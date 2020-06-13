Лео Бокерия: Поправка о доступности медобслуживания на всей территории страны — важнейшая!

Лео Антонович не только возглавляет Лигу здоровья нации, он до сих пор вовлечен в серьезные процессы, связанные с хирургией. Было бы логично предположить, что всемирно известный хирург-кардиолог главным считает поправки в Конституцию, связанные со здравоохранением.

- Какие изменения в основной закон считаете принципиально важными лично вы?

- Что больше всего беспокоит людей в нашей стране, согласно многим опросам? Качество медицинской помощи! Это тема не так легко и быстро решается как могло кому-то показаться.

- Но ведь решают же?

- Да, несколько лет назад был сделан большой шаг вперед в этом отношении. Но потом получилось так, что каждый регион, чтобы деньги не утекали в другие регионы, или чтобы местные бюджеты не уходили в федеральный, стали говорить таким образом: если это вид помощи есть тут и может быть профинансирован на месте — надо на месте и лечиться. То есть речь шла о доступности (или недоступности) именно высококвалифицированной медпомощи в рамках страховой медицины. Мы эту тему много обсуждали Тут два важных момента. В разных конституциях нашей страны была прописана возможность получить медпомощь.

- В советской конституции 1977-го пункт о том, что каждый советский гражданин имеет право на бесплатное лечение, был…

- И в той конституции, а даже в Конституции 1936 года. НО сейчас важно, что добавляется фраза «на всей территории Российской Федерации». То есть медпомощь нашему гражданину будет доступна на всей территории страны. Второй важный момент — что за это отвечает публичная власть. Если человек не поедет лечиться туда, куда ему нужно поехать лечиться — за это обязана отвечать именно публичная власть. Это снимает обязательства со стороны руководителей медслужбы — и возлагает именно на власть. Иванов, Петров, Сидоров во главе этой местной власти не помогает человеку — и он уже нарушает конституцию Российской Федерации. И наша задача — врачей и СМИ - чтобы , когда поправки будут приняты, именно этот аспект подробно обсуждался, доносился до людей. Чтобы они понимали, что они могут получить - согласно Конституции.

Это серьезная поправка. Она многих людей обрадует.

- Вы будете "живьем" голосовать, или воспользуетесь электронной формой?

- Если будет возможность проголосовать очно — я бы пошел и проголосовал очно. Я как то привык приходить на участок, ручкой заполнять, отправлять в урну… Чтобы удостовериться, что мой голос зарегистрирован...