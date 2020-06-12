Коронавирус в Турции, последние новости на 12 июня 2020: авиасообщение с Россией может возобновиться в июле

Последние новости о коронавирусе в Турции на 12 июня 2020 года таковы: выявлено 174 023 случая заражения, 4 763 человека скончались, 147 860 человек выздоровели.

В провинциях почти полностью сняли ограничительные меры. Восстановлено городское и междугороднее сообщение, местные жители могут гулять в парках и отдыхать на пляже, а также свободно посещать рынки, магазины, ТЦ и заведения общепита. Кроме того, отменен комендантский час, который с апреля вводили каждую неделю.

Возобновляется и туризм. Так, самолеты Turkish Airlines снова будут летать в другие страны. Но только в те, где ситуация с COVID-19 стабилизировалась. Иностранцев же в аэропортах будут проверять. В случае выявления симптомов ковида, туристам сделают бесплатный тест на инфекцию. И, конечно, правила в этом году другие. Так, все оборудование на территориях отелей и гостиниц будут дезинфицировать, а на дорожки нанесут разметку, обозначающую социальную дистанцию.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Турции на 12 июня 2020 года, с 15 июля страна может возобновить регулярное авиасообщение с Россией. Окончательное решение должна дать российская сторона.