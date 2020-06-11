Коронавирус внес основной вклад в рост смертности в Москве в мае

Департамент здравоохранения Москвы первым из российских регионов обнародовал цифры смертности за май. По оперативным данным за этот месяц зарегистрировано 15 713 смертей, что на 5 715 случаев больше, чем в мае 2019 года. Основной вклад в превышение смертности, как и ожидалось, внес коронавирус. COVID-19 был основной или сопутствующей причиной летального исхода в 5 260 случаях, то есть на его долю пришлось 92% всей избыточной смертности в мае, пояснил Департамент.

- Безусловно, решающую роль сыграл именно коронавирус, - рассказал «КП» президент Российского общества патологоанатомов, научный руководитель НИИ морфологии человека, член-корреспондент РАН Лев Кактурский. - При этом важно понимать, что Москва перешла на новую систему учета смертности от коронавирусной инфекции. Теперь в статистику попадают две группы случаев. Первая - где COVID был основной причиной смерти. Вторая — где коронавирусная инфекция стала катализатором, привела к обострению другого основного заболевания и летальному исходу.

По сути, это ответ на пресловутый вопрос — нужно ли учитывать в статистике смертности летальные исходы только «от ковид» или «с ковид» тоже. Новая методика Минздрава, в разработке которой принимали участие и московские врачи, дала четкий ответ.

ТЕСТЫ МОГУТ ОШИБАТЬСЯ, А ВСКРЫТИЕ ВСЕ ПОКАЖЕТ

Во всех случаях смерти с подозрением на COVID в Москве проводится патологоанатомическое исследование с подробным посмертным анализом. «По результатам таких исследований мы видим, что у части больных с другими патологиями — раком, сердечно-сосудистыми заболеваниями и др. - именно коронавирус стал «толчком в спину», последним ударом, из-за которого человек ушел из жизни, - говорит Лев Кактурский. - Те же онкологические пациенты, если бы не коронавирус, могли прожить еще полгода, год, несколько лет, мы не знаем сколько. Но ковид нанес решающий удар. Поэтому совершенно оправданно включать его в причину смерти».

В то же время очень важно, что столичная статистика абсолютно прозрачна и дает полную картину возможных ситуаций, отмечают эксперты. По данным городского Депздрава от COVID как основной причины смерти в мае умерло 2757 человек. В 980 случаях вирус стал своеобразным «катализатором» развития основного заболевания. Чаще всего это приводило к летальному исходу у пациентов с болезнями системы кровообращения (843 случая), болезнями органов дыхания (73 человека) и еще 63 случая приходится на другие основные заболевания.

- Мы отнесли к ковиду и те случаи, когда у людей был отрицательный тест (как при жизни, так и посмертно), но результаты патологоанатомического исследования и клинические признаки свидетельствовали, что даже при отрицательном результате скорее всего причиной смерти явился коронавирус, - поясняют в Департаменте здравоохранения. - Таких в Москве за май было 433 человека.

«Тесты могут давать ложноотрицательные результаты, а при вскрытии умерших совершенно четко видна картина коронавирусной инфекции, ее ни с чем не спутаешь. Поэтому есть все основания отнести случай к смерти от ковид», - поясняет Лев Кактурский.

ЛЕТАЛЬНОСТЬ НИЖЕ, ЧЕМ В НЬЮ-ЙОРКЕ И МАДРИДЕ

Исходя из многостороннего подхода к анализу причин смерти, московские специалисты подсчитали, что летальность от коронавируса в Москве за все время эпидемии может оцениваться двумя цифрами:

- 2%, если учитывать только случаи, где ковид был основной причиной смерти,

- 3,8%, если учесть все случаи, где ковид выступал в качестве основного или сопутствующего заболевания.

В обоих случаях уровень летальности в российской столице оказывается заметно ниже, чем в зарубежных мегаполисах, пострадавших от коронавирусной инфекции. Так, по данным официальных сайтов в Нью-Йорке летальность составила 10,7%, в Лондоне - 22,7%, Стокгольме - 15,2%, Мадриде — 21,5%.

За счет чего Москве удалось сохранить больше жизней горожан в разгар эпидемии? Эксперты считают, что серьезную роль сыграли как эффективные противоэпидемические меры, так и быстрая мобилизация столичной системы здравоохранения. «Представители старшего поколения, которые входят в основную группу повышенного риска при ковид, в нашем городе были изолированы гораздо лучше, чем во многих странах и регионах», - отмечает Лев Кактурский. В то же время в Москве медицинская помощь оказывалась в полном объеме, ни одному жителю с показаниями для госпитализации в ней отказано не было. В результате 65 тысяч тяжело больных горожан были спасены, рассказали в Депздраве.

ВОПРОС В ТЕМУ

Почему пропали другие внебольничные пневмонии?

В московской статистике смертности за май все случаи внебольничной пневмонии приходятся на коронавирусную инфекцию. Некоторые задаются вопросом: куда же исчезли пневмонии, вызванные пневмококками, вирусом гриппа и другими возбудителями?

- Абсолютное большинство внебольничных пневмоний с летальным исходом в мае действительно было вызвано коронавирусом. Доля других случаев настолько незначительна, что проходила «в виде шума», - поясняет президент Российского общества патологоанатомов Лев Кактурский. - Кроме того, с точки зрения безопасности на сегодня оправданно относить к коронавирусным все случаи внебольничной пневмонии. Лучше чуть «переборщить», чем, не дай Бог, пропустить случай пневмонии с ковид. Ведь тогда могут заразиться и родственники умершего, и другие люди. Трупы умерших сохраняют высокую степень заразности.