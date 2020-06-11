2020-06-11T14:16:45+03:00
Экономика

Владимир Потанин предложил крупнейшим акционерам «Норникеля» отказаться от дивидендов

Письмо с этим предложением направлено партнерам - «РусАлу» и Crispian
Поделиться:
Изменить размер текста:

Причина, по которой крупнейшие акционеры должны отказаться от выплаты дивидендов в 2020 году, связана с аварией в Норильске. В письме «РусАлу» и Crispian отмечается, что «Норникель» бросил все силы на ликвидацию последствий инцидента, а также на восстановление экологического и репутационного ущерба.

По приблизительным оценкам, на ликвидацию загрязнения потребуется около 10 млрд рублей. Плюс к этому - штрафы, размер которых будет определен в конце месяца, когда Росприроднадзор подведет итоги расследования инцидента. Не исключено, что «Норникелю» также придется на 5-10% увеличить капитальные затраты.

Раньше, в связи с кризисом на глобальных рынках и вероятностью резкого снижения денежного потока из-за падения цен на металлы, Владимир Потанин предлагал создать резерв, отказавшись от выплат дивидендов в 2020 году. «РусАл» отклонил предложение. Тем не менее, «Норникель» создал резерв в 5 млрд. долларов за счет действующих кредитных линий и планировала выплачивать дивиденды по минимуму.

СПРАВКА

34% акций «Норникеля» владеет «Интеррос» Владимира Потанина владеет. 27,8 – у «РусАла», 4,2% - у Crispian.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Россия завоевывает мир вафлями в шоколаде: названы самые популярные продукты нашего экспорта в коронавирус
Аналитики проанализировали, какие товары, кроме нефти, газа и прочего сырья наши предприятия успешнее всего продают за рубеж. Список оказался неожиданным
Новости 24
Страны Шенгена 1 июля откроют границы для некоторых стран
Далай-лама XIV выпустил сингл к своему первому альбому
Фанат фильма "Назад в будущее" воссоздал сцену из фильма, пролетев на ховерборде рядом с "ДеЛореан"
Спрятавшийся на стеллаже кот поставил в тупик пользователей сети
В Словакии неизвестный напал на начальную школу, есть жертвы
В США конгрессмены требуют убрать статуи конфедератов-рабовладельцев
В Кремле назвали незаконными возможные новые санкции США
Врач рассказала, как правильно мыть покупные овощи и фрукты
Ефремова допросят по делу о сбыте наркотиков
В Москве простились с водителем, погибшим в ДТП с Ефремовым
В Минздраве рассказали, сколько уйдёт на лечение Ефремова от алкоголизма
Российские банки предложили блокировать сомнительные операции без согласия клиента
Врач-реабилитолог рассказал, как восстановиться после коронавируса
Трамп заявил о "захвате" Сиэтла "внутренними террористами"
Число заражений коронавирусом в России перешло за отметку в полмиллиона
Краснодарский край перенесет на летне-осенний период путевки кубанских детей в здравницы
В Москве число выздоровевших от коронавируса пациентов превысило 115 тысяч
Российские школьники 9-х и 11-х классов получат аттестат без экзаменов
Первый российский препарат от коронавируса "Авифавир" передали в 7 регионов
В Китае объяснили, когда возобновится сообщение с Россией
Порошенко ворвался к генпрокурору и забыл украинский язык
В российском сегменте МКС ищут источник токсичного вещества
Вирусолог объяснил, почему вторая волна коронавируса может не наступить
Американский бронеавтомобиль заглох, пытаясь заблокировать российский патруль в Сирии
Последние новости на утро 11 июня 2020: Работа 1 июля будет оплачиваться в повышенном размере
Министры стран G7 готовят совместное заявление по Гонконгу
Отсутствие вакцины от коронавируса не повлияет на сроки проведения Олимпиады в Токио
Коронавирус в Московской области, последние новости на 11 июня 2020: временные "ковидные" центры пока не демонтируют