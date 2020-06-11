2020-06-11T19:04:16+03:00
Происшествия

Грабители в масках напали на профессора МГУ и отняли более 10 000 000 рублей

Мужчину с семьей связали и ограбили
Иван РУНЕВ
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Рубин Андрей Борисович - советский и российский биофизик, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской ФедерацииРубин Андрей Борисович - советский и российский биофизик, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской ФедерацииФото: Youtube
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Все случилось в Москве в поселке Внуковское, где собралась большая семья профессора МГУ, заслуженного биохимика и члена-корреспондента РАН 82-летнего Рубина Андрея Борисовича. Семейство праздновало день рождения сына профессора - Максима.

Все находились в гостиной, смотрели старые семейные фотографии, как вдруг услышали звук открывающейся двери. В комнату вошли четыре человека в масках и приказали всем оставаться на местах. Незваные гости стали связывать скотчем всех присутствующих в доме людей и укладывать лицами в пол. После чего неизвестные потребовали рассказать, где в доме находятся ценности. Для большей убедительности грабители стали избивать 82-летнего профессора Андрея Рубина.

«Опасаясь за свою жизнь и жизни членов семьи, преступникам выдали местонахождение двух сейфов и рассказали комбинации, чтобы открыть их. Были похищены драгоценности, среди которых камень сапфир 12 карат, и крупная сумма денег в рублях и долларах США, принадлежащая семье Рубина. По предварительным подсчетам общая сумма похищенного составила свыше 10 000 000 рублей», - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

После того, как все ценное оказалось у грабителей, они скрылись в неизвестном направлении. Когда семья смогла освободиться от скотча на руках и ногах, они сразу же обратились в полицию. В настоящее время оперативники проводят проверку и разыскивают неизвестных налетчиков, которые избили профессора МГУ и ограбили его дом.

Рубин Андрей Борисович - советский и российский биофизик, член-корреспондент РАН, заслуженный деятель науки Российской Федерации, лауреат Государственной премии, лауреат Ломоносовской премии МГУ. С 1976 года заведует кафедрой биофизики биологического факультета МГУ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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