Как в 1945-м: Что Парад Победы 24 июня возьмет от исторического предшественника

ВОИНЫ, ПРИШЕДШИЕ ИЗ 1945-ГО

Если бы фронтовики, которые участвовали в первом Параде Победы 24 июня 1945-го попали сегодня на тренировки Парада-2020, многие из них узнали бы себя в молодых шеренгах. Ибо немало из того, что было на Красной площади 75 лет назад, повторяется «один в один», - и форма парадников того времени, и оружие, и боевая техника, и знамена фронтов, и та же музыка. Да-да, военные марши, которые звучали на Параде 1945-го, прогремят и на Параде 24 июня 2020-го!

Итак, давайте посмотрим — что же именно нынешний Парад повторит из Парада победного 45-го.

МАРШИ ГЕРОЕВ

Как и 75 лет назад, и Красная площадь, и вся Россия услышат музыку легендарного военного композитора Семена Чернецкого «Юбилейный встречный марш», «Парад», «Марш гвардейцев-минометчиков», «Старинный марш Героев».

Будет звучать и торжественная композиция Михаила Глинки «Славься».

С первыми нотами «Юбилейного встречного марша» нынешний парад и сделает первый шаг.

- Это своего рода «доклад командиру» о готовности к смотру войск, - рассказал мне кандидат искусствоведения, артист Центрального военного оркестра Минобороны Михаил Черток.

- Марш был создан Чернецким в 1943 году, к 25-летию Красной Армии. Но впервые «официально» прозвучал лишь на Параде 1945-го. Кстати, до 24 июня на военных парадах поменьше рангом после объезда войск командующими звучала бетховенская «Ода к радости». Но в 1945-м ее заменили на русскую «Славься» Глинки. Мы услышим ее, когда Сергей Шойгу будет подъезжать на парадном кабриолете к центру Красной площади – для рапорта президенту - Верховному главнокомандующему.

С первыми нотами «Юбилейного встречного марша» нынешний парад и сделает первый шагФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ФРОНТОВОЙ ПРИКИД

Несколько тысяч парадников 11 «исторических рот» будут одеты в военную форму времен Великой Отечественной. Этот заказ «стратегической важности» выполнила одна из старейших питерских швейных фабрик - имени Володарского (она работала и в годы войны). Каждый комплект этой исторической парадной формы сшит по точному образцу той, которую фронтовики надевали на Параде Победы 1945-го. Были подобраны ткани и фурнитура, максимально соответствующие тем, которые использовались в 1940-х годах. В том числе и узорное «золотое шитье» на офицерских кителях. Да так, чтобы ветераны и самые матерые знатоки истории обмундирования даже на ощупь не смогли отличить исторические комплекты от оригиналов военных лет.

Несколько тысяч парадников 11 «исторических рот» будут одеты в военную форму времен Великой ОтечественнойФото: Виктор ГУСЕЙНОВ

КОРТИК ЖУКОВА

Еще на Параде 2018 года специалисты обратили внимание, что у министра обороны России был какой-то особый кортик. И я сразу после Парада попытался узнать его историю. Оказалось, что это кортик маршала Жукова! В свое время, когда Московским военным округом командовал нынешний начальник Генштаба Валерий Герасимов, он сказал Сергею Шойгу, что этот кортик Жуков сдал в службу ракетно-артиллерийского вооружения, где он на складе и лежал. И тогда министру пришла идея – а не взять ли этот кортик удачи для проведения Парада? И кортик Жукова увидел парад Победы 2018-го!

А теперь, очень возможно, и нынешний парад.

Еще на Параде 2018 года специалисты обратили внимание, что у министра обороны России был какой-то особый кортикФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С БОЖЬЕЙ ПОМОЩЬЮ

Кстати, тот кто смотрел видеохронику Парада 1945 года, наверняка обратил внимание на любопытную деталь: перед выездом из ворот Спасской башни маршал и коммунист Георгий Жуков на несколько секунд снял фуражку, словно входил в церковь.

И когда Шойгу выезжает на Красную площадь к войскам, он останавливает машину под аркой Спасской башни и снимает фуражку, чтобы перекреститься.

Многие считают, что министр тем самым желает себе и всем участникам Парада удачи. И просит благословения у Всевышнего. А историки Кремля рассказывают, что арка Спасской башни всегда была частью храма.

И действительно, несколько лет назад, во время реконструкции, там нашли икону, которую в советские времена верующие московские люди уберегли, спрятав в каменный тайник. А под этой аркой в былые века входившие или въезжавшие в Кремль всегда крестились.

Когда Шойгу выезжает на Красную площадь к войскам, он останавливает машину под аркой Спасской башни и снимает фуражку, чтобы перекреститьсяФото: REUTERS

ПОД СЕНЬЮ АЛЫХ ШТАНДАРТОВ

Как и в июне 1945-го Парад-2020 будет расцвечен алыми штандартами (на красном бархате золотом вышито название фронта).

Но подлинники фронтовых штандартов за минувшие 75 лет выцвели. И к нынешнему юбилейному Параду были сделаны новые – точные копии своих «предков». Полностью сохранен и порядок выноса штандартов на Красную площадь.

Первым понесут алое полотнище Карельского фронта. Эта традиция сложилась еще с Парада 24 июня 1945-го.

Занимался расстановкой фронтов и штандартов Сталин. И очевидно, что кто-то должен был быть первым. Но не по алфавиту же расставлять участников. Поэтому Сталин решил просто расставить войска по фронтам - с севера на юг. Самым северным участком советско-германского фронта был Карельский.

А вот 150 боевых знамен прославленных армий, дивизий и полков на Параде-2020 будут подлинными. Их взяли из знаменного фонда Центрального музея Вооруженных сил.

Как и в июне 1945-го Парад-2020 будет расцвечен алыми штандартамиФото: Михаил ФРОЛОВ

ОРУЖИЕ ПЕШИХ РОТ

С оружием и в форме времен Великой Отечественной войны пойдут роты – пехоты, летчиков, моряков, инженеров, разведчиков, пограничников, казаков, народного ополчения.

И какое же именно оружие будут держать в руках участники парада?

СПРАВКА «КП»

ВИНТОВКА МОСИНА

Знаменитая русская 3-линейная (калибра 7,62-мм) винтовка Мосина образца 1891 года. Принята на вооружение Русской императорской армии в 1891 году. Массово использовалась с 1892 до конца 1950-х гг.

Название происходит от калибра, равного трем линиям (устаревшая мера длины - одна десятая дюйма или 2,54 мм).

Вес - 4,5 кг. Длина со штыком 173 см. Дальность стрельбы — 2 км.

Знаменитая русская 3-линейная винтовка Мосина образца 1891 годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ ШПАГИНА

Вес - без с магазином барабанного типа – 5,3 кг. Длина – 84,3 см. Калибр: 7,62 мм; Дальность стрельбы (максимальная) - 500 метров; Магазин - 71 патрон

ПИСТОЛЕТ-ПУЛЕМЕТ СУДАЕВА

Был признан лучшим автоматическим оружием Второй мировой войны.

Калибр — 7,62 мм. Вес с патронами 3,67 кг. Длина: с откинутым прикладом 83 см. Прицельная дальность 200 метров. Емкость магазина 35 патронов

ФРОНТОВАЯ БРОНЯ

По Красной площади пройдет колонна легендарной боевой техники времен Великой Отечественной. Той, которая от стен Москвы прошла до Берлина. Мы увидим целый батальон Т-34/85 (31 единица) и 7 истребителей танков – самоходных артиллерийских установок Су-100

ТАНК Т-34/85

Э. Шнейдер немецкий специалист по военной технике:

- Т-34/85 показал нашим, привыкшим к победам танкистам, превосходство в вооружении, броне, маневренности... Танк Т-34 произвел сенсацию... Русские, создав исключительно удачный и совершенно новый тип танка, совершили большой скачок в танкостроении. Попытка создать танк по образцу русского Т-34 после его тщательной проверки немецкими конструкторами оказалась неосуществимой…

Легендарный Т-34Фото: Михаил ФРОЛОВ

Су-100

Советская противотанковая самоходная артустановка периода Второй Мировой войны. Была создана на базе среднего танка Т-34-85.

Иван Хохлов, инженер-конструктор, историк танкостроения:

- СУ-100, без сомнения, самая удачная и наиболее мощная советская противотанковая «самоходка» периода Великой Отечественной. Будучи на 15 тонн легче, чем идентичная ей немецкая САУ «Ягдпантера», СУ-100 имела аналогичную броневую защиту, но лучшую подвижность.

ВЕТЕРАНЫ И НОВИЧКИ – В ОДНОМ СТРОЮ

На Параде-2020 армия покажет народу не только историческую технику (с надписями фронтовых лет на борту), но и новую.

Вместе с хорошо знакомыми уже стратегическим «Ярсами», тактическими комплексами «Искандер», зенитными системами С-400 по Красной площади впервые пройдут танки Т-90М и Т-80БВМ, боевые машины пехоты «Курганец-25» и «Армата» с 57-мм боевыми модулями, боевая машина пехоты БМП-2 с боевым отделением «Бережок», реактивная система залпового огня «Торнадо-С», тяжелая огнеметная система ТОС-2, зенитная ракетная система С-300В4, а также береговой ракетный комплекс «Бал».

Что касается воздушной части парада, то она повторит «поднебесное действо» 9 мая, - повторная премьера будет для новейшего истребителя Су-57 и Миг-31 с гиперзвуковым «Кинжалом» под брюхом.

Всего в Параде будет задействовано 225 единиц наземной и 74 - авиационной техники (55 самолетов и 20 вертолетов).

ПРАЗДНИЧНАЯ АРТИЛЛЕРИЯ

А вечером 24 июня, как и 75 лет назад, над Москвой прогремит праздничный салют из 30 залпов. И по давней традиции сделают это бойцы 449-го отдельного гвардейского салютного дивизиона.

На вооружении подразделения — около 100 грузовых КамАЗов, на которых размещается до 200 пусковых установок разного калибра — 105, 125, 195 и 310 миллиметров. В каждую заряжаются снаряды разного веса и пиротехнического состава.

А вечером 24 июня, как и 75 лет назад, над Москвой прогремит праздничный салют из 30 залповФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В среднем на одно торжественное мероприятие расходуется около 10 тонн пиротехники, это более 2000 снарядов.

Что касается классического артиллерийского салюта, то для этого дивизион располагает противотанковыми пушками ЗиС-3 образца 1942 года. Некоторые из них принимали участие в сражениях Великой Отечественной. На бронещитах можно даже увидеть вмятины от осколков мин и снарядов. Стальные «фронтовики» по-прежнему в строю.