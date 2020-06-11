Александр Дрозденко: «До конца года будет непросто, но у Ленинградской области есть запас прочности»

Глава Ленинградской области Александр Дрозденко 10 июня выступил перед Законодательным собранием с ежегодным отчетом об итогах работы региональных властей в 2019 году. Встречу с областными парламентариями губернатор должен был провести еще в апреле, но начавшаяся пандемия коронавинуса внесла в рабочий график свои коррективы. Сейчас регион постепенно возвращается к нормальной жизни. Эпидемия и связанные с ней ограничения серьезно повлияли на все сферы. Но Александр Дрозденко уверен: коронавирус скоро будет окончательно побежден, и регион вновь восстановит докризисные экономические показатели.

- Эту победу мы обязательно одержим, - подчеркнул губернатор в начале своего доклада. - Да, до конца 2020 года будет трудно и сложно, и для бизнеса и для жителей. Но у Ленинградской области есть запас прочности, который мы накопили в предыдущий период, обеспечив стабильный экономический рост. Валовой региональный продукт увеличился на 21% к уровню 2011 года.

По словам губернатора, экономическая стабильность региона складывается из трех составляющих. Первая — это рост промышленного производства (плюс 16%, а в обрабатывающих отраслях даже 21%). Вторая – успешное привлечение инвестиций: в экономику Ленобласти вложено почти 2,5 трлн рублей. И третья - увеличение доходов регионального бюджета в 2,3 раза.

Ленинградская область по итогам прошлого года прочно закрепила за собой место в первой двадцатке российских регионов по объемам промышленного производства и сельского хозяйства, строительству, розничной торговле и низкому уровню безработицы. А в рейтинге социально-экономического развития субъектов РФ заняла десятое место.

- Все это позволило сформировать надежную базу для принципиального прорыва в решении задачи повышения качества жизни наших граждан, – подчеркнул Александр Дрозденко. - Судите сами: реальные доходы населения увеличились на 30% при росте в среднем по России на 3%. Но качество жизни человека измеряется не только деньгами. Самое главное для каждого из нас - это здоровье.

Эпидемия COVID-19 и последовавшие за ней карантинные меры изменили ближайшие планы, но даже в этой ситуации Ленинградская область старается выполнять стратегические долгосрочные решения, особенно по реализации нацпроектов.

- Нынешняя ситуация еще больше подчеркнула, что именно жизнь каждого жителя Ленинградской области является главной задачей и единственной целью деятельности всех органов всех уровней власти, – подчеркнул Дрозденко.

В общероссийском рейтинге качества жизни Ленинградская область по итогам 2019 года заняла восьмое место. Фото предоставлено пресс-службой правительства Ленобласти.

За последние годы в регионе наметилась стабильная тенденция повышения продолжительности жизни. С 2012 года она выросла на 4,2 года (тогда как в среднем по России она увеличилась на 3,5 года).

- Наша цель - до 2024 года увеличить продолжительность здоровой жизни до 67 лет, а количество получающих помощь в гериатрических и геронтологических учреждениях – до 2300 человек в год. Да, это амбициозный показатель, но вполне достижимый, - считает губернатор.

Еще один показатель качества жизни людей – социальные гарантии и льготы. В Ленинградской области успешно реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». В 2020 году регион собирается повысить единовременные выплаты молодым родителям: по 33 тысячи рублей – за рождение первого ребенка, 44 тысячи – на второго и 55 тысяч – при рождении третьего и последующих детей. К слову, Ленинградская область стала первым регионом, в котором полномочия по регистрации рождения ребенка передали МФЦ. Теперь оформить свидетельство о рождении можно сразу в момент обращения. И, значит, без проволочек получить все полагающиеся на ребенка выплаты.

Ленинградские медики сейчас самоотверженно сражаются с пандемией коронавируса: на победу с инфекцией регион в последние месяцы мобилизовал все силы. Заболеваемость падает, и врачи вновь возвращаются к своему обычному графику работы.

- В рамках национального проекта «Здравоохранение» за 2019 год построены 11 фельдшерско-акушерских пунктов и приобретено 48 передвижных медицинских комплексов. По темпам развития выездных форм медицинской помощи Ленинградская область опережает многие субъекты РФ, - рассказал Александр Дрозденко. - Наш регион один из первых начал использовать передвижные амбулатории, что дало возможность компенсировать недостаток стационарных ФАПов или их неукомплектованность, а также, в буквальном смысле, доставить медицинскую помощь в малые деревни или в крупные населенные пункты, где не хватает врачей. Сейчас в регионе действует 17 передвижных амбулаторий. Мы ежегодно расширяем парк санитарной авиации, к 2024 году планируем завершить организацию ее работы с возможностью эвакуации пациентов из всех районов Ленинградской области в круглосуточном режиме.

В области успешно реализуется региональный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Фото предоставлено пресс-службой правительства Ленобласти.

Здоровье, образование, рост доходов, комфортная городская среда – из всех этих составляющих и складывается уровень жизни. К слову, в общероссийском рейтинге качества жизни Ленинградская область по итогам 2019 года заняла восьмое место.

- Чтобы смягчить последствия распространения новой коронавирусной инфекции, мы буквально с первого дня ввода ограничений начали внедрять меры оперативной поддержки – и граждан, и бизнеса. Уже сейчас мы работаем, чтобы восстановить занятость и доходы населения, чтобы обеспечить рост экономики в дальнейшей перспективе, - подчеркивает Александр Дрозденко. - Мы должны не просто преодолеть последствия эпидемии и вернуться к прежнему укладу жизни, но изменить жизнь каждого ленинградца к лучшему. Для этого у нас есть все предпосылки.