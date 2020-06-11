Коронавирус в США, последние новости на 11 июня 2020: в этом году могут появиться три вакцины от COVID-19

По последним новостям о коронавирусе в США на 11 июня 2020 года, выявлено 2 000 464 случаев заболевания, 112 924 человека скончались, 533 504 человека - выздоровели.

В штатах почти сняли карантин, введенный из-за распространения инфекции. Снова открылись магазины, кафе, бары, рестораны, салоны красоты, фитнес-клубы. Кроме того, американцы могут отдыхать в парках, соблюдая, конечно, социальную дистанцию. И масочный режим все еще действует.

Даже в Нью-Йорке ситуация заметно улучшилась. Если в марте там ежесуточно выявляли тысячи новых зараженных COBID-19, то сейчас цифры упали до сотен. Местным жителям разрешили встречаться компаниями и загорать на пляжах.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 11 июня 2020 года, в этом году в стране могут быть готовы три вакцины от инфекции. Одну из них тестировать будут в июле, другую – в августе, а третью - уже в сентябре.

Причем испытания будут проходить не только в штатах, но и в других странах. А для третьей фазы исследования ученые должны доказать, что препараты безопасны, и получить разрешение от правительства. Поэтому вакцину сначала тестируют на небольших группах людей.