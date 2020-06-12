Санкции бесконечности: исполнение условий США не приводит к снятию ограничений с Роснефти

Мы привыкли, что на многие крупнейшие российские компании США наложили санкции. За что? Из-за политики России в отношении Украины. В 2014 году Комиссия при Минфине США - OFAC запретила американским банкам и компаниям предоставлять существенной части российского бизнеса новые кредиты, а также оказывать услуги на арктическом шельфе, при добыче сланцевой нефти и на глубоководье.

Крым решил присоединиться к России, а виноват в этом бизнес России? Согласен, с логикой плохо. Но сейчас вы увидите, что даже выполнение требований американцев не гарантирует снятия санкций в отношении наших компаний…

БИЗНЕС ЧАСТНЫЙ, НО В ОТВЕТЕ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПОЛИТИКОВ

Итак, за что же США обложили санкции российский бизнес?

«Это способ коллективного наказания, применяемый в американской внешней политике уже несколько десятилетий» - пояснил депутат парламента Австрии Йоханнес Хабнер. При этом политик считает, что «переносить политическое решение на корпоративный уровень неправильно и несправедливо. Вы не можете наказывать частные компании за то, что делает ваше правительство».

Например, руководство Роснефть, одной из потерпевших от политики США, не раз отмечала, что санкции, которые были введены против нее, в первую очередь, нацелены на то, чтобы увеличить риски ведения бизнеса, помешать реализации значимых проектов и создать таким образом преференции для других игроков на нефтяном рынке.

При этом «Роснефть» не является объектом геополитики. Это - один из лучших примеров рыночной компании, которая строит свой бизнес, опираясь на интегральный подход по всей производственной цепочке. Акции предприятия торгуются на российских и международных биржевых площадках. Среди акционеров «Роснефти» - десятки тысяч частных лиц, в том числе иностранцев. И политически мотивированные санкции наносят им серьезный ущерб: мешают эффективной работе менеджмента, ограничивая доступ «Роснефти» к финансовым рынкам и создавая препятствия для реализации перспективных проектов.

ШАНТАЖ И СЧАСТЬЕ

Возможно, есть люди, которые скажут: да, это шантаж, но выполните требования американцев и будет вам счастье. Но, похоже, это правило работает очень избирательно…

Так, США напрямую диктовало крупному российскому бизнесу – снижайте долю ключевых акционеров (включая государство) в капитале компаний до уровня меньше 50%. Выполнили? В отдельных случаях санкции на самом деле снимались.

«В качестве примера я могу привести «РусАл». Тогда Дерипаска диверсифицировал структуру владения, добился включения определенного количества иностранных независимых директоров в Совет директоров и санкции с «Русала» были сняты», - отмечает доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

По схожему сценарию разворачивались события и со шведской компанией Nynas AB. Минфин США ввел санкции против скандинавской компании за сотрудничество с PDVSA. Однако же 12 мая 2020 года все ограничения были с Nynas AB сняты после проведенной реструктуризации в системе управления коммерческой организации. То есть вынужденные изменения привели к потере управления со стороны находящихся под санкциями лиц и снизили их долю участия ниже 50%. Санкции незамедлительно были сняты.

«ЮРИДИЧЕСКОГО ОБЪЯСНЕНИЯ НЕ ИМЕЮТ»

А что же с «Роснефтью»? «Роснефть» также проводит реструктуризацию. В прошлом месяце компания сообщила, что государственный Роснефтегаз сократил долю в крупнейшей нефтекомпании страны до 40,4% c 50%.

«Объявленные изменения в структуре владения «Роснефти» не меняют опасений Казначейства в отношении широкого спектра враждебных действий России в мире, и мы будем продолжать использовать наши санкционные возможности в качестве ответа на эту деятельность», - реагирует Минфин США.

То есть американский регулятор буквально на ходу меняет свое решение и озвучивает абсолютно не укладывающуюся в логику событий мысль: изменения в структуре владения коммерческой организации не меняют опасений в действиях государства. Также Минфин добавил, что все произошедшие изменения «не меняют причину, по которой компания была включена в SSI List».

Другой пример самовольного трактования правил - ситуация с Венесуэлой. На трейдинговую дочернюю структуру «Роснефти» - RTSA,были наложены санкции США за работу в Венесуэле. 18 февраля вашингтонская администрация ввела санкции в отношении компании Rosneft Trading S. A. в связи с продажей нефти из Венесуэлы. 12 марта США объявили о санкциях против дочерней компании «Роснефти» TNK Trading International S. A. Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан или компаний вести бизнес с его фигурантами.

В марте «Роснефть» объявила о прекращении деятельности в Венесуэле и продаже соответствующих активов. 15 мая было объявлено, что все активы в рамках выхода "Роснефти" из венесуэльских проектов проданы, закрыты или ликвидированы. Казалось бы – инцидент исчерпан. Правила игры пора выполнять.

«Роснефть» ушла из Венесуэлы, но американцы по-прежнему настаивают на этих санкциях, которые юридически достаточно сложно объяснить. То есть эти санкции – они не имеют какого-то юридического объяснения, - отмечает инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. - Это говорит о том, что у американцев политика идет впереди экономики, потому что от санкций в отношении «Роснефти» страдают, в том числе, американские компании. Те же поставщики бурового оборудования, которые работали с «Роснефтью». Те же американские банки, которые давали кредиты «Роснефти». Те же американские нефтяные компании, у которых совместный бизнес с «Роснефтью», и которые могут на взаимовыгодных началах, например, разрабатывать ресурсы на российской территории. Получается, что американцы наказывают сами себя. Но у Вашингтона явно имеются какие-то политические соображения. И они превыше не только экономической, но и юридической логики.

«Россия играет с шулером, а шулер всегда правила подстраивает под себя. Мы говорим про Соединенные Штаты Америки, да», - говорит политолог, доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

БЕЙ И ЧУЖИХ, И СВОИХ

«Я бы обратил внимание на то, что у санкций есть две стороны: есть мы, а есть наши партнеры, которые в результате санкций потеряли огромные ресурсы, напомнил глава «Роснефти» Игорь Сечин. - Я сейчас не буду называть конкретные компании, но есть американские компании, которые лишились в результате выхода из ряда проектов ресурсной базы, сравнимой с их собственной. То есть они могли быть в два раза больше. Были вынуждены выйти и потерять ресурсную базу. Воздействие на них мне кажется более чувствительно, чем воздействие на нас. То же касается и ряда подрядчиков, например, производителей бурового оборудования, или же поставщиков газотурбинных установок. Санкции воздействовали больше на наших партнеров, чем на нас. До санкций почти половина финансового обеспечения предоставлялось американскими банками. До 35 млрд долларов кредитные линии составляли. Сейчас ноль. Они зарабатывали там до 4 млрд долларов ежегодно только на процентных ставках. Сейчас ноль. Значит, вот, пожалуйста, результаты этих санкций».

Что об этом думают эксперты? Коллективное мнение – идти на поводу у американцев бессмысленно.