Коронавирус в Италии, последние новости на 12 июня 2020: общее число зараженных достигло 236 тысяч

По последним новостям о коронавирусе в Италии на 12 июня 2020 года, выявлено 236 142 случая заболевания, 171 338 человек выздоровели, 34 167 человек - скончались.

Еще два месяца назад ситуация с ковидом в стране была тяжелая. Не хватало мест в больницах и госпиталях, были проблемы с защитными средствами. Итальянские медики и врачи не справлялись с нагрузкой. Многие из них даже успели переболеть COVID-19. На помощь пришли другие страны, которые присылали гуманитарные грузы или отправляли на выручку своих специалистов.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в Италии на 12 июня 2020 года, страна справилась, и сейчас в провинциях уже сняты почти все ограничительные меры. Открылись музеи, галереи, кафе, пиццерии, бары, непродовольственные магазины, салоны красоты. Итальянцы снова могут свободно гулять и передвигаться в пределах своей страны. И даже дальше – ведь с 3 июня Италия открыла границы. Теперь туристы снова могут любоваться видами Венеции и Рима, а сами итальянцы – путешествовать по миру.

Но вакцины от коронавирусной инфекции еще не существует, хотя ее уже создают. Так что и местные жители, и гости из других стран должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию. Это необходимые меры безопасности.