилось по 10 квадратных метров, чтобы не нарушать дистанцию.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 11 июня 2020 года, вакцина от COVID-19 может быть готова уже осенью. Разработку ведет итальянская компания совместно с Оксфордcким университетом. Уже есть значительные успехи.

Италия открыла свои границы для граждан ЕС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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