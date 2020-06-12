Обманите нос: Как восстановить обоняние, работу легких и мозга после коронавируса

ДЛЯ ЛЕГКИХ — ТРЕНИРОВКИ НА ДЫХАТЕЛЬНОМ ТРЕНАЖЕРЕ

- Если вы переболели коронавирусной инфекцией, лучше всего отправиться на санаторно-курортное лечение. Если нет такой возможности, но есть дача в сосновом бору, пансионат в таком месте — езжайте туда. Ни в коем случае нельзя «с разбегу» включаться в напряженный рабочий режим с перегрузками и дедлайнами, выскочив из тяжелого ковида, - рассказала известный научно-медицинский просветитель, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мэйсона (США) Анча Баранова на своем ютьюб-канале.

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Если говорить о восстановлении конкретных органов, которые часто поражает коронавирус, то легким может помочь дыхательная гимнастика, подтверждает эксперт. В Интернете можно найти много разных вариантов упражнений, но желательно посоветоваться с врачом - что лучше всего подойдет с учетом вашего состояния здоровья, советует Анча Баранова.

В то же время есть универсальный метод, который не требует больших физических усилий — это гипокси- и гипероксические тренировки с помощью специального прибора, говорит профессор. «Для этого предназначен аппарат, который меняет концентрацию кислорода во вдыхаемом воздухе. Вы сами спокойно дышите, не предпринимая ничего дополнительно, но вдыхаете то очень много кислорода, то очень мало. Благодаря этому улучшается адаптация дыхательной системы», - пояснила Баранова. В России такие аппараты можно найти в центрах реабилитации, подготовки спортсменов, альпинистов и т.р.

Анча БарановаФото: Личный Архив

ДЛЯ ПОЧЕК: СДАЕМ ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

- У 15 — 20% из тех, кто попадает в больницу в ковидом, «летят» почки, - рассказывает Анча Баранова. - Так происходит потому, что организм оказывается перегружен белками и другими веществами.

Сразу после выписки важно понять масштаб бедствия — насколько нарушена работа почек. Для этого нужно сдать специальный анализ - на скорость клубочковой фильтрации (СКФ). Он определяет, какое количество крови проходит каждую минуту через крошечные фильтры в почках, называемые клубочками.

- Норма — 90 — 100 мл/мин. Если цифра опустилась до 60, то, к сожалению, это сигналит о хроническом заболевании почек. А если опустилась до 40, то, скорее всего, понадобится гемодиализ (метод внепочечного очищения крови. - Ред.), - поясняет профессор Баранова.

В целом при сниженном уровне СКФ, чтобы избежать дальнейших осложнений и ухудшений, нужно принимать специальные препараты. Их после обследования назначит врач-нефролог.

ДЛЯ МОЗГА: ЗАПИШИТЕСЬ НА ПРИЕМ К НЕВРОЛОГУ

- Еще одна очень важная часть восстановления после ковида — нейрореабилитация, - продолжает Анча Баранова. - Увы, уже подтверждено, что коронавирус оказывает неблагоприятное действие на головной мозг. В том числе потому, что из-за нарушения работы легких у человека начинается гипоксия. То есть фактически все ткани организма оказываются в состоянии недостатка кислорода.

Для мозга это особенно вредно. Поскольку недостаток кислорода ведет к нарушению кровоснабжения коры головного мозга. Именно это может быть причиной сильной головной боли, слабости, когда человек описывает свое состояние словами «я овощ, ничего не соображаю», приводит пример Баранова.

Если вы столкнулись с такими проблемами, то для восстановления работы мозга после ковида вам понадобятся меры того же рода, что и для нейрореабилитации после инсульта, говорит профессор. Так что запишитесь на прием к врачу-неврологу.

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Как вернуть обоняние

Из-за потери обоняния при ковиде люди не только испытывают дискомфорт, зачастую нарушается и пищевое поведение, отмечают специалисты. Человек пытается усилить вкус продуктов с помощью соли, сахара, нередко увеличивается калорийность пищи.

Потеря восприятия запахов при заражении коронавирусом зачастую означает, что частично атрофировались мозговые ткани, отвечающие за обонятельную функцию, пояснила Анча Баранова в интервью «МК». Чтобы поскорее вернуться в мир запахов, нужно заниматься тренировками, при которых активно задействуются обонятельные рецепторы, советует эксперт.

Из-за потери обоняния при ковиде люди не только испытывают дискомфорт, зачастую нарушается и пищевое поведениеФото: Евгения ГУСЕВА

По ее словам, в таких тренировках может быть два элемента. Первый — стараться почаще принюхиваться к насыщенным и любимым вами запахам: кофе, жареной курицы, духов, свежей зелени. Второе направление — использовать так называемую биологическую обратную связь (БОС).

- Если уловить запах, к примеру, любимой жареной курочки, не получается, обманите нос, запустив обратную связь: сначала вспомните, как она пахла, представьте это в своей голове, а потом поднесите кусочек близко к носу, продолжая представлять запах. В этом случае достаточно небольшого сигнала, и клетки, отвечающие за идентификацию запаха курицы, воспрянут: «Мы еще нужны!», - обнадежила Анча Баранова.

Так что — попробуйте!