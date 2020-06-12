Коронавирус в США, последние новости на 12 июня 2020: в стране начали тестировать новый препарат от COVID-19

По последним новостям о коронавирусе в США на 12 июня 2020 года, в стране выявлено 2 023 347 случаев заражения, 113 820 человек скончались, 540 292 человека - выздоровели.

Штаты, как и все другие страны, сейчас создают вакцину от COBID-19. Так, в этом году могут быть готовы сразу три препарата. Одну из них начнут тестировать уже в июле, вторую – в августе, а третью уже осенью. Испытания будут проходить не только в США, но и в других странах. В каких – пока не сообщается.

А сейчас в стране уже открыты все магазины, ТЦ, заведения общепита и фитнес-клубы. Кроме того, американцы могут свободно гулять, отдыхать на пляжах и в парках. В штате Нью-Йорк, где еще в марте ситуация была очень напряженная, местным жителям даже разрешили собираться в компании.

Но несмотря на снятие ограничительных мер, специалисты волнуются: как бы не случилось новой вспышки заболеваемости. Ведь в США много дней подряд проходят массовые протесты из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Поэтому участников акций просят сдать тесты на инфекцию.

Если говорить о последних новостях о коронавирусе в США на 12 июня 2020 года, в стране испытывают препарат Редженерон, который может быть вакциной и лекарством от COVID-19. Его называют "коктейлем из антител к вирусу". В среду начались испытания. Препарат введут четырем группам людей.