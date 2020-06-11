2020-06-11T14:16:45+03:00
Экономика

Россияне сидят на шее у родителей до 26 лет

Исследование показало, как долго приходится обеспечивать детей
Юлия ХОЖАТЕЛЕВА
Поделиться:
Больше половины россиян помогают с деньгами своим уже работающим детям.Больше половины россиян помогают с деньгами своим уже работающим детям.Фото: Shutterstock
Изменить размер текста:

В каком возрасте человек достигает финансовой независимости? Большинство россиян считает, что материальная стабильность наступает в среднем в 26 лет, выяснили в «Сбербанк страхование жизни», опросив более 10 тысяч человек в 37 крупных городах России.

В этом же возрасте люди начинают делать какие-то затратные покупки типа крупной бытовой техники. На машину человек способен заработать в среднем в 28 лет. В исследовании участвовали и 23-летние россияне, доходы которых позволяют купить квартиру или новый дом.

Лучше всего с финансовой стабильностью обстоят дела на Дальнем Востоке. Быстро перестают зависеть от родителей в Хабаровске — там «вылетают из родительского гнезда» в среднем возрасте 24,9 лет. Дольше всего за счет мамы и папы живут в Ростове-на-Дону, где в среднем слезают с родительской шеи в 27,5 лет. В Москве возраст самостоятельности наступает в 26,3 года, а в Санкт-Петербурге ровно в 26 лет.

Больше половины соотечественников (54%), чьи дети уже взрослые, время от времени подсовывают им деньги даже тогда, когда те работают. При этом пожилым родственникам помогают 62% молодых.

Экономист Денис Ракша считает, что результаты исследования вполне логичны. Большинство идет учиться в вуз, оканчивает его приблизительно в 22-24 года в зависимости от выбора бакалавриата или магистратуры, и выходит на работу. Год-два на обретение финансовой независимости — вполне нормальный период.

- Если человек стал независимым в 24-27 лет, это не значит, что до этого он тунеядствовал. Ему просто не хватало прежних заработков. Сложности с трудоустройством и достойной оплатой труда вчерашних студентов всегда были и будут, - объясняет Ракша. - Молодые неопытные сотрудники, по большому счету, никогда никому не нужны, потому что они еще ничего не умеют. Родители им помогают до тех пор, пока они не станут полноценными специалистами с более высокой зарплатой. Уж тем более нельзя стать материально независимым, работая во время учебы. Подработка - это просто дополнительные деньги. Студент все равно зависит от родителей.

Наталья Алымова, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка считает, шансы обрести финансовую независимым увеличатся, если каждый месяц откладывать по 10-20% дохода. Оптимальный материальный резерв — 6-12 зарплат.

Города с самым низким средним возрастом достижения финансовой независимости:

1. Хабаровск — 24,9

2-4. Новосибирск — 25

2-4. Махачкала — 25

2-4. Владивосток — 25

5-6. Красноярск — 25,1

5-6. Иркутск — 25,1

7. Киров - 25,3

8. Барнаул - 25,4

9. Липецк - 25,4

10. Томск 25,6

Города с самым высоким средним возрастом достижения финансовой независимости:

1. Ростов-на-Дону — 27,5

2. Краснодар — 27,2

3. Астрахань — 26,8

4. Тюмень — 26,7

5. Оренбург — 26,6

6. Омск — 26,5

7-10. Волгоград — 26,4

7-10. Самара — 26,4

7-10. Саратов — 26,4

7-10. Екатеринбург — 26,4

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россия завоевывает мир вафлями в шоколаде: названы самые популярные продукты нашего экспорта в коронавирус
Аналитики проанализировали, какие товары, кроме нефти, газа и прочего сырья наши предприятия успешнее всего продают за рубеж. Список оказался неожиданным
Новости 24
Страны Шенгена 1 июля откроют границы для некоторых стран
Далай-лама XIV выпустил сингл к своему первому альбому
Фанат фильма "Назад в будущее" воссоздал сцену из фильма, пролетев на ховерборде рядом с "ДеЛореан"
Спрятавшийся на стеллаже кот поставил в тупик пользователей сети
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, есть жертвы
В США конгрессмены требуют убрать статуи конфедератов-рабовладельцев
В Кремле назвали незаконными возможные новые санкции США
Врач рассказала, как правильно мыть покупные овощи и фрукты
Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым
В Минздраве рассказали, сколько уйдёт на лечение Ефремова от алкоголизма
Российские банки предложили блокировать сомнительные операции без согласия клиента
Врач-реабилитолог рассказал, как восстановиться после коронавируса
Трамп заявил о "захвате" Сиэтла "внутренними террористами"
Число заражений коронавирусом в России перешло за отметку в полмиллиона
Краснодарский край перенесет на летне-осенний период путевки кубанских детей в здравницы
В Москве число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило 115 тысяч
Российские школьники 9-х и 11-х классов получат аттестат без экзаменов
Первый российский препарат от коронавируса "Авифавир" передали в 7 регионов
В Китае объяснили, когда возобновится сообщение с Россией
Порошенко ворвался к генпрокурору и забыл украинский язык
В российском сегменте МКС ищут источник токсичного вещества
Вирусолог объяснил, почему вторая волна коронавируса может не наступить
Американский бронеавтомобиль заглох, пытаясь заблокировать российский патруль в Сирии
Последние новости на утро 11 июня 2020: Работа 1 июля будет оплачиваться в повышенном размере
Министры стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу
Отсутствие вакцины от коронавируса не повлияет на сроки проведения Олимпиады в Токио
Коронавирус в Московской области, последние новости на 11 июня 2020: временные "ковидные" центры пока не демонтируют