Полиция задержала мигранта, который вез из Москвы в Пятигорск 600 свертков героина

Инспекторы 16 батальона 2 полка ДПС (южный) ГИБДД ГУ МВД России по Московской области на стационарном посту, расположенном на автодороге М-4 "Дон", для проверки документов остановили иномарку на стекле которой красовался государственный флаг России.

- При беседе с полицейскими водитель иномарки, 21-летний уроженец ближнего зарубежья, стал вести себя подозрительно и сильно нервничал. Он заявил, что едет из Москвы в Пятигорск, но цель своей поездки назвать не смог. Сотрудники Госавтоинспекции приняли решение провести досмотр транспортного средства. В салоне машины под декоративными накладками и в нише под ручным тормозом инспекторы ДПС обнаружили 600 свертков с порошкообразным веществом, общим весом около 1,2 килограмма, – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Делом занялась ближайшая к месту происшествия следственно-оперативная группа ОМВД России по городу Кашира.

- После экспертизы стало ясно, что изъятый порошок является наркотическим средством – героином, – добавила Татьяна Петрова.

Задержанный был доставлен в отдел полиции, в отношении него следователем Следственного отдела ОМВД возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 228.1 УК РФ (Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

Фигуранту избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.