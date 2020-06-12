Наталья Игнашевич: Быть женой тренера сложнее, чем женой футболиста

12 июня в 16:20 на «Матч ТВ» выйдет многосерийный документальный фильм «Нефутбольные истории» о жизни жен футболистов в России. Как сообщают его создатели, цель проекта – показать, что отнюдь не все они домохозяйки или светские львицы. Многие из них проявляют завидную активность в обществе, развивая социально значимые проекты.

Но самое интересное, что одним из авторов проекта является жена экс-капитана сборной России и ЦСКА, а теперь тренера московского «Торпедо», Сергея Игнашевича - Наталья.

- Наталья, почему вы взялись за этот проект?

- Я тележурналист, поэтому мне в принципе это интересно делать. Идея родилась давно, и суть ее в том, чтобы раскрыть образ жены футболиста. На самом деле жизнь очень разнообразная, и люди, что становятся женами футболистов, тоже очень разные. В общем-то, хотелось рассказать о том, как это бывает. Героини, я думаю, участвуют в проекте, потому что им тоже не нравится тот образ жены футболиста, который сложился в обществе, и они хотят развеять определенные мифы.

- Вы открываете сериал с жены Павла Мамаева, которой в последние два года пришлось многое пережить…

- Алану мы выбрали, потому что она очень яркая, активная, деятельная. По каким-то коротким репликам и высказываниям о ней сложилось неверное представление. Но в моем проекте Мамаева открывается с совершенно иной стороны.

Одним из авторов проекта является жена экс-капитана сборной России и ЦСКА, а теперь тренера московского «Торпедо», Сергея Игнашевича - НатальяФото: Личный архив

- Сразу возникает вопрос. А жена Кокорина, Дарья, будет?

- Пока такой идеи не было.

- Наталья, расскажите немного о себе. Вы были женой футболиста, а теперь вы - жена тренера. Какая роль сложнее?

- Наверное, быть женой тренера сложнее. Здесь дело не в переживаниях. Просто теперь у Сергея физически остается на семью гораздо меньше времени. Раньше он заканчивал тренировку и мог отдыхать. А сейчас он анализирует каждое занятие, готовит следующее, созванивается со всеми своими помощниками. Они постоянно что-то планируют, обсуждают. В общем, эта работа включает в себя не только тренировки и матчи, но и то, что между ними. Пока муж не совсем научился перераспределять полномочия: во всем хочет участвовать и разбираться. Поэтому теряет уйму времени.

Быть женой тренера сложнее, чем женой футболистаФото: Личный архив

- Когда Сергей больше расстроился: после в четвертьфинала чемпионата мира-2018, когда российская сборная проиграла хорватам по пенальти, или когда «Торпедо» не попало в РПЛ?

- Этот вопрос нужно задать ему.

- Но вы же чувствуете...

- Мне кажется, что с переживаниями во время чемпионата мира, когда играешь за свою сборную перед своими болельщиками, не может сравниться ничто.

- Будет ли в вашем сериале Анна Семак? У вас же много общего – мужья после яркой карьеры стали хорошими тренерами. Вы четверых детей воспитываете, а они - восемь. Наверное, вам будет, о чем поговорить.

- Возможно. Но есть тонкий момент: Аня - очень дорогой для меня человек. А когда снимаешь документальное кино (свой проект я стараюсь приближать к этому жанру), то встает сложный выбор: либо ты убираешь какой-то момент из уважения к подруге, либо оставляешь его из уважения к зрителю.

- В подобном сериале не обойти красивую жизнь. Но есть много противоположных историй, когда, например, футболисты теряли деньги. Вы касались этой темы?

- Мы не пытаемся осветить какую-то конкретную тему, а ищем интересных собеседников. Если в их жизни присутствуют такие проблемы, значит они найдут соответствующее отражение в программе. У одной из наших героинь, Екатерины Смольниковой (жены защитника «Зенита» Игоря Смольникова, - прим. авт.), как раз очень грамотно выстроены отношения с деньгами: она умеет их вкладывать так, чтобы они «работали» и довольно много тратит на благотворительность.

- А еще жены футболистов «раздевают» своих мужей при разводах, как это было с Денисом Глушаковым. Такие темы у вас будут?

- Посмотрим. Для меня важно, с одной стороны, проявлять максимальную деликатность, а с другой - рассказывать интересные истории. Я балансирую и пока мне это удается.