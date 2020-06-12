Зеленский рассказал, как хотел заразиться коронавирусом и почему не доверяет Порошенко

Избранный президентом Украины и занимающий этот пост уже больше года Владимир Зеленский так и не стал главой государства. Похоже, ему суждено оставаться лидером творческого коллектива «Квартал 95», особо отличившимся по тематике «юмор ниже пояса». И это еще раз доказывает интервью, которое Зеленский дал «Украинской правде», вышедшее на сайте этого СМИ под пафосным заголовком «два дня с Владимиром Зеленским». Характерно, наверное, что даже украинские журналисты не стали озаглавливать его как-то иначе, называя интервьюируемого президентом, главой страны, а простенько «с Владимиром Зеленским». И слова, вынесенные в заголовок этого материала, это прямая речь украинского лидера в ответ на состояние дел в его стране.

В полной версии этой беседы, проходившей во время посещения Зеленским Хмельницкой области, она натужен, косноязычен, постоянно сбивается на русские слова и частично на русскую речь. А бедность лексикона органично дополняется скудостью идей и мыслей Зеленского. Впрочем, дадим слово ему самому. О чем и как говорил глава соседней страны.

О коронавирусе и самопожертвовании:

- Я хотел на себе пройти этот этап. Чтобы людям было легче. Когда был у нас момент депрессии, мы собрались. Я предложил нашим: «Давайте я заболею, сразу меня изолируем на Банковой. И проживу это нормально». Чтобы люди понимали — это страшно, ты можешь заболеть, тебе плохо. И я через себя это пропущу, покажу. Но чтобы люди поняли и то, что это не чума. Чтобы не было «депрессухи». В самом начале был момент очень страшный, когда люди считали, что мы все умрем… Решили, что слишком. Что перебор.

Как прокомментировали сами украинцы этот посыл, если их президент такой экстремал, может попробовать прожить на среднюю зарплату или пенсию. А, вообще, тут налицо некая подростковая инфантильность, когда Зеленский считает, что его пример такое значение для население Украины, что оно непременно проникнется его поступком. При этом, он так и не смог объяснить, какова была бы практическая польза от такого поступка. Налицо чрезвычайно завышенная самооценка.

Об экс-премьер Гончаруке и его отставке:

- Я с ним познакомился и сказал: «Я ищу кадры, мне нужны кадры». Я думал только о партии, не зная - буду я президентом или нет. Но точно знал, что хочу, чтобы у нас была партия, которая защищала бы интересы украинцев и внедряла те реформы, которые мы хотим сделать. Мне нужны молодые чистые люди. Затем же многих из BRDO (структура, которой ранее руководил Гончарук, – прим. ред.) мы приняли в партию. Это опять ответ о доверии,

Потом был скандал с записями с совещания премьера и его увольнение через некоторое время.

- Разумеется, ситуация была тоже неприятная. Хотя она была неприятная для меня лично из-за того, что я считал, что у нас с ним государственная позиция и мы с ним команда. И именно мы должны разговаривать с Национальным банком Украины о том, что надо сделать все, чтобы снизить учетную ставку. Мы над этим очень много работали. Не он команда с Нацбанком, а я команда с премьер-министром. Не он команда с Facebook, а я команда с премьер-министром. И мы с ним разговариваем с обществом, с Fаcebook, с Нацбанком и мы охраняем государство Украина.

- Он ушел, потом вернулся и говорит: «Все же я не понимаю, почему меня увольняют». Я ему ответил: «Мне кажется, что я тебе объяснил». Он с кем-то точно консультировался, потому что вернулся с противоположным мнением. Но это такое ... Мы понимаем даже, с кем он консультировался. Это не важно.

Так с кем-то или «понимаем, с кем именно»?

О пленках, на которых брат главы Офиса Президента Андрея Ермака торгует должностями:

- Он точно ничего не взял. Он не взял денег. Я не представляю, что бы Ермак себе бы сделал, если бы его брат где-то что-то взял ... А он ничего не брал. А как его затянули ... Он просто болтун. Я считаю, болтун. Я считаю, что это неправильно, что это его большая ошибка… Он всегда хотел как-то помогать. Он такой, знаешь, война - побежал в АТО, воевал там, помогал, там он волонтер. Здесь что-то не то в "Укрзализныце" - давай найдем нормальных людей. Ну, он такой человек.

Чем деликатнее, похоже, вопрос, тем менее связно отвечает на него Зеленский.

О новом назначении Саакашвили:

- Он спросил: «Где вы меня видите?» И я ему сказал: «Я хочу, чтобы вы сами подумали, увидели свой статус». Я ему предложил: «Можете идти ко мне советником по реформам». Он говорит: «Это не мой уровень». Тогда я попросил: «Ну, пожалуйста, скажите, где вы себя видите». Он сказал: «Мне кажется, что в правительстве я могу заниматься реформами, быть вице-премьером по реформе». Я ему ответил: «Вице-премьер - так вице-премьер, но я поговорю с премьер-министром, как оно будет, и как вы сможете работать».

В итоге вице-премьером Саакашвили так и не стал. Зеленский испугался раскола в парламенте. А Михаил Николозович возглавил некую новую структуру, куда тянет всех своих бывших соратников из Грузии по реформированию Украины.

О Коломойском:

- Такой человек, влиятельный человек. В Украине у него есть предприятия, понятно, что он уже там 20-30 лет, я не знаю сколько, в бизнесе. А у нас бизнес и политика – это вещи, которые, к сожалению, друг без друга не могут жить. Причем, к сожалению, мне кажется, это в каждой стране.

Без слов. Вспомнилось лишь незабываемое: «Бриан – это голова. Я бы ему палец в рот класть не стал».

О запрете министрам пользоваться соцсетями в рабочее время:

- Я Гончаруку очень доверял. Затем мы начали работать, он стал премьер-министром Украины … Я все для этого сделал. Почти все министры, которые были в предыдущем правительстве, были предложены им… Они начали заигрывать перед аудиторией в Facebook. Это неправильно. Потому что в стране живут разные люди, и не только пользователи Facebook. Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история.

- Они заигрывали с этими людьми: ой, как на них посмотрели, сколько у них лайков, началась вся эта история… Я встретился с Лешей (Гончаруком – прим. ред.) и сказал: «Слушай, нам нужно работать. Мы запрещаем министрам в течение рабочего дня пользоваться Facebook и другими социальными сетями. Надо работу делать. Что за игры? Что происходит, что это за пионерлагерь?»

Леша, Дима. Костя – Зеленский, такое ощущение, специально избегает фамилий, чтобы «быть ближе к народу». Все нормуль, все по-пацански, распальцовка по полной.

О бывшем главе Офиса Президента Украины Богдане:

- Мне кажется, что власть для него не полезна, для его личности… Она его сильно меняет. У него есть нормальные черты, профессиональные качества… С властью нужно справиться, надо не меняться как человек. Надо остаться человеком и уважать других — как внутри команды, так и снаружи. Не надо показывать свою власть там, где это неправильно

- Когда я увидел, что Андрюха не видит, как власть его съедает, точно съест, и закончится все очень плохо, я принял решение о том, что нам надо… Я считаю, что с самого начала у меня было неправильное решение с ним через главу Офиса. Потому что с самого начала я считал, что он сильный юрист, он хочет сажать… То, что он говорил. И он должен идти на генпрокурора. Я так считал. Я с самого начала хотел, чтобы он был мощным генеральным прокурором Украины

О, а теперь еще и Андрюха – потенциально «мощный генпрокурор Украины».

И напоследок – вишенка на торте - что сказал Зеленский о своем предшественнике Порошенко:

- Порошенко изначально с моего президентства хотел со мной встретиться. Я не видел в этом никакого смысла. Не видел в этом смысла, потому что все, что говорил до этого Петр Порошенко, я считаю неправдой. Я реально считаю, что он опытный манипулятор и опытный политик. Поэтому я ему не верю. Он вытирал об меня, мою семью, эти ботофермы.... Они меня только оскорбляли, и в этом была вся их ложь: что я там наркоман, что я там еще что-то... Я прошел долгий путь этой лжи, дальше я делаю выводы о том, что он делал как президент. Я не доверяю ему, не верю, он не мой президент.

«Я прошел долгий путь этой лжи», а в результате на Украине «повна срака».

Остается только, как некий Людвиг Аристархович, спросить Владимира Зеленского: «А кто же это все сделал?» Наверное, не только Порошенко…

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