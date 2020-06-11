Владимир Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Причина, по которой крупнейшие акционеры должны отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, связана с аварией в Норильске. В письме «РусАлу» и Crispian отмечается, что «Норникель» бросил все силы на ликвидацию последствий инцидента, а также на восстановление экологического и репутационного ущерба.

По приблизительным оценкам, на ликвидацию загрязнения потребуется около 10 млрд рублей. Плюс к этому - штрафы, размер которых будет определен в конце месяца, когда Росприроднадзор подведет итоги расследования инцидента. Не исключено, что «Норникелю» также придется на 5-10% увеличить капитальные затраты.

Раньше, в связи с кризисом на глобальных рынках и вероятностью резкого снижения денежного потока из-за падения цен на металлы, Владимир Потанин предлагал создать резерв, отказавшись от выплат дивидендов в 2020 году. «РусАл» отклонил предложение. Тем не менее, «Норникель» создал резерв в 5 млрд. долларов за счет действующих кредитных линий и планировала выплачивать дивиденды по минимуму.

СПРАВКА

34% акций «Норникеля» владеет «Интеррос» Владимира Потанина владеет. 27,8 – у «РусАла», 4,2% - у Crispian.