2020-06-12T14:03:10+03:00
Экономика

«Мертвые вклады»: россияне забыли в банках сотни миллиардов рублей

И как ими лучше распорядиться: отдать государству, найти владельцев или отдать на помощь бездомным?
Евгений БЕЛЯКОВ
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Общий объем невостребованных денег составляет 10 млрд рублейОбщий объем невостребованных денег составляет 10 млрд рублейФото: Мария ЛЕНЦ
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В российских банках лежит от 200 до 300 млрд рублей, за которым никто не приходит. Сумма настолько большая, что каждый год кто-то пытается найти применение этим деньгам. То их хотят направить на благотворительность, то пустить на погашение дефицита регионального бюджета. Откуда взялись столь большие суммы? Что с ними делать? И самое главное - как самому не забыть про свои сбережения?

О КАКОЙ СУММЕ ИДЕТ РЕЧЬ

Точных данных на этот счет нет. Есть лишь оценки экспертов. Исходная точка - деньги, которые забыты в обанкротившихся банках. По данным Агентства по страхованию вкладов, общий объем невостребованных денег составляет 10 млрд рублей. При этом число вкладчиков, забывших о своих сбережениях, превышает 5 млн человек. То есть, «средний чек» забытого счета - две тысячи рублей.

Общая сумма выплаченных компенсаций - 2 трлн рублей. То есть на «спящие вклады» приходится 0,5% от всего объема. И если экстраполировать эту долю на весь размер открытых вкладов и текущих счетов в российских банках (32 млрд рублей), получится, что забытыми могут оказаться еще 160 млрд рублей. Но в предыдущие годы различные эксперты, в том числе глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков, делали оценки, что сумма может быть еще больше - от 200 до 300 млрд рублей.

ОТКУДА ОНИ ВЗЯЛИСЬ

Вариантов несколько. Во-первых, это очень маленькие вклады и мизерные остатки по счетам. Те, где лежат несколько сотен или тысяч рублей. Как говорят, та самая копейка, за которой лень наклоняться. То есть люди открывали вклад, счет или карту, а потом переставали ей пользоваться и забывали снимать остаток. Например, если для этого надо было ехать в другой город или в конкретное отделение банка.

Во-вторых, это деньги умерших людей, у которых либо нет наследников, либо те не знают, что у погибшего был вклад именно в этом банке. По оценкам экспертов, это львиная доля от общей суммы, поэтому такие остатки и называют «мертвыми вкладами». Чаще всего деньги зависают в небольших банках.

Проблема в том, что самостоятельно узнать, был ли вклад, физические лица не могут. Запросы могут делать только нотариусы. И это стоит денег - от 100 рублей за один запрос. Поэтому многие родственники решают, что игра не стоит свеч.

- Обычно близкие знают, где усопший держал деньги. Но бывает, что приходится искать. Для этого делаем запросы в крупнейшие банки, - говорит адвокат по наследственным делам Лилия Перекрест.

- У нас тоже бывает такое, что мы теряем связь с клиентом. У него открыт счет, есть ценные бумаги. Они растут в цене, на них начисляются дивиденды. А мы не можем связаться с хозяином. Отправляем письма, звоним по известным телефонам, но ответа не получаем, - рассказывает Михаил Королюк, начальник отдела доверительного управления ИФК «Солид». - Возможно, человек уже умер. Но при этом он неаккуратно вел бумаги, и наследники не знают, что он держал у нас счет. Мы здесь сделать ничего не можем.

ПОЧЕМУ БАНКИ САМИ НЕ РАЗЫСКИВАЮТ НАСЛЕДНИКОВ?

Как говорят в самих банках, это накладно. Хотя верится с трудом. Реальная причина скорее в другом. Во-первых, нет такого закона, который обязывал бы банки разыскивать наследников. Во-вторых, банкам это просто невыгодно. По Гражданскому кодексу они могут закрыть счета, по которым давно не было движений. Уведомить клиента, и, если тот не ответил, закрыть счет и передать деньги в Центробанк. Но по факту банки так не делают.

- Это очень деликатный вопрос. Банкам, естественно, не хочется отдавать эти остатки. Ведь для них идеальный клиент - тот, который положил деньги и забыл, - рассказывает представитель одного из банковских сообществ.

- Остатки на текущих счетах - это святое. Это же, по сути, бесплатные деньги, - дополняет сотрудник крупного банка.

К слову, точно такой же конфликт интересов и у страховых компаний. Обычно в договорах указывается выгодоприобретатель полиса. В случае смерти застрахованного деньги должны перечислиться ему. Но... только тогда, когда он сам подаст заявление на выплату и предоставит свидетельство о смерти. Если никто не пришел, сама страховая искать наследников не будет.

ВЗГЛЯД С 6-ГО ЭТАЖА

Банкиры, отдайте деньги народу!

По российским законам получить деньги по наследству можно в любой момент. И именно этим прикрываются банкиры. Мол, мы держим эти средства на всякий случай. Вдруг обнаружатся законные представители?

На самом деле большинство из этих сумм не будут востребованы никогда. Подтверждение тому - международная практика (см. «Как у них»). В таких условиях какой смысл хранить средства в банках, увеличивая их и без того немаленькую прибыль (1,7 трлн рублей за 2019 год)?!

Нужно либо активнее искать наследников (как это делают в Швейцарии), либо отдать деньги на благотворительность.

КАК У НИХ

В Америке - на благотворительность

В США бесхозными считаются те вклады, по которым владелец не объявлялся в течение года. Деньги отправляют на благотворительные или образовательные программы. Причем в том регионе, где был открыт счет. Но если владелец или его наследники вдруг нашелся, ему возвращают всю сумму. И не важно, через какой срок это произошло. То есть, и защита сбережений есть (их не отбирают насовсем), и деньги не лежат просто так в карманах банкиров, а идут на благие цели.

В Англии - на помощь бездомным

На Туманном Альбионе «спящими» считаются вклады, по которым не было движений больше 15 лет. В этом случае они списываются навсегда. Закон об этом был принят в 2008 году. Тогдашний премьер Гордон Браун объявил, что в банках нашлось более миллиарда невостребованных фунтов стерлингов (87 млрд рублей). Эти деньги постепенно отправляют на благотворительные цели. К примеру, в 2018 году 330 млн фунтов отправили на помощь бездомным.

В Швейцарии - создали сайт по поиску наследников

В стране банкиров пошли по самому прозрачному пути. В 2015 году там создали специальный сайт, где разместили имена всех вкладчиков швейцарских банков, которые не объявлялись больше... 60 лет. Каждый год список пополняется. Сейчас в нем около 3500 фамилий. Это те люди, у которых на счете до сих пор лежит больше 500 швейцарских франков (36 тысяч рублей). Если в течение пяти лет владельцы не найдутся, деньги изымут в бюджет. Меньшие суммы уходят в казну автоматически.

СОВЕТЫ «КП»

Составьте завещание или тревожную папочку

Бывает, что смерть, тяжелая травма или неизлечимая болезнь происходят неожиданно. И в этих случаях наследникам сложно понять, где именно искать деньги. То ли в банке, то ли в книжном шкафу, то ли под матрасом.

- Мы все смертны. И, к сожалению, внезапно смертны. Поэтому лучше вести реестр своих счетов. Суммы при этом можно не указывать. Главное - указать конкретные финансовые организации, - говорит Михаил Королюк.

- Конечно, если вы молодой человек, то вряд ли захотите писать завещание. Поэтому тревожная папка - это разумный вариант. Тогда близкие будут знать, где что лежит и по запросу нотариуса смогут получить эти деньги, - согласна Лилия Перекрест.

- Эта ситуация встречается не так уж и редко. И будет особенно обидно, если в семье есть деньги, но только вторая половина не знает, где они или не может получить к ним доступ, - говорит независимый финансовый советник Иван Куксин.

По его словам, в тревожной папке нужно указать все данные об имуществе, страховках и долгах (в том числе вам), а также упомянуть полезные контакты доверенных лиц и последнюю волю. Ну и не забывать время от времени обновлять информацию в ней.

ИСТОЧНИК KP.RU

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