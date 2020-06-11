Россияне сидят на шее у родителей до 26 лет
В каком возрасте человек достигает финансовой независимости? Большинство россиян считает, что материальная стабильность наступает в среднем в 26 лет, выяснили в «Сбербанк страхование жизни», опросив более 10 тысяч человек в 37 крупных городах России.
В этом же возрасте люди начинают делать какие-то затратные покупки типа крупной бытовой техники. На машину человек способен заработать в среднем в 28 лет. В исследовании участвовали и 23-летние россияне, доходы которых позволяют купить квартиру или новый дом.
Лучше всего с финансовой стабильностью обстоят дела на Дальнем Востоке. Быстро перестают зависеть от родителей в Хабаровске — там «вылетают из родительского гнезда» в среднем возрасте 24,9 лет. Дольше всего за счет мамы и папы живут в Ростове-на-Дону, где в среднем слезают с родительской шеи в 27,5 лет. В Москве возраст самостоятельности наступает в 26,3 года, а в Санкт-Петербурге ровно в 26 лет.
Больше половины соотечественников (54%), чьи дети уже взрослые, время от времени подсовывают им деньги даже тогда, когда те работают. При этом пожилым родственникам помогают 62% молодых.
Экономист Денис Ракша считает, что результаты исследования вполне логичны. Большинство идет учиться в вуз, оканчивает его приблизительно в 22-24 года в зависимости от выбора бакалавриата или магистратуры, и выходит на работу. Год-два на обретение финансовой независимости — вполне нормальный период.
- Если человек стал независимым в 24-27 лет, это не значит, что до этого он тунеядствовал. Ему просто не хватало прежних заработков. Сложности с трудоустройством и достойной оплатой труда вчерашних студентов всегда были и будут, - объясняет Ракша. - Молодые неопытные сотрудники, по большому счету, никогда никому не нужны, потому что они еще ничего не умеют. Родители им помогают до тех пор, пока они не станут полноценными специалистами с более высокой зарплатой. Уж тем более нельзя стать материально независимым, работая во время учебы. Подработка - это просто дополнительные деньги. Студент все равно зависит от родителей.
Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка считает, шансы обрести финансовую независимым увеличатся, если каждый месяц откладывать по 10-20% дохода. Оптимальный материальный резерв — 6-12 зарплат.
Города с самым низким средним возрастом достижения финансовой независимости:
1. Хабаровск — 24,9
2-4. Новосибирск — 25
2-4. Махачкала — 25
2-4. Владивосток — 25
5-6. Красноярск — 25,1
5-6. Иркутск — 25,1
7. Киров - 25,3
8. Барнаул - 25,4
9. Липецк - 25,4
10. Томск 25,6
Города с самым высоким средним возрастом достижения финансовой независимости:
1. Ростов-на-Дону — 27,5
2. Краснодар — 27,2
3. Астрахань — 26,8
4. Тюмень — 26,7
5. Оренбург — 26,6
6. Омск — 26,5
7-10. Волгоград — 26,4
7-10. Самара — 26,4
7-10. Саратов — 26,4
7-10. Екатеринбург — 26,4
ИСТОЧНИК KP.RU