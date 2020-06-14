Вячеслав Никонов: Мы - за приоритет Российской Конституции по отношению к международному праву

- Вячеслав Алексеевич, вы же входили в Рабочую группу по подготовке поправок в Конституцию...

- Да, и эта наша группа и сейчас продолжает свою деятельность.

- Вот вы много встречаетесь с людьми, в том числе - со своими избирателями в Нижегородской области. Можете объяснить такое большое внимание к поправкам? Почему, на ваш взгляд, мы так ждали, пока президент объявит дату голосования?

- Конституция вообще дело серьезное.

Я вспоминаю 1993-й, когда готовилась нынешняя её редакция. И тогда, конечно-конечно, споров было очень много, работало Конституционное совещание, кипели очень жаркие дискуссии.

И это, действительно, волновало все общество, потому что Основной закон – это - серьезный документ, по которому люди живут.

Что касается нынешней ситуации, - да, мы достаточно активно обсуждали Конституцию и поправки к ней, но затем коронавирус, конечно, несколько перебил информационную повестку. И внимание переключилось на совершенно другие проблемы. Сейчас ситуация нормализуется, даст Бог. И, соответственно, внимание возвращается к вопросам, связанным с нашей политической системой.

И 1 июля людям предстоит сделать свой выбор в пользу поправок.

- 25 июня уже можно будет голосовать. Это называют дополнительными возможностями. А вот мы все учли? Все моменты? Правильно все выбрали из тех сотен предложений, которые поступали в вашу Рабочую группу. Или чего-то упустили? Или…

- Там не было каких-то таких предложений, которые реально улучшали Конституцию и мы бы их отвергли. Такого нет.

Хотя - есть одна поправка, которую я бы с удовольствием сделал, но которую невозможно внести, потому что для этого надо изменять всю вторую статью. Но пока это не с руки...

- Объясните. Как вообще это возникло?

- Тогда, в начале 1990-х, многим казалось, что бесплатным образование должно быть только до 9 класса. А дальше, дескать, пусть платят. Другие говорили, что и так денег у нас не хватит, зачем всеобщее нужна 11-летка? Поэтому, к сожалению, так и осталось в Конституции:?бесплатная - только девятилетка, хотя по факту, конечно, у нас всеобщее образование вплоть до 11 класса. И оно бесплатно. Но этого нет в Конституции.

Да, есть, конечно, еще над чем поработать.

- Самые судьбоносные поправки какие? Перераспределение полномочий между ветвями власти?

- Думаю, для каждого человека - свои поправки самые важные и самые судьбоносные. Естественно, для меня важны те положения, которые предложили мы с коллегами в подгруппе по международному праву. Это поправки, связанные с приоритетом Российской Конституции по отношению к международному праву, которое, вообще-то, уже превратилось в эвфемизм.

Это - также поправки, связанные с укреплением нашего национального суверенитета, с невозможностью ставить вопрос об изменении границ нашей страны, территориальная неприкосновенность.

И, конечно, для меня очень важны конституционные гарантии, связанные с защитой исторической памяти. А эта проблема остро встала сейчас, в период 75-летия Победы, когда уже все, кому не лень, пытаются просто отобрать нашу Победу. Или, по крайней мере, ее максимально «изгадить». Я, честно говоря, даже не могу другого слова подобрать.

- Нет, мы Победу не отдадим!

- Да, это важные вещи. И отобрать у нас Победу невозможно, тем более, что ситуация такая, что просто никто даже не может понять за пределами нашей страны величие того, что произошло на планете 9 мая 1945-го, потому что у них никогда не было и не будет такой Победы.

- И еще вот вопрос возникает... Как вы относитесь к электронному формату голосования, которое пройдёт в Москве? Все, кстати, забывают, что традиционное-то тоже остается.

- Знаете, электронное голосование уже применяется в мире достаточно широко.

Если бы не было коронавирусной инфекции, то в этом не было бы и необходимости. Но очевидно, что Москва – это эпицентр коронавирусной инфекции, так же, как и Нижегородская область, где тоже планируется применение электронного голосования.

Значит, действительно, коронавирус вносит изменения в обычные голосовательные процедуры. И это надо принимать во внимание. С другой стороны, никто, действительно, не исключает возможности проголосовать так, как это обычно и делается.

- А вообще, Элла Памфилова сказала, что это будет не опаснее, чем сходить в магазин или прогуляться.

- Я думаю, гораздо более даже безопасно – проголосовать, чем сходить в магазин.

Ну, в некоторых магазинах у нас сейчас уже появилось достаточно много народу. А если учесть, что голосование нынче будет растянуто по времени - такой давки и столпотворения не должно быть... И ещё есть надежда на то, что за ближайшие три недели ситуация если изменится, то в лучшую сторону.