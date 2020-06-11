Москвичка пожалела «раненого» в Афганистане американца и перевела ему более миллиона рублей

Все случилось этой весной в Москве. На одном из сайтов знакомств 55-летняя Светлана П.* познакомилась с неким Брюсом Мартинсом. Мужчина рассказал даме, что он - действующий офицер армии США в звании подполковника. Между парочкой завязалось приятное общение. Брюс рассказывал Свете, что он часто летает в Афганистан, в боевые командировки. После одной из таких командировок Брюс сообщил, что был серьезно ранен в ногу, и ему очень нужна помощь Светланы. Помощь в размере 3500 $ США. На лечение и восстановление после перестрелки. Сердобольная москвичка, не раздумывая, перевела необходимую сумму на счет Брюса.

«После первого платежа «раненый офицер» попросил у Светланы еще денег, тоже на лечение. Светлане пришлось оформить кредит на крупную сумму, которую она в последствии перевела на счет своему интернет-знакомому. Вскоре женщина заподозрила неладное и поняла, что ее обманул обыкновенный мошенник. Она сразу обратилась в полицию. Общий ущерб составил 1 242 900 рублей и 3500$ США», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

В настоящее время полиция проводит проверку и выясняет все детали и обстоятельства произошедшего с москвичкой мошенничества. Оперативникам предстоит выяснить, кто именно обманул Светлану, и попытаться вернуть ее деньги.

* - имя изменено.