Дочь-трансгендер Михаила Ефремова обругала матом Андрея Малахова

Дочь Михаила Ефремова Анна Мария обрушилась с нецензурной бранью на телеведущего Андрея Малахова. 20-летняя девушка, не скрывающая своей нетрадиционной сексуальной ориентации, написала резкий пост в Твиттере после программы «Прямой эфир» о ДТП со смертельным исходом, виновником которого стал ее отец. Анна Мария обозвала телеведущего матерными словами и назвала его работу на ТВ «цирком уродов».

Анна Мария – дочь Михаила Ефремова и четвертой жены артиста Ксении Качалиной. С матерью девушка не общается с детства: после развода женщина спивается и ведет асоциальный образ жизни. Пьянство отца Анна Мария тоже не одобряет, о чем она часто говорила.

На этот дочь актера разозлил вопрос, который Андрей Малахов задал гостям в эфире своего ток-шоу. Телеведущий предложил участникам программы порассуждать о сексуальной ориентации Анны Марии и предположил: Ефремов мог начать пить, потому что не смог смириться с тем, что его дочь – лесбиянка.

В ответ Анна Мария нецензурно объяснила Малахову, что она не виновата в безответственном поведении своих родителей.

- Золотце мое, как ты смеешь обвинять меня, то, что я говорю, и то, кого я люблю, в безответственном поведении моих родителей? И прямо перед родственниками погибшего? Я знал, что ты ….. (негодяй – Ред.). Но не думал, что ты … в такой степени, - написала дочь Ефремова в соцсети. Досматривать программу девушка не стала, отметив, что «менталочка дороже».

amefremova Анна Мария призналась, что собирается жениться на своей возлюбленной.

Девушка также опубликовала переписку с редактором одного из телеканалов, пообещавшего в обмен на ее выступление на ток-шоу сделать ремонт в квартире ее матери. Представители телеканала предложили помочь Ксении Качалиной начать жизнь с «чистого листа». По их словам женщиной займутся косметологи, стоматологи и стилисты, а также медики, которые помогут ей вылечиться от алкоголизма. И все это в обмен на интервью Анны Марии в их программе. В ответ дочь Ефремова гневно отвергла предложение сотрудников телеканала, заметив, что если бы они действительно хотели помочь ее матери, то сделали бы это без ее участия.

Ранее Анна Мария сообщила в соцсетях: если ее отца посадят за ДТП, она будет носить ему передачи и постарается помогать своим братьям и сестрам.

Мать Анны Марии - 48-летняя бывшая актриса Ксения Качалина. Фото: кадр видео.

Детство дочери знаменитого артиста счастливым не назовешь: отец бросил ее мать вскоре после рождения Анны Марии. Ксения не заботилась о девочке, полностью предавшись своей пагубной тяге к спиртному. Сегодня девушка открыто называет свою мать алкоголичкой и психически ненормальной и говорит, что давно прервала с ней всяческое общение. А вот с отцом Анна Мария постоянно поддерживала контакт. Несколько раз она сопровождала отца на красных дорожках «Кинотавра» и Московского кинофестиваля. К слову, крестной матерью девушки стала актриса Рената Литвинова.

Не так давно Анна-Мария призналась, что иногда называет себя в мужском роде и собирается жениться на своей возлюбленной. Об этом дочь Михаила Ефремова заявила в программе Леры Кудрявцевой «Секрет на миллион».