2020-06-11T15:03:51+03:00
В мире

Республиканцы грозят России новыми жесткими санкциями

В Совфеде заявили, что эти меры отбросят российско-американские отношения на десятилетия назад
Мария БЕРК
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Республиканская партия в Палате представителей представила доклад, где предлагается ужесточить ограничительные меры в отношении России.Республиканская партия в Палате представителей представила доклад, где предлагается ужесточить ограничительные меры в отношении России.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
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Пока на улицах американских городов продолжают акции протестов, в Конгрессе идет привычная мыслительная работа над созданием новых антироссийских санкций. Республиканская партия в Палате представителей представила доклад, где предлагается ужесточить ограничительные меры в отношении России. Они касаются сразу нескольких направлений.

Так в проекте, который носит рекомендательный характер, предлагается включить Российскую Федерацию в список стран, финансирующих терроризм за поддержку иранского Корпуса стражей исламской революции, палестинского движения «Хезболла», а также радикальной группировки «Талибан» (запрещена в РФ) и праворадикальной организации «Русское имперское движение».

Помимо этого, республиканцы предложили наложить вторичные санкции на предприятия, которые участвуют и поддерживают российские нефтегазовые проекты, и в том числе на приобретение нового российского суверенного долга.

Также под горячую руку представителей Конгресса попали и те, кого Вашингтон подпревает в «руководстве российской пропагандой». Они тоже заслуживают оказаться в санкционном списке.

«Россия, особенно в последнее десятилетие, агрессивно утверждает свою роль в качестве глобальной державы с собственным ярко выраженным намерением подорвать мировой порядок под руководством США», - отмечается в докладе. Поэтому авторы проекта предлагают сконцентрировать все силы США и НАТО по сдерживанию России в Европе, и оказать военную помощь Украине.

Разумеется, не забыли республиканцы и о Иране и Китае. Они также заслуживают введения новых санкций.

В Кремле уже отреагировали на предложение американских конгрессменов, отметив, что новые ограничения не способствую нормализации отношений между странами.

- Мы наблюдаем за сообщениями о таких выступлениях и предложениях о новых рестрикциях. Мы в целом считаем подобные рестрикции незаконными с точки зрения международного права, можно только сожалеть в связи с новыми и новыми импульсами которые пытаются некоторые лица придавать американской политике, - заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. - Рассчитываем, что эти планы так и останутся на уровне заявлений и не будут никоим образом материализовываться.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев также прогнозирует ухудшение Российско-американских отношений и откат на десятилетия назад.

- В угоду своим актуальным внутриполитическим нуждам отношения России и Америки предлагается загнать на такой уровень, из которого выбираться придется даже не годами, а десятилетиями, - отметил сенатор. - США фактически хотят превратить в государство без дипломатии – официальной и парламентской – которое занято лишь тем, что угрожает другим государствам, не готовым подчинять свои интересы американским, и истерически рассматривает такие государства в качестве заведомых врагов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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