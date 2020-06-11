Получены самые свежие научные данные о том, сколько воды нужно пить в день

Восемь стаканов? Маловато будет

Ничем не подкрепленной назвали австралийские медики, ведомые Майклом Фарреллом (Michael Farrell) — профессором в Университете Монаша (Monash University in Australia), всемирно распространенную рекомендацию «8 х 8», определяющую количество воды, необходимое человеку ежедневно. Это — 8 стаканов по 8 унций. То есть, по 240 граммов — или по 240 миллилитров. Это 8 «наших» граненых стаканов. Всего, стало быть, 1, 92 литра. Ну, почти 2 литра. Именно столько давно уже «рекомендуют» и мужчинам и женщинам. На каком основании? Никто не знает.

Ученые подчеркивают: правило «8 х 8» - отнюдь не вредное. Оно дает хотя бы примерное представление о неком минимальном количестве воды, необходимом средне статистическому человеку. Но на самом деле ему — средне статистическому - пить следует больше. С учетом того, что он интенсивно теряет воду в течении суток, дыша, потея и справляя малую нужду. Особенно быстро вода уходит в жару, которая ныне зачастила, и при повышенных физических нагрузках, которые многим стали любимыми. В виде фитнеса до самоизоляции, например. Или в огороде - во время.

Недавние научные данные, полученные в разных странах, на удивление совпадают. Из них следует: взрослые мужчины среднего веса должны потреблять 15,6 стаканов жидкости в день. Женщинам следует выпивать по 11,4 стакана.

Однако, примерно 20 процентов воды поступают в организм вместе с пищей — особенно с той, которая включает овощи и фрукты. В первую очередь арбузы. Ученые рекомендуют это учитывать. Тогда - за соответствующим вычетом — количество вводимой в организм жидкости составит: для мужчин — 12,5 стаканов в день, для женщин — 9,1 стакана. В литрах это будет примерно 3 для одних и около 2 для других.

Под жидкостью ученые подразумевают все то, что можно в себя влить — и чистую воду, и чай, и кофе, и молоко, и компот, и вино, и пиво, и суп, и какой-нибудь лимонад. И даже водку, которая на 60 процентов состоит из воды.

Вот таких стаканов с водой нужно выпивать не менее 12 штук в день.

Почему хочется пить

О том, что не хватает влаги и надо бы попить, организм сигнализирует по многим каналам: сухими и синими губами, пятнистой кожей, учащенным дыханием, лихорадкой, головокружением, скудной и темной мочей. Кровь при этом становится чрезмерно соленой, на что реагируют специализированные нейроны в мозге. Включаясь, они и формируют чувство жажды. Формируют у всех по разному, поскольку «пороги жажды» отличаются подобно болевым порогам.

Кристофер Циммерман (Christopher Zimmerman) из Калифорнийского университета (University of California, San Francisco), изучив реакции организма, сопровождающие обезвоживание, призывает не мучаться от жажды, не дожидаться ее, а утолять загодя. Если такое, конечно, возможно. Мол, обезвоживаться очень вредно. Без воды человек умирает за несколько дней, без пищи выдерживает несколько недель. А то и месяцев.

Что может быть лучше глотка чистой прохладной воды?

Ничего лучше глотка чистой прохладной воды и быть не может. В смысле утоления жажды и того удовольствия, которое в процессе будет получено. Процесс же состоит в следующем - не секрет: вода сначала попадает в горло, затем в желудок, потом в кишечник, потом в печень, где насыщает кровь в проходящих по ней венах. Но вот, что странно. На восстановление водного баланса в организме уходит примерно 10 минут. А чувствовать жажду человек перестает чуть ли не с первым глотком. Особенно, если вода чистая и прохладная — родниковая, как принято называть такую. Откуда эффект?

Эксперименты, которые Циммерман и его научный руководитель Захар Найт (Zachary Knight) провели на мышах, демонстрирующих реакции на обезвоживание, схожие с человеческими, показали: управляющие сигналы идут с самого, что называется, верха. Рот и горло буквально считают глотки, отправляя информацию в гипоталамус - отдел мозга, который регулирует многие жизненно важные функции. В том числе и аппетит. В результате, «ощутив» гллотки, нейроны жажды отключаются. Сколько воды в итоге попало в организм, уточняет кишечник, который подтверждает сигнал на отключение жажды. Реакции, протекающие при этом в мозгу, сопровождаются выбросом дофамина — вещества, которое приносит удовольствие. По утверждению ученых, иной раз близкое к сексуальному.

Природа распорядилась так, что эффект утоления жажды возникает лишь тогда, когда жаждущий глотает жидкость. Лучше прохладную воду — ее воздействие самое сильное. От твердой пищи никакого толку не будет — сколько ни глотай.

Занятно, но природа позаботилась и том, чтобы и слишком много воды люди не пили. Тот же Фаррелл доказал, что переусердствовать мешает эффект, который он назвал «торможением глотанию». Многие наверняка с ним сталкивались, когда, желая прочистить отравленный алкоголем желудок, пытались влить в себя много-много воды. Так вот измерения показали: человеку, не испытывающему жажду, чтобы сделать глоток, нужно в три раза больше усилий, чем тому, кто реально хочет пить.

СПРАВКА «КОМСОМОЛКИ»

Кровь людская не водица. На 17 процентов

В новорожденном человеке 75 процентов воды. За первый год жизни ее содержание падает до 65 процентов.

В крови 87 процентов воды, в мозгу - 70 процентов.

Женщины менее водянистые, чем мужчины. Женские тела на 55 процентов состоят из воды, мужские — на 60. В среднем, конечно.

Вода способствует пищеварению, очищает печень и почки от токсинов, выводит из кровотока избыток натрия, регулирует температуру тела и кровяное давление, защищает кожу и другие ткани, поддерживает суставы смазанными.

С годами содержание воды в человеческих тканях уменьшается. Что отнюдь не молодит. А может быть, даже и старит. Пожилые почему-то и пить начинают меньше. Как показало исследование, результаты которого были опубликованы в 2017 году в журнале Nutrition and Healthly Aging, более половины стариков употребляют не более 6 стаканов жидкости в день, а десятая часть - и 3 стаканов не выпивают. Как следствие, примерно треть тех, кому за 65, поступают в больницы обезвоженными.

Чем больше чистой воды в рационе, тем меньше калорий человек потребляет. В этом смысле вода — диетический продукт, способствует похуданию.

«Датчики организма» странным образом реагируют на соленую воду — например, на морскую. Если ее выпить, то из области горла поступает сигнал, что жажда утолена. Но сигнал из желудка его отменяет. Чувство жажды появляется снова, не зависимо от количества выпитой соленой воды.