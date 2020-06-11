2020-06-11T10:54:05+03:00
Спорт

Ученые выяснили, кто лучший футболист мира – Роналду или Месси

Этот спор длится уже более 10 лет [опрос]
Сергей КИРИЛЛОВ
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"Месси" и "Роналду" на трибунах в Москве."Месси" и "Роналду" на трибунах в Москве.Фото: EAST NEWS
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Лео Месси и Криштиану Роналду в течение последнего десятилетия разжигали дебаты о том, кто из них лучший футболист в мире. Шесть раз это звание завоевывал аргентинский малыш и пять раз португальский красавчик. Так уж получилось, что два этих уникальных игрока выступают в одно время.

И вот, чтобы разрешить этот вопрос, голландская информационная компания SciSports и бельгийский Университет Левена провели научные изыскания. Как сообщает Sport.es, в результате Месси оказался на поле в два раза более продуктивным, чем Роналду.

Ученые пришли к выводу, что Месси больше находится с мячом на поле, генерирует больше шансов в игре и оказывает большее влияние на конечный результат матча, чем Криштиану Роналду. Коэффициент полезности Месси достигает значения 1,21, в то время как у Роналдо 0,61. Кстати, для сравнения брались только пять лет, с 2013 по 2018 годы, когда Роналдо был в лучшей форме и с мадридским «Реалом» выиграл три Лиги чемпионов подряд.

Научные выводы обсуждать сложно, тем более, когда не до конца известны критерии, по которым сравниваются футболисты. И на первый взгляд здесь явно не хватает командного подхода, поскольку игроков нельзя вырывать из окружения партнеров и болельщиков, чье влияние не поддается математическим вычислениям.

При этом в подтверждение уникальности Роналду можно привести хотя бы такой факт, что «Реал», после ухода португальца, стал забивать за сезон на 30 мячей меньше и вообще чуть не развалился! Какой формулой вычислить значимость игрока для команды?

Так что утверждать, что нападающий «Барселоны» Мессии в два раза лучше Роналду, не слишком корректно. Тем более, что и по сторонним признакам португалец т вовсе опережает аргентинца. Роналду недавно стал первым футболистом-миллиардером, да и в соцсетях у него подписчиков больше всех в мире – только в Инстаграм 222 млн! Малышу еще придется дорасти до этого.

ИСТОЧНИК KP.RU

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