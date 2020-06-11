РФС выпустил памятку для российских футболистов

Уже через неделю, 19 июня, возобновится чемпионат России по футболу. И Российский футбольный союз выпустил наглядные правила для игроков и обслуживающего персонала команд. В принципе, ничего нового в них нет, они фактически повторяют рекомендации УЕФА, которые ссылаются на чемпионат Германии, рестарт которого произошел еще 16 мая. Впрочем, в правилах Бундеслиги, которые занимали 50 страниц, было слишком много лишнего и невыполнимого. Поэтому правила упростили и свели их всего к нескольким пунктам.

- Все помещения на стадионе и мячи проходят перед матчем дезинфекцию.

- Футболисты, выходящие на поле, должны держать дистанцию в 2 метра. Выход на поле с юными игроками временно отменен. Команды выходят отдельно друг от друга.

- Объятия и другие контакты при праздновании голов запрещены.

- Нельзя играть с температурой выше 37 градусов и другими симптомами коронавируса.

- Мячи будут подавать 16 человек, которым еже есть 18 лет, и они должны быть в масках и перчатках.

- Все пресс-конференции и интервью будут проходить по видео связи.

- Футболисты и болельщики (разрешено пускать не более 10 процентов от вместимости стадиона) не должны сталкиваться друг с другом на подходах к стадиону.

Посмотрим, как это будет выполняться на деле. Но даже у педантичных немцев соблюдать все правила не получилось. Прежде всего, оказалось невозможным отучить футболистов радоваться голам. После первых забитых мячей игроки еще как-то держались и праздновали на расстоянии, но постепенно расстояние уменьшалось, они толкали друг друга локтями, потом руками… Словом, футбола без эмоций и контактов быть не может!