Сенатор Рукавишникова: «Хотите ездить в такси безопасно? Пора принимать закон»

На рынке такси давно пора навести порядок. Как сделать поездки безопасными? Возможно ли убрать нелегалов? Первый зампред конституционного комитета Совета Федерации Ирина Рукавишникова рассказала «Комсомольской правде», что происходит с новыми правилами работы такси, о которых несколько лет идут споры.

МИЛЛИОНЫ ЛЮДЕЙ В ЗОНЕ РИСКА

- Вам часто жалуются на проблемы с таксистами?

- Да. Причем, и пассажиры, и сами водители. Из соцсетей и от знакомых мы часто узнаем о неприятных историях, происходящих на рынке такси. Аварии, конфликты водителей с пассажирами, забастовки, увы, не редкость. В этой сфере общественных отношений накопился настолько большой объем «непрозрачности», что рынок таксомоторных перевозок требует установки четких правил и гарантий для всех – агрегаторов, водителей, пассажиров. В зоне постоянного риска на неупорядоченном рынке находятся миллионы людей – как водителей такси (более 2 миллионов человек), так и граждан (примерно 30 миллионов пассажиров).

- А в чем корень всех проблем?

- На мой взгляд, проблема в том, что до сих пор в России нет четких правил, по которым работает бизнес пассажирских перевозок в такси. И затягивать с их принятием неразумно. Тем более, что решение проблемы уже найдено.

ЭТО СРАБОТАЕТ!

- Что надо сделать, чтобы все сдвинуть с мертвой точки?

- Еще в прошлом году сенаторы Андрей Турчак и Людмила Бокова (сейчас - замминистра цифрового развития) при широкой поддержке депутатов – причем из разных комитетов и фракций – предложили законопроект с работающим механизмом по регулированию рынка такси. Он в полной мере учитывает и реалии рынка, и способность разных его субъектов нести ответственность и, что немаловажно, использование для контроля за рынком современных цифровых платформ. В первую очередь, они необходимы для мониторинга безопасности перевозок.

- Почему вы думаете, что после принятия этого закона все наладится?

- Во-первых, пассажиры будут максимально защищены: в частности, появится солидарная ответственность конкретного водителя, с которым произошел инцидент, и агрегатора. Если водитель оказался неспособен полностью возместить причиненный ущерб, остальная сумма взыскивается с агрегатора. Таким образом, пострадавший максимально быстро получает компенсацию, водитель обретает определенную социальную гарантию и поддержку, а агрегатору, чтобы не терять деньги, выгодно будет приглашать на работу профессиональных и добросовестных водителей, которым он направляет заказы на перевозку.

Во-вторых, будет введена материальная ответственность для агрегаторов, которой сегодня нет. Это, пожалуй, самое эффективное средство профилактики как ДТП с участием такси, так и конфликтов с пассажирами: агрегаторы будут отвечать за передачу заказов лицам без разрешений. Уверена, что со временем это приведет к формированию и внедрению определенного свода правил и кодекса профессиональной этики водителей такси, что, безусловно, позитивно скажется на самой отрасли, на комфорте и безопасности поездок для пассажиров.

В-третьих, для того, чтобы с рынка постепенно ушли нелегалы, российские регионы будут вести единые электронные реестры разрешений для работы в такси. К этим реестрам в обязательном порядке подключатся агрегаторы, заинтересованные в сотрудничестве только с теми водителями, у которых официальное разрешение есть. И, садясь в машину, любой пассажир сможет быть уверен, что с документами у водителя все в порядке.

В-четвертых, важным пунктом законопроекта стал запрет на работу в такси для водителей, не имеющих российских водительских удостоверений. Это не значит, что иностранцы вообще не смогут работать в такси. Однако им нужно будет подтвердить свою квалификацию в российских государственных органах. Планируется постепенное введение данной нормы, чтобы у людей было достаточно времени для замены водительского удостоверения.

ЧТО ЕЩЕ ПОМЕНЯЕТСЯ С ПРИНЯТИЕМ ЗАКОНА?

- Кроме того, в перечень лиц, имеющих право на осуществление таксомоторных перевозок, будут включены самозанятые граждане. Это позволит «обелить» рынок с точки зрения налогов и сборов, да и пенсионных накоплений самих водителей. Самозанятые должны стать полноправными участниками экономики.

Вполне допускаю также, что в процессе обсуждения законопроекта в Государственной Думе в нем появятся и положения, регулирующие механизм доставки товаров и продуктов посредством такси. Эта услуга стала широко востребованной в последнее время, но в законодательстве она пока никак не отражена.

Уверена, что от скорейшего принятия закона все окажутся только в выигрыше: и водители, и пассажиры.